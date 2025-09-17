“Match: La reina de las apps de citas” —conocida internacionalmente como “Swiped”— aterriza como un biopic que busca contar la historia detrás de la explosión de las apps de citas modernas. La película pone en pantalla la figura de Whitney Wolfe y la ambición que la llevó a dejar una marca indeleble en el mundo tech; en la versión cinematográfica, la actriz Lily James encarna a la emprendedora en una historia que ya se perfila como uno de los estrenos más comentados del año.

LA VERDADERA HISTORIA DE WHITNEY WOLFE

La verdadera historia que inspira el filme es potente y compleja: Whitney Wolfe llegó joven al ecosistema startup, participó en la creación temprana de Tinder y, tras tensiones internas y denuncias de acoso, abandonó la empresa para crear una alternativa centrada en el empoderamiento femenino, Bumble.

Su trayectoria incluyó una demanda por acoso que se resolvió fuera de los tribunales y, años después, la fundación y el éxito de Bumble —evento que la convirtió en una de las emprendedoras más visibles del sector.

El filme dramatiza ese recorrido: muestra la entrada de Whitney en el mundo de las apps, los choques culturales dentro de empresas dominadas por hombres, la lucha pública y legal que dejó huella y la posterior construcción de un producto pensado para dar poder a las mujeres en el juego del ligar online. La película, dirigida por Rachel Lee Goldenberg, adopta el tono de drama biográfico con momentos de tensión empresarial y escenas íntimas que buscan explicar el precio personal del éxito.

Lily James interpreta a Whitney Wolfe Herd, la fundadora de la aplicación de citas Bumble, en la próxima película de Hulu, "Swiped" (Foto: Hulu)

EL REPARTO DE ACTORES DE “SWIPED”

El reparto es amplio y de perfil internacional: además de Lily James en el papel principal, la película suma nombres como Dan Stevens, Myha’la y Jackson White, entre otros, que dan cuerpo a socios, rivales y aliados en la historia de la creación de las plataformas. Las actuaciones apuntan a humanizar a los personajes que, en los titulares, muchas veces aparecen reducidos a batallas legales o movimientos corporativos.

¿CÓMO Y DÓNDE VER “MATCH: LA REINA DE LAS APPS DE CITAS”?

“Swiped” tuvo su debut en festivales (Toronto International Film Festival) y, según la programación oficial, llega a plataformas de streaming poco después: su ventana de estreno en Estados Unidos es vía Hulu (streaming disponible desde el 19 de septiembre), mientras que en otras regiones se anuncia también su distribución a través de Disney+ y pantallas festivaleras previas.

En Estados Unidos, Hulu ofrece varios planes de suscripción para adaptarse a diferentes necesidades. El plan básico con anuncios (Hulu With Ads) cuesta US$9.99 al mes, mientras que la versión sin anuncios (Hulu No Ads) tiene un precio de US$18.99 mensuales.

Además, hay planes que incluyen TV en vivo, los cuales elevan significativamente el precio; por ejemplo, Hulu + Live TV (con anuncios y canales en vivo) cuesta alrededor de US$82.99/mes, y con la versión sin anuncios para el contenido on demand, se eleva hasta US$ 95.99/mes.

