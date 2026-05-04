En un momento en el que las plataformas compiten por tener en su catálogo el próximo gran thriller criminal, “M.I.A.” llega a Peacock y Paramount+ con una propuesta que mezcla venganza, drama familiar y el entorno más peligroso de Miami. Así, la serie se perfila como uno de los lanzamientos fuertes de la temporada para quienes disfrutan de historias sobre el ascenso y caída en el mundo del crimen organizado. ¿Te gustaría saber exactamente de qué trata la ficción y desde cuándo se podrá ver en el streaming? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la producción del show televisivo está a cargo del estudio MRC y tiene a Bill Dubuque, cocreador de “Ozark”, como creador y productor ejecutivo.

Además, Karen Campbell, con experiencia en “Outlander” y “Dexter”, está acreditada como showrunner, mientras que Alethea Jones está al mando de los dos primeros episodios.

¿DE QUÉ TRATA “M.I.A.”?

De acuerdo con Peacock, “M.I.A.” narra la historia de Etta Tiger Jonze (Shannon Gisela), una joven inquieta que crece en los Cayos de Florida dentro de una familia dedicada al tráfico de drogas.

Sin embargo, su vida da un giro extremo cuando un ataque brutal termina con casi todos los miembros del clan ante sus ojos y la deja como única sobreviviente, con una sed de justicia que se transforma en venganza.

Entonces, nuestra protagonista jura que encontrará a los doce hombres responsables de la masacre y que se encargará de todos, lo que marca el tono personal y violento de su cruzada.

Así, a partir de esa tragedia, Etta decide empezar de cero con una identidad nueva y usar todo lo aprendido del negocio familiar para moverse por el submundo criminal de Miami.

De esta manera, la acompañamos en su viaje desde víctima hasta figura clave del crimen organizado en el sur de Florida, con el objetivo de convertirse en la reina del negocio en la zona.

MIRA EL TRÁILER DE “M.I.A.”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “M.I.A.”?

La protagonista de “M.I.A.” es Shannon Gisela, quien interpreta a Etta Tiger Jonze, la joven que pasa de heredera de un clan narco a figura central del crimen en Miami.

Junto a ella, aparecen en el elenco:

Wynn Everett como Nancy

Tracey Reynolds como Bridget

Chabely Ponce como Dulce

Dawn Noel como la detective Isabel

Alyssa Jirrels como London

Ilana Kohanchi como Heidi

Austin Woods como Nathan

Cary Elwes

Danay Garcia

Brittany Adebumola

Dylan Jackson

Alberto Guerra

Maurice Compte

Gerardo Celasco

Marta Milans

Por otro lado, el reparto invitado incluye a: Edward James Olmos, Billy Burke, Sonia Braga, Loretta Devine, Tovah Feldshuh, Tyler Perez, Paul Ben-Victor y David Denman.

¿CÓMO VER “M.I.A.”?

“M.I.A.” llega a las pantallas en formato de temporada de 9 episodios, pensada para verse en modo maratón.

En Estados Unidos, la serie se estrena el jueves 7 de mayo del 2026 a través de Peacock.

Además, el capítulo piloto se emitirá en la señal abierta de NBC el 14 de mayo, en horario nocturno para el público del país norteamericano.

En Latinoamérica, por su parte, la plataforma Paramount+ ha anunciado el estreno de la serie también el jueves 7 de mayo del 2026.

Por lo tanto, si te encuentras en esta territorio y quieres disfrutarla sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

El póster de "M.I.A.", serie que desarrolla su primera temporada a lo largo de 9 episodios (Foto: MRC / Peacock)

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