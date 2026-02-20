CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de 18 años de no verse, los amigos de la infancia Gabriel Stenne (Alban Lenoir) y Driss (Dali Benssalah) se reencuentran en un terrible momento: su antigua novia Sofia Lakti (Naidra Ayadi) sufrió un accidente mortal y su hija Leïla Lakti (Sonia Faidi) busca venganza. A pesar de sus diferencias, “Los huérfanos” (“The Orphans” en inglés y “Les Orphelins” en su idioma original) deben unirse para evitar que la adolescente impulsiva cometa más errores como robar una pistolo y confrontar al responsable de la muerte de su madre. La familia a la que deben enfrentar es muy poderosa y peligrosa. ¿Consiguen sobrevivir?

El thriller de acción dirigido por Olivier Schneider a partir del guion de Alban Lenoir, Nicolas Peufaillit, Olivier Schneider y Jean-André Yerles empieza con Leïla perdiendo el control durante una competencia deportiva. De regreso a casa, madre e hija sufren un accidente automovilístico provocado por Matthias Rovelli (Guillaume Soubeyran), quien estaba drogado y escapa de la escena sin llamar a ambulancia.

Cuando Gabriel, que es el comandante de la IGPN (Inspección General de la Policía Nacional) y Driss, que es intermediario de criminales y realiza otras actividades similares, se reencuentran, Sofia está en coma, pero muere poco después de esa visita. Leila no sabe cómo lidiar con el dolor de perder a su madre y se enfoca en encontrar justicia. Debido a que los policías no avanzan en la investigación, ella hace una búsqueda y ubica al culpable.

Christina Rovelli (Suzanne Clément) quiere que capturen viva a Leila para exigir respuestas sobre la muerte de su hija en la película francesa "Los huérfanos" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LOS HUÉRFANOS”?

Mientras los protagonistas de “Los huérfanos” discuten por su gran amor del pasado y la posibilidad de que alguno de ellos sea el padre de Leila, la impulsiva joven roba el arma del policía y se escabulle en la mansión Rovelli. Al encontrar a Matthias lo amenaza con la pistola, pero no tiene el valor de jalar el gatillo. Además, el culpable asegura que desea entregarse a las autoridades.

En ese momento aparece Christina Rovelli (Suzanne Clément) e intenta proteger a su hijo, pero Matthias en lugar de agradecerle, le reprocha por no dejarlo lidiar con las consecuencias de sus actos. Cuando Christina amenaza con lastimar a Leila, el muchacho toma el arma y se la lleva a la sien. Mientras Leila escapa, él se dispara.

Cuando Leila pide la ayuda de Gabriel y Driss, ellos deciden visitar la mansión Rovelli para descubrir lo que pasó y recuperar la pistola del policía. Por supuesto, la reunión no termina bien. Aunque logran escapar del lugar, es claro que se han convertido en el objetivo. Christina Rovelli los quiere muertos y le encomienda la misión a Jonas (Romain Levi), su hombre de confianza.

“Los huérfanos” deben proteger a la hija de su primer amor, pero no pueden evitar pelearse en cada momento, así que antes deben resolver sus diferencias. Gabriel y Driss intentan llevar a Leila a un lugar seguro, pero los hombres de Jonas aparecen y secuestran a la hija de Sofia. Después de un violento enfrentamiento, logran recuperar a la joven y escapar en un bote.

Gabriel Stenne (Alban Lenoir) y Driss (Dali Benssalah) deben enfrentar a Jonas para proteger a Leila (Sonia Faidi) en la película francesa "Los huérfanos" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LOS HUÉRFANOS”?

¿Qué pasó con Gabriel, Driss y Leila?

Aunque logran perder al equipo de Jonas, llevan un teléfono que revela su ubicación. Christina Rovelli está obsesionada con vengar la muerte de su hijo, así que le exige a su hombre de confianza que no vuelva a fallar. Para asegurar su victoria, la poderosa mujer envía refuerzos y retrasa la intervención de la policía.

Jonas localiza a los protagonistas de “Los huérfanos” e inicia el ataque. Una vez más, Gabriel y Driss deben proteger a Leila y desviarse de su ruta a la comisaría más cercana. Se refugian en un edificio, donde utilizan sus habilidades para deshacerse de cada uno de los hombres de Jonas.

Cuando todo parece perdido y Leila está en manos de Jonas, Gabriel y Driss se unen para derrotar al hombre confianza de Christina Rovelli. Mientras celebran la victoria, aparece dicha mujer y dispara contra los posibles padres de Leila, a quien exige saber qué le dijo a su hijo para que se quitara la vida.

Leila la confronta y le explica que todo sería distinto si Christina no hubiera evitado que Matthias responda ante la justicia. Rovelli se da cuenta de su error y baja el arma. En ese momento, aparece la policía y todo termina.

Al final de “Los huérfanos”, Gabriel y Driss llevan a Leila a casa y tiene la oportunidad de compartir más tiempo con ella, pero aún no saben quién es el padre de la joven. Ambos hicieron pruebas de ADN, pero no se revela el resultado.

Gabriel Stenne (Alban Lenoir), Leïla (Sonia Faidi) y Driss (Dali Benssalah) logran escapar del peligro al final de la película francesa "Los huérfanos" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LOS HUÉRFANOS”?

“Los huérfanos” está disponible en Netflix desde el 20 de febrero de 2026, por lo tanto, para ver la nueva película francesa solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí