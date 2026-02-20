CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela “Pavane for a Dead Princess” de Park Min-gyu, “Pavana” es una película coreana de Netflix que narra la historia de tres personas emocionalmente cerradas, Mi-jeong (Go Ah-sung), Yo-han (Byun Yo-han) y Gyeong-rok (Moon Sang-min), que poco a poco se convierten en un rayo de luz el uno para el otro. Juntos aprenden a afrontar los problemas de la vida y el amor. Aunque tienen personalidades diferentes, su amistad se vuelve cada vez más fuerte. No obstante, una tragedia los marca para siempre. ¿Qué pasó con los protagonistas?

El drama romántico dirigido y escrito por Lee Jong-pil empieza con la triste historia de los padres de Gyeong-rok. Aunque el hombre prometió amor, abandonó a su mujer e hijo cuando alcanzó la fama como actor. Tras la muerte de su madre, la vida de Gyeong-rok es gris, pero se ilumina cuando empieza a trabajar en el sótano de un gran almacén y conoce a Mi-jeong, quien aunque no es atractiva físicamente, llama la atención del recién llegado.

El extrovertido Yo-han, que también trabaja en el centro comercial, se da cuenta de las miradas de su compañero a Mi-jeong y ayuda a que ambos pierden el miedo y comiencen a hablar. También inventa que son primos para que el resto de empleados no moleste a la pareja. Incluso finge ser el “novio” de Gyeong-rok para despistar a los demás.

Mi-jeong (Go Ah-sung) y Gyeong-rok (Moon Sang-min) tienen un romance secreto al inicio del drama romántico coreano "Pavana" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “PAVANA”?

Después de que surge una amistad sincera entre los tres, la vida de los protagonistas de “Pavana” empieza a cambiar. Gyeong-rok se siente feliz por el tiempo que pasa con Mi-jeong, quien deja de bajar la cabeza cada vez que alguien le habla y se defiende cuando alguien se burla de ella o la trata con falsa amabilidad. Confronta a Se-ra, quien estaba interesada en Gyeong-rok.

A pesar de su comportamiento extrovertido y despreocupado, Yo-han se siente muy solo y rechazado por su familia, que es dueña del centro comercial. El día de su cumpleaños parece triste hasta que sus nuevos amigos aparecen con un pastel. Poco después, sus familiares le piden que se marche y esto reabre una herida con la que no puede lidiar, así que intenta suicidarse.

La noticia se difunde con rapidez y se convierte en chisme del día en el comedor de empleados del centro comercial. Cansada de los malos comentarios, Mi-jeong rompe una maceta y consigue que todos se callen. Después de que sus compañeros se enteraron de su romance con Gyeong-rok, siente menos miedo.

Gyeong-rok y Mi-jeong visitan a Yo-han, a quien le espera una larga recuperación. Mientras Yo-han está en el hospital, continúan con su romance, pero la distancia, debido a que Gyeong-rok asiste a la universidad, desgasta la relación. Cada vez se ven con menos frecuencia y cuando lo hacen no se sienten como antes. Eventualmente, Mi-jung decide alejarse.

Yo-han (Byun Yo-han) intenta suicidarse tras una discusión con su familia en el drama romántico coreano "Pavana", dirigido y escrito por Lee Jong-pil (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “PAVANA”?

¿Qué pasó con Mi-jeong, Gyeong-rok y Yo-han?

Mi-jeong se despide de Gyeong-rok con una carta en la que explica porque prefirió distanciarse y se disculpa por no tener el valor para decir cómo se sentía. El estudiante intenta continuar con su vida, pero no puede olvidar a esa joven que iluminó su vida. Una vez más, se siente apagado y triste. Decide buscarla, pero ella ya no vive en el mismo lugar y renunció a su antiguo empleo.

Al no encontrarla, decide visitar los lugares que alguna vez recorrió con ella. Eso incluye ver a su amigo Yo-han, quien parece mejorar. También regresa al centro comercial, donde Se-ra se vuelve a acercar a él. No obstante, al ver lo mucho que sufre por Mi-jeong, lo ayuda a conseguir la nueva dirección de la protagonista de “Pavana”.

La pareja se reencuentra durante una noche de tormenta. Después de revivir algunos recuerdos, Gyeong-rok le pide que retomen su romance y le promete que nunca se volverán a separar. Sin embargo, un accidente automovilístico provoca que rompa su promesa. Mi-jeong lo espera en el lugar de su próxima cita, pero él nunca aparece.

Al final de “Pavane”, Yo-han se recupera y se enfoca en la música y la escritura. De hecho publica un libro sobre la historia de amor de sus dos amigos. En su novela, Gyeong-rok sobrevive al accidente y pierde la memoria, pero eventualmente se reencuentra con Mi-jeong.

En la vida real, Mi-jeong aún lamenta la muerte de Gyeong-rok e incluso se culpa por permitir que se suba al autobús. Pero también le dio un giro a su vida, trabaja con niños como profesora de música, su verdadera pasión. Aunque su vida tiene un propósito, también espera volver a reunirse con Gyeong-rok.

Gyeong-rok (Moon Sang-min) le prometió a Mi-jeong (Go Ah-sung) que se volverían a ver y ella aún espera que eso suceda al final del drama romántico coreano "Pavana" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “PAVANA”?

“Pavana” está disponible en Netflix desde el 20 de febrero de 2026, por lo tanto, para ver la nueva película coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

