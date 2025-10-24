Si eres de los que ha estado contando los días para volver a ver a Saitama en acción, ya sabes que hay una noticia fantástica: la tercera temporada de “One-Punch Man” está tomando fuerza y, después de un arranque con más sátira que golpes, el Episodio 3 promete volver a lo que más disfrutamos de este anime: acción absurda, humor afilado y una historia que combina crítica social con caos heroico.
Desde su regreso, el anime ha vuelto a ser tendencia en redes y la verdad es que era algo que se podía vaticinar sin dificultad. Los fanáticos celebran que, después de años de espera, Garou y Saitama finalmente compartan pantalla en una trama que retoma el tono original del manga de ONE y las animaciones que tantos elogios generaron en su primera temporada. Ahora, el Episodio 3 —titulado “Organism Limits”— parece listo para subir aún más la intensidad y acá te dejo todo lo que debes saber.
¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 3 DE “ONE-PUNCH MAN 3”?
La fecha oficial de estreno de “One-Punch Man” – Temporada 3, Episodio 3, está confirmada para el domingo 26 de octubre de 2025. El capítulo se lanzará en simultáneo a nivel mundial siguiendo el calendario habitual de estrenos semanales.
El lanzamiento será primero en Hulu para Estados Unidos, mientras que en Latinoamérica se podrá ver a través de Crunchyroll.
HORARIOS POR PAÍS
El episodio estará disponible a las 7:45 a.m. (hora del Pacífico) y 10:45 a.m. (hora del Este) en EE.UU. A continuación, te dejo los horariosd e los países de América Latina, y España también, para que no te pierdas el estreno:
- México: 8:45 a.m.
- Colombia: 9:45 a.m.
- Perú: 9:45 a.m.
- Ecuador: 9:45 a.m.
- Venezuela: 10:45 a.m.
- Chile: 11:45 a.m.
- Argentina: 11:45 a.m.
- Uruguay: 11:45 a.m.
- Bolivia: 10:45 a.m.
- Paraguay: 10:45 a.m.
- Guatemala: 8:45 a.m.
- Costa Rica: 8:45 a.m.
- República Dominicana: 10:45 a.m.
- España: 4:45 p. m.
¿DÓNDE VER “ONE-PUNCH MAN” LEGALMENTE?
El link oficial para ver el episodio estará disponible en las plataformas donde la serie tiene licencia:
- Hulu (Estados Unidos)
- Crunchyroll (América Latina y Europa)
FICHA TÉCNICA DE LA TEMPORADA 3 DE CRUNCHYROLL
- Título original: ワンパンマン (One-Punch Man) 3
- Género: Anime, Acción, Fantástico, Comedia, Superhéroes
- País de origen: Japón
- Año de estreno: 2025
- Episodios: 12
- Fecha de estreno (Japón): 5 de octubre de 2025
- Basado en: Webcómic original de ONE y el manga ilustrado por Yusuke Murata
- Estudio de animación: J.C. Staff
- Director: Shinpei Nagai
- Composición de la serie: Tomohiro Suzuki
- Diseño de personajes: Chikashi Kubota, Shinjiro Kuroda y Ryosuke Shirokawa
- Música: Makoto Miyazaki
- Opening: “Get No Satified!”, interpretado por JAM Project con Babymetal
- Ending: “Soko ni Aru Akari” (そこに有る灯り), interpretado por Makoto Furukawa
- Plataformas de streaming: Crunchyroll, Hulu (en regiones seleccionadas)
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.