Después del ataque de los Cinco Ancianos (Gorosei), el intento de escape de los Piratas de Sombrero de Paja y la transformación de Bonney en el anterior episodio de “One Piece”, los fanáticos del popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Eiichirō Oda esperan con ansias los siguientes eventos. ¿Qué sigue para Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas de Sombrero de Paja? ¿Cuándo se estrenará el capítulo 1152? ¿Cómo verlo?

En “Her and Her Father’s Dream! Bonney’s Free Future”, episodio 1151 de la longeva serie, Luffy finalmente sube al barco Elbaph junto con Dorry y Brogy, pero los Cinco Ancianos los alcanzan y comienzan su asalto. En el barco en llamas, Bonney oye un sonido familiar y recupera fuerzas al recordar a su padre.

Además, el Gigante de Hierro que estaba inactivo se levanta del mar para proteger el barco de los Gigantes Guerreros, salvándolo del ataque de uno de los Gorosei. Entonces, ¿qué pasará en el siguiente capítulo?

Bonney se transformó en Nika en el anterior episodio del longevo y popular anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

FECHA CONFIRMADA PARA EL ESTRENO DEL CAPÍTULO 1152 DE “ONE PIECE”

El episodio 1152 de “One Piece” se estrenará el domingo 7 de diciembre de 2025 en Crunchyroll. Mientras que a Netflix llegará el sábado 13 de diciembre.

¿CÓMO VER “ONE PIECE” - EPISODIO 1152?

El episodio 1152, que pertenece al arco de Egghead, estará disponible en la plataforma de streaming Crunchyroll, donde se puede ver cada capítulo en japonés con subtítulos en español, inglés y varios idiomas más.

A Netflix, los episodios de “One Piece” llegan con casi una semana de retraso. Para acceder solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

También está disponible en Crunchyroll un episodio resumen de 80 minutos que abarca la totalidad del arco argumental de Egghead Island hasta el momento.

¿A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 1152 DE “ONE PIECE”?

Países Horarios Estados Unidos 8:45 a.m. (PT) / 11:45 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:45 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:45 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:45 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:45 p.m. España 5:45 p.m.

TRÁILER DEL EPISODIO 1152 DE “ONE PIECE”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 1152 DE “ONE PIECE”?

Aunque aún no se ha revelado la sinopsis oficial de "¡El legado de su padre y su madre! El golpe Nika de Bonney", el episodio 1152 de “One Piece”, se sabe que se desarrollarás después de la transformación de Bonney en Nika. Por lo tanto, mostrará a Bonney usando un poder tipo “Nika” para golpear a Saturn. Además, se centrará en el legado de sus padres.

En tanto, la tripulación de Sombrero de Paja y sus aliados (los Gigantes Dorry y Brogy) continuarán con su desesperado plan de escape de la isla. Mientras que la Marina y el Gorosei buscarán eliminarlos para evitar que revelen la verdad sobre el Siglo Vacío.

¿Qué pasará con Zoro en el episodio 1152 del anime "One Piece"? (Foto: Toei Animation)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí