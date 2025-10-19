Cuando se trata de nuestras familias, somos muy protectores y lo damos todo, sin importar las adversidades. Justamente eso es lo que vemos en la serie mexicana “Nadie nos vio partir”. La producción de Netflix, basada en hechos reales, nos presenta a Valeria Goldberg, quien se ve envuelta en la búsqueda incansable de sus dos hijos, secuestrados por su propio padre como una forma de venganza, luego de que ella le fuera infiel.

La serie, compuesta por cinco capítulos, lidera la lista de reproducciones en el gigante del streaming, al poner sobre la mesa el tan complejo tema de la violencia vicaria. Además, hay otros elementos que han contribuido a su rápida popularidad. Destacan la sólida interpretación del elenco, el guion que narra los hechos en una línea de tiempo coherente y, por supuesto, la crudeza del relato.

Puedo dar fe de que se trata de una serie que vale la pena ver y recomendar. Estoy seguro de que no soy el único que se pregunta si habrá una segunda temporada. Quizá podríamos conocer qué ocurre después de que los niños regresan a México y son entregados a su madre, o cómo continúa la vida de Leo y su familia tras ese largo viaje escapando por el mundo.

Tessa Ía como Valeria Goldberg en la serie mexicana "Nadie nos vio partir" (Foto: Netflix)

¿”NADIE NOS VIO PARTIR” TENDRÁ UNA SEGUNDA TEMPORADA?

Para hablar de esa posibilidad —algo que muchos desearíamos—, primero debemos entender qué ocurre al final de la historia. A continuación, mencionaré algunos spoilers, así que sáltate este párrafo si aún no terminas la serie.

La producción protagonizada por Tessa Ía concluye cuando Leo y los niños regresan a México y se esconden en una propiedad desconocida para el círculo cercano de Valeria. Sin embargo, sus familiares logran dar con el lugar y acuden a reclamar la devolución de los menores. El padre, en un acto de arrepentimiento, no opone resistencia y permite que se los lleven. Es decir, la historia llega a su cierre.

Así, la serie termina con un final cerrado, sin cabos sueltos, que resuelve la premisa narrativa. A esto se suma que está basada en el libro homónimo de Tamara Trottner, quien relató su propia experiencia de haber sido llevada por su padre a varios países para mantenerla alejada de su madre. La novela también concluye de la misma manera.

Por último, cabe mencionar que Netflix siempre presentó esta producción como una serie limitada, lo que significa que solo tendrá una temporada. Por todo ello, podemos afirmar que no habrá una segunda entrega de “Nadie nos vio partir”, por más que los espectadores nos hayamos quedado con ganas de ver más sobre sus protagonistas.

ACTORES Y PERSONAJES DE “NADIE NOS VIO PARTIR”

Tessa Ía como Valeria Goldberg​

Emiliano Zurita como Leo Saltzman​

Juan Manuel Bernal como Samuel​

Flavio Medina como Moishe​

Alexander Varela como Isaac​

Marion Sirot como Tamara​

Natasha Dupeyrón como Gabriela​

Gustavo Bassani como Carlos​

Mariana Di Girolamo como Raquel​

Ari Brickman: Elías

Emiliano Zurita como Leo Saltzman en una escena de la serie mexicana "Nadie nos vio partir" (Foto: Netflix)

FICHA TÉCNICA DE “NADIE NOS VIO PARTIR”

Elemento Detalle Título original “Nadie nos vio partir” País México Año 2025 Dirección Lucía Puenzo, Nicolás Puenzo, Samuel Kishi Guion María Camila Arias (adaptación), Tamara Trottner (novela original) Género Serie de TV, drama, thriller, miniserie, secuestros, años 60 Compañías Alebrije Producciones, Big Drama, Península Films​ Distribuidora Netflix Episodios 5 (miniserie)​ Sinopsis Basada en la novela homónima de Tamara Trottner. Una madre busca a sus hijos, secuestrados por su esposo, en un enfrentamiento entre dos familias poderosas de la comunidad judía mexicana en los años 60.

