“Long Story Short” es la comedia animada que han amado muchos fans de “BoJack Horseman”, dado que también es una creación de Raphael Bob-Waksberg. Así, tras disfrutar de los 10 episodios que conforman su primera temporada, quizá te quedaste con alguna duda sobre su desenlace. Por eso, en esta nota, te traigo el final explicado de la serie de Netflix. ¡Ten cuidado con los SPOILERS !

Vale precisar que el show televisivo narra la historia de una familia a lo largo del tiempo, haciéndonos testigos de sus triunfos, decepciones, alegrías y compromisos.

Y es que, mediante saltos a momentos cruciales de su vida, vemos cómo los hermanos Schwooper pasan de la niñez a la edad adulta.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Long Story Short”:

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LONG STORY SHORT”?

La primera temporada de la serie animada de Netflix concluye con el episodio “El tío Barry” (en su idioma original: “Uncle Barry”), el cual está dirigido por Katie Rice y tiene como guionista a Raphael Bob-Waksberg.

Este nos ubica en el año 2022, cuando muere el tío Barry, por lo que los distanciados Schwoopers se reúnen en Las Vegas.

Y aunque parecía que diversos conflictos nos dejarían sin un reencuentro adecuado, un imprevisto obliga a la familia a quedarse más tiempo juntos.

Ellos, entonces, aprovechan las circunstancias para reunirse, compartir anécdotas de la querida Naomi y renovar el compromiso de verse con más frecuencia.

De esta manera, nuestros protagonistas pueden hacer las paces, poniendo en primer plano el valor del perdón y el cariño mutuo.

¿CÓMO TERMINA “LONG STORY SHORT”?

Al final de la primera temporada “Long Story Short”, este es el destino de los personajes:

Elliot y sus hijos: hacen un pacto para conservar su vínculo.

hacen un pacto para conservar su vínculo. Avi y Jen: ya divorciados, comparten la custodia de Hannah.

ya divorciados, comparten la custodia de Hannah. Yoshi: reafirma su fe y agradece el tiempo recuperado con los suyos.

reafirma su fe y agradece el tiempo recuperado con los suyos. Shira: participa activamente en la reconciliación del grupo y en la reflexión sobre el legado de Naomi.

Y a ti, ¿te gustó este desenlace? ¿Ya estás listo para una segunda temporada que ya está confirmada?

El póster de "Long Story Short", serie animada creada por Raphael Bob-Waksberg que se desarrolla a lo largo de 10 episodios (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí