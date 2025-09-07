El capítulo 1158 del manga “One Piece” trajo una gran revelación para Shanks relacionada a su origen y por qué pudo reunirse con los Gorosei, también conocidos como los Cinco Ancianos, que son algunos de los personajes más poderosos y de difícil acceso. En los siguientes párrafos, conoce exactamente por qué sucedió ello.

Cabe precisar que son poquísimos los que han logrado tener una reunión con estos despiadados gobernantes, por eso nos sorprendió que un pirata poderoso y temido de los mares sostenga una conversación informal con ellos durante el “Ensueño”.

LA REVELACIÓN SOBRE SHANKS EN EL CAPÍTULO 1158 DEL MANGA “ONE PIECE”

La primera revelación que se da en el capítulo 1158 del manga “One Piece” es sobre el origen de Shanks, quien no nació en un lugar cualquiera, sino en nada más y nada menos que God Valley. Pero él no llegó solo a este mundo, ya que lo hizo con su hermano gemelo Shamrock hace 39 años, época en la que comenzó la caótica lucha entre Rocks y sus oponentes.

Debido a ese enfrentamiento, Shanks habría terminado en la tripulación de Roger, quien – tras encontrarlo escondido en un cofre del tesoro – decidió protegerlo. En tanto, Shamrock tuvo otro destino: convertirse en un leal sirviente de Imu y del Gobierno Mundial, puesto que también tendría su gemelo; sin embargo, al haber sido llevado por Gol D. Roger, todo cambió para él.

Como el Gorosei entendió que Shanks no tuvo elección para convertirse en pirata, accedió a reunirse con él, aunque hay otro motivo por el que también tuvo una conversación con él, publica Game Rant.

Resulta que el padre de Shanks sería alguien muy influyente, nos referimos a Figarland Garling, quien lideró por mucho tiempo a los Caballeros Sagrados, por lo que se mantuvo fiel a Imu y al Gobierno Mundial, incluso llegando a ser elegido uno de los Cinco Ancianos tras la muerte de Saturno. En conclusión, su estatus le habría valido para que se reúnan con él, precisa el mismo sitio web.

Vale mencionar que se desconoce la conversación completa entre Shanks y los Gorosei; por tanto, habrá que esperar para saber el tema de abordaron en su encuentro.

