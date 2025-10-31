Los suscriptores de Netflix que disfrutan de los animes pueden estar felices. Y es que el servicio de streaming de la “N” roja" ya estableció la fecha de estreno oficial de la temporada 27 de “One Piece”, completando—finalmente—el Arco de Zou en la plataforma.​ ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que este arco sigue a la tripulación de los Sombrero de Paja mientras llegan a una isla ubicada sobre el lomo de un elefante gigante llamado Zunesha.

Resulta que este es el hogar de la Tribu Mink y se encuentra en ruinas tras un devastador ataque liderado por Jack, uno de los tres “Desastres” de Kaido.​

Antes de continuar, mira una escena del Arco de Zou:

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 27 DE “ONE PIECE” EN NETFLIX?

Según confirmó What’s on Netflix, la temporada 27 de “One Piece” llega a la plataforma el sábado 1 de noviembre del 2025.

Esta entrega de la producción corresponde a los episodios 772-782 del anime, sumando un total de 11 capítulos.​

Es decir, Netflix dividió el Arco de Zou en tres partes:

Temporada 25 (Parte 1): Episodios 751-760 (10 capítulos)

Episodios 751-760 (10 capítulos) Temporada 26 (Parte 2): Episodios 761-771 (11 capítulos)

Episodios 761-771 (11 capítulos) Temporada 27 (Parte 3): Episodios 772-782 (11 capítulos)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 27 DE “ONE PIECE” EN NETFLIX?

Tal como te puedes imaginar, para ver la temporada 27 de “One Piece” en Netflix, debes contar con una suscripción activa al popular servicio de streaming.

Con eso en consideración, puedes ingresar al LINK oficial de la adaptación televisiva del manga de Eiichirō Oda.

En "One Piece", Zunesha es un elefante que vaga por el Nuevo Mundo, cargando—en su lomo—la isla de Zou (Foto: Toei Animation)

OTRAS NOVEDADES DE “ONE PIECE” EN NETFLIX

Por supuesto, la plataforma también está preparando el lanzamiento de la segunda temporada del live-action de “One Piece”.

Esta entrega se estrenará el 10 de marzo del 2026, con 8 episodios que llevarán a Luffy y a su tripulación por lugares icónicos como Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden y Drum Island.​

A continuación, puedes ver un adelanto oficial de los nuevos capítulos:

