Después de los eventos de los tres primeros episodios de la segunda temporada de “Maxton Hall”, los fanáticos de la popular serie de Amazon Prime Video basada en la saga de novelas “Save Me” de Mona Kasten están ansiosos por descubrir lo que sucederá con James Beaufort (Damian Hardung) y Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) tras su separación. Él está decidido a recuperarla, pero ella prefiere retomar su antigua vida. ¿Cuándo se estrenará el cuarto capítulo?

Sin saber cómo lidiar con el dolor por la muerte de Cordelia Beaufort (Clelia Sarto), James se unió a una fiesta de excesos, donde se besó con Elaine Ellington (Eli Riccardi). La escena fue una gran decepción en Ruby, quien tras pasar unos días en cama, decidió retomar su vida y enfocarse en la gala para la Fundación Alice Campbell.

En tanto, James conoció a su tía Ophelia y sufrió un accidente automovilístico. Sobrevivió sin lesiones graves y regresó a Maxton Hall con el objetivo de recuperar a Ruby. Aunque ella se negaba a aceptarla de nuevo, sus últimas acciones lograron confundiarla. ¿Lo perdonará?

James Beaufort (Damian Hardung) logró conmover a Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) en el tercer episodio de la segunda temporada de "Maxton Hall" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁNDO Y CÓMO VER “MAXTON HALL” - TEMPORADA 2 EPISODIO 4?

El cuarto episodio de la segunda temporada de “Maxton Hall” se estrenará el viernes 14 de noviembre de 2025 de Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo. Los episodios se emitirán semanalmente hasta el gran final el viernes 28 de noviembre.

Por lo tanto, para ver los nuevos episodios de los nuevos episodios del drama romántico solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL”?

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL”

¿QUÉ PASARÁ EN “MAXTON HALL” - TEMPORADA 2 EPISODIO 4?

Hasta el momento, no se ha revelado la sinopsis de “Geheimnisse” (2x04), cuarto episodio de la segunda temporada de “Maxton Hall”, pero el final del tercer capítulo deja el camino preparado para más drama. Después del emotivo discurso de James en la gala, Mortimer Beaufort (Fedja van Huêt) se lo llevó de inmediato. ¿Cuál será su castigo?

Por supuesto, insistirá en que su hijo se mantenga alejado de Ruby, pero cómo reaccionará a la vulnerabilidad mostrada por James. Para Mortimer eso no es más que debilidad, tal como contó James en terapia.

Además, Cyril Vega (Ben Felipe) está enojado con James por abandonarlo por ayudar a Ruby con la gala. Cyril necesitaba ganar el partido para asegurar una beca deportiva en Oxford. ¿Buscará venganza? ¿Qué pasará con Lydia?

¿James Beaufort (Damian Hardung) confrontará a su padre Mortimer Beaufort (Fedja van Huêt) en el episodio 4 de la temporada 2 de "Maxton Hall"? (Foto: Amazon Prime Video)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí