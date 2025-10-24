La temporada 3 de "One-Punch Man" estrena un capítulo a la semana (Foto: J.C.Staff)
La temporada 3 de "One-Punch Man" estrena un capítulo a la semana (Foto: J.C.Staff)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

Si eres de los que ha estado contando los días para volver a ver a Saitama en acción, ya sabes que hay una noticia fantástica: la tercera temporada de está tomando fuerza y, después de un arranque con más sátira que golpes, el Episodio 3 promete volver a lo que más disfrutamos de este anime: acción absurda, humor afilado y una historia que combina crítica social con caos heroico.

Desde su regreso, el anime ha vuelto a ser tendencia en redes y la verdad es que era algo que se podía vaticinar sin dificultad. Los fanáticos celebran que, después de años de espera, Garou y Saitama finalmente compartan pantalla en una trama que retoma el tono original del manga de ONE y las animaciones que tantos elogios generaron en su primera temporada. Ahora, el Episodio 3 —titulado “Organism Limits”— parece listo para subir aún más la intensidad y acá te dejo todo lo que debes saber.

En "One-Punch Man", Garou es un personaje complejo, con motivaciones profundas y cuestionamientos morales (Foto: J.C.Staff)

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 3 DE “ONE-PUNCH MAN 3”?

La fecha oficial de estreno de “One-Punch Man” – Temporada 3, Episodio 3, está confirmada para el domingo 26 de octubre de 2025. El capítulo se lanzará en simultáneo a nivel mundial siguiendo el calendario habitual de estrenos semanales.

El lanzamiento será primero en Hulu para Estados Unidos, mientras que en Latinoamérica se podrá ver a través de Crunchyroll.

HORARIOS POR PAÍS

El episodio estará disponible a las 7:45 a.m. (hora del Pacífico) y 10:45 a.m. (hora del Este) en EE.UU. A continuación, te dejo los horariosd e los países de América Latina, y España también, para que no te pierdas el estreno:

  • México: 8:45 a.m.
  • Colombia: 9:45 a.m.
  • Perú: 9:45 a.m.
  • Ecuador: 9:45 a.m.
  • Venezuela: 10:45 a.m.
  • Chile: 11:45 a.m.
  • Argentina: 11:45 a.m.
  • Uruguay: 11:45 a.m.
  • Bolivia: 10:45 a.m.
  • Paraguay: 10:45 a.m.
  • Guatemala: 8:45 a.m.
  • Costa Rica: 8:45 a.m.
  • República Dominicana: 10:45 a.m.
  • España: 4:45 p. m.

¿DÓNDE VER “ONE-PUNCH MAN” LEGALMENTE?

El link oficial para ver el episodio estará disponible en las plataformas donde la serie tiene licencia:

FICHA TÉCNICA DE LA TEMPORADA 3 DE CRUNCHYROLL

  • Título original: ワンパンマン (One-Punch Man) 3
  • Género: Anime, Acción, Fantástico, Comedia, Superhéroes
  • País de origen: Japón
  • Año de estreno: 2025
  • Episodios: 12
  • Fecha de estreno (Japón): 5 de octubre de 2025
  • Basado en: Webcómic original de ONE y el manga ilustrado por Yusuke Murata
  • Estudio de animación: J.C. Staff
  • Director: Shinpei Nagai
  • Composición de la serie: Tomohiro Suzuki
  • Diseño de personajes: Chikashi Kubota, Shinjiro Kuroda y Ryosuke Shirokawa
  • Música: Makoto Miyazaki
  • Opening: “Get No Satified!”, interpretado por JAM Project con Babymetal
  • Ending: “Soko ni Aru Akari” (そこに有る灯り), interpretado por Makoto Furukawa
  • Plataformas de streaming: Crunchyroll, Hulu (en regiones seleccionadas)
Saitama en la temporada 3 de "One-Punch Man" (Foto: J.C.Staff)

