Si has visto “Incontrolables” (en su idioma original: “Wayward”), quizá te ha llamado la atención el trabajo de Mae Martin, quien creó la serie de Netflix y le da vida a Alex Dempsey en la ficción. Por eso, en esta nota, reuní algunas de las producciones en la que la estrella canadiense ya había lucido su talento previamente. ¡Presta atención!

Vale precisar que Martin también tiene una carrera como comediante, combinando el humor ácido y la honestidad emocional en sus presentaciones.

En “Incontrolables”, Mae interpreta a un joven policía que empieza a sospechar que una academia para jóvenes problemáticos y su fundadora -tan carismática como peligrosa- no son lo que aparentan.

Antes de continuar, mira el tráiler de la producción:

¿EN QUÉ SERIES HA PARTICIPADO MAE MARTIN ANTES?

Debajo de estas líneas, repasa las series y otros programas de televisión destacados que incluyen a Mae Martin en sus créditos.

1. “Feel Good” (2020–2021): Mae Martin y Joe Hampson crearon esta serie que explora temas como las relaciones, las adicciones y la sexualidad. Está en Netflix.

Sinopsis: "Mientras lidia con los desafíos de la sobriedad, Mae Martin, comediante de stand up, transita una apasionada y complicada relación con su nueva novia George“.

2. “Baroness von Sketch Show” (2016–2019): Mae fue una estrella invitada y guionista en esta serie de sketches canadiense.

3. “LOL: Last One Laughing Canada” (2022): Mae participó en este reality que reta a diversos comediantes a no reírse. Está en Amazon Prime Video.

4. “The Flight Attendant” (2022): Mae le dio vida a un personaje secundario, Grace St. James. Está en HBO Max.

5. “Taskmaster” (2023): Mae ganó la temporada 15 del popular reality show británico.

¿EN QUÉ PELÍCULAS HA PARTICIPADO MAE MARTIN?

En la filmografía de Mae Martin, resaltan los siguientes largometrajes.

1. “Mae Martin: SAP” (2023): un especial de comedia de 70 minutos, donde Mae reflexiona sobre la sociedad contemporánea con su característico ingenio. Está en Netflix.

El póster de "Mae Martin: SAP", especial de comedia dirigido por Abbi Jacobson (Foto: Netflix)

Sinopsis: "Desde un encuentro con un alce mítico hasta el espectro de género en «La bella y la bestia», Mae Martin reflexiona sobre un mundo que ha perdido el eje en este especial de comedia“.

2. “Bagatelle” (2001): cortometraje canadiense en el que Mae debutó como intérprete, dándole vida a Grace.

3. “Stand Out: An LGBTQ+ Celebration” (2022): un documental que celebra historias de la comunidad LGBTQ+. Está en Netflix.

4. “The Kids in the Hall: Comedy Punks” (2022): un documental musical que explora la carrera del icónico grupo cómico. Está en Amazon Prime Video.

