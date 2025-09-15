En “Las muertas”, la serie de Netflix inspirada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, aparece un personaje que no pasa desapercibido: La Calavera, cuyo nombre real dentro de la trama es Juana Carnejo. Este rol, marcado por la violencia y la complicidad con las infames hermanas Baladro, es interpretado por el actor mexicano Mauricio Isaac, reconocido por trabajos en “Narcos México” y “Accidente”. Su presencia en pantalla le da un giro inquietante y poderoso a uno de los personajes más oscuros de la historia.

La novela de Ibargüengoitia, a su vez inspirada en los crímenes de Las Poquianchis —las temidas proxenetas que operaron en Guanajuato y Jalisco durante los años sesenta—, recrea con crudeza el ambiente del burdel y las dinámicas de poder y violencia que allí se vivían.

Dentro de ese mundo sórdido, Juana Carnejo llega buscando trabajo para poder mantener a su hijo enfermo. Sin embargo, la tragedia golpea pronto: el niño muere, y ella decide quedarse, escalando posiciones hasta convertirse en la empleada de mayor confianza de las Baladro.

En la adaptación que realizó la plataforma Netflix, quien personifica a La calavera es el actor Mauricio Isaac (Foto: AFP)

¿EXISTIÓ LA CALAVERA EN LA VIDA REAL?

La Calavera no solo fue cocinera y administradora de cuentas, sino también cómplice directa de los delitos que se cometían en la casa. Su rol en la historia está marcado por el control férreo y las palizas a las mujeres retenidas, castigos que la convirtieron en una figura temida y odiada. Esta representación despierta en la audiencia un profundo debate: ¿fue víctima de las circunstancias o se transformó voluntariamente en victimaria?

En cuanto a su existencia en la vida real, no hay certeza absoluta. Ibargüengoitia cambió los nombres de todos los personajes de su novela, por lo que identificar quién fue realmente La Calavera resulta imposible. Lo que sí se sabe es que probablemente no fue una sola mujer, sino la fusión de varias figuras que, en distintos momentos, ayudaron a las hermanas en la contabilidad y en la administración de los burdeles.

Algunos investigadores han señalado que Juana Carnejo se asemeja a Esther Muñoz, alias “La Picochulo”, famosa por su brutalidad y presunta participación en torturas. Otros estudios apuntan a que personajes como María Auxiliadora Gómez, Lucila Martínez del Campo, Guadalupe Moreno Quiroz, Ramona Gutiérrez Torres y Adela Mancilla Alcalá —víctimas que llegaron a convertirse en victimarias bajo el síndrome de Estocolmo— podrían haber inspirado fragmentos del personaje literario.

LA APUESTA ARRIESGADA DEL DIRECTOR DE “LAS MUERTAS”

En la versión de Netflix, el director Luis Estrada tomó una arriesgada decisión creativa: darle vida a La Calavera con un actor y no con una actriz. Esa apuesta recayó en Mauricio Isaac, quien logra encarnar con crudeza y profundidad a Juana Carnejo, aportando nuevas capas de complejidad al personaje. Su interpretación transmite tanto frialdad como dolor, invitando a los espectadores a reflexionar sobre los límites entre la lealtad, la supervivencia y la crueldad.

Isaac no proviene de una familia ligada al mundo artístico, pero desde niño mostró inclinación por la actuación. En una entrevista con Canal Once en 2019, confesó: “No vengo de ninguna familia de tradición teatral o cinematográfica, pero cuando lo reflexiono pienso que sí nací actor. Desde muy chiquito me venía al cuerpo brincar a la ficción jugando; me gustaba hacer cosas para hacer reír a la gente de una forma natural”. Esa vocación lo llevó a consolidar una carrera diversa en televisión, cine y teatro.

Además de “Las muertas”, el actor ha trabajado en producciones como “Capadocia”, “Hasta que te conocí”, “Lluvia” y “Diablo Guardián”. Actualmente, participa en la obra teatral Arte, dirigida por Fernando Bonilla y Alfonso Bonilla. Con este papel en la serie de Netflix, Mauricio Isaac confirma su versatilidad actoral y se coloca como uno de los intérpretes más sólidos de su generación, capaz de dar vida a un personaje tan perturbador como inolvidable.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí.