Si eres de los que ha estado contando los días para volver a ver a Saitama en acción, ya sabes que hay una noticia fantástica: la tercera temporada de “One-Punch Man” está tomando fuerza y, después de un arranque con más sátira que golpes, el Episodio 3 promete volver a lo que más disfrutamos de este anime: acción absurda, humor afilado y una historia que combina crítica social con caos heroico.

Desde su regreso, el anime ha vuelto a ser tendencia en redes y la verdad es que era algo que se podía vaticinar sin dificultad. Los fanáticos celebran que, después de años de espera, Garou y Saitama finalmente compartan pantalla en una trama que retoma el tono original del manga de ONE y las animaciones que tantos elogios generaron en su primera temporada. Ahora, el Episodio 3 —titulado “Organism Limits”— parece listo para subir aún más la intensidad y acá te dejo todo lo que debes saber.

En "One-Punch Man", Garou es un personaje complejo, con motivaciones profundas y cuestionamientos morales (Foto: J.C.Staff)

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 3 DE “ONE-PUNCH MAN 3”?

La fecha oficial de estreno de “One-Punch Man” – Temporada 3, Episodio 3, está confirmada para el domingo 26 de octubre de 2025. El capítulo se lanzará en simultáneo a nivel mundial siguiendo el calendario habitual de estrenos semanales.

El lanzamiento será primero en Hulu para Estados Unidos, mientras que en Latinoamérica se podrá ver a través de Crunchyroll.

HORARIOS POR PAÍS

El episodio estará disponible a las 7:45 a.m. (hora del Pacífico) y 10:45 a.m. (hora del Este) en EE.UU. A continuación, te dejo los horariosd e los países de América Latina, y España también, para que no te pierdas el estreno:

México: 8:45 a.m.

Colombia: 9:45 a.m.

Perú: 9:45 a.m.

Ecuador: 9:45 a.m.

Venezuela: 10:45 a.m.

Chile: 11:45 a.m.

Argentina: 11:45 a.m.

Uruguay: 11:45 a.m.

Bolivia: 10:45 a.m.

Paraguay: 10:45 a.m.

Guatemala: 8:45 a.m.

Costa Rica: 8:45 a.m.

República Dominicana: 10:45 a.m.

España: 4:45 p. m.

¿DÓNDE VER “ONE-PUNCH MAN” LEGALMENTE?

El link oficial para ver el episodio estará disponible en las plataformas donde la serie tiene licencia:

Hulu (Estados Unidos)

(Estados Unidos) Crunchyroll (América Latina y Europa)

FICHA TÉCNICA DE LA TEMPORADA 3 DE CRUNCHYROLL

Título original: ワンパンマン (One-Punch Man) 3

Género: Anime, Acción, Fantástico, Comedia, Superhéroes

País de origen: Japón

Año de estreno: 2025

Episodios: 12

Fecha de estreno (Japón): 5 de octubre de 2025

Basado en: Webcómic original de ONE y el manga ilustrado por Yusuke Murata

Estudio de animación: J.C. Staff

Director: Shinpei Nagai

Composición de la serie: Tomohiro Suzuki

Diseño de personajes: Chikashi Kubota, Shinjiro Kuroda y Ryosuke Shirokawa

Música: Makoto Miyazaki

Opening: “Get No Satified!”, interpretado por JAM Project con Babymetal

Ending: “Soko ni Aru Akari” (そこに有る灯り), interpretado por Makoto Furukawa

Plataformas de streaming: Crunchyroll, Hulu (en regiones seleccionadas)

Saitama en la temporada 3 de "One-Punch Man" (Foto: J.C.Staff)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.