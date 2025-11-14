Luego de que Garou se enfrentó a Overgrown Rover, un monstruo de nivel Dragón conocido por su increíble poder destructivo, para rescatar a Tareo, “One-Punch Man” regresa con un nuevo episodio de su tercera temporada. En el nuevo capítulo del popular anime basado en el webcómic de acción y comedia japonés creado por el artista One, los héroes de clase S se reúnen para planear la invasión a la base de la Asociación de Monstruos en Ciudad Z. Entonces, ¿cuándo se estrenará?

En “Monster King” (3x05), los héroes de clase S se apresuraron a rescatar a un niño secuestrado mientras Garou despertó en el escondite de la Asociación de Monstruos. Aunque este último logró rescatar a Tareo, quedaron atrapados en los pasillos de la guarida a merced de los ataques de los monstruos que descubrieron su intromisión.

Durante su batalla contra Rover, Garou resistió los ataques demoledores, pero otros monstruos también intentaron detenerle. No obstante, Garou consiguió sobrevivir. En tanto, Saitama se enteró de la fama creciente de Garou y parecía decidido a enfrentarlo. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo?

Garou continuó enfrentándose a monstruos cada vez más poderosos mientras buscaba escapar junto con Tareo en el capítulo 5 de la temporada 3 de "One-Punch Man" (Foto: JC Staff)

FECHA DE ESTRENO DE “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 6

El sexto episodio de la tercera temporada de “One-Punch Man” se estrenará el domingo 16 de noviembre de 2025 por Hulu (Estados Unidos) y Crunchyroll (América Latina y España). También estará disponible en Netflix para determinados territorios de Latinoamérica.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 6?

Estados Unidos

En Estados Unidos, los nuevos episodios de “One-Punch Man” están disponibles en Hulu y también pueden verse en Disney+ si tienes el paquete combinado de streaming.​

América Latina

En América Latina, puedes ver el nuevo episodio en Crunchyroll y, dependiendo del país, también está disponible en Netflix. Crunchyroll ofrece lanzamiento simultáneo con Japón y subtítulos en español.​

España

En España, la plataforma confirmada para ver la nueva temporada es Crunchyroll, con episodios disponibles al mismo tiempo que en Japón y subtítulos en castellano.​

¿A QUÉ HORA VER “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 6?

País Horario de estreno Estados Unidos 7:45 a.m. (Pacífico) / 10:45 a.m. (Este) España 4:45 p.m. México 8:45 a.m. Perú 9:45 a.m. Chile 10:45 a.m. Colombia 9:45 a.m. Argentina 11:45 a.m. Ecuador 9:45 a.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN”

¿QUÉ PASARÁ EN “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 6?

Hasta el momento, no se ha compartido la sinopsis oficial del sexto episodio de la tercera temporada de “One-Punch Man”, pero los avances revelan que la reunión de héroes se tornará tensa debido a las disputas de poder y enfrentamientos verbales. De hecho, Amai Mask irrumpirá y exigirá liderar la operación.

Por otro lado, Saitama se acercará a la base de los monstruos sin imaginar lo que está a punto de suceder, lo que sin duda prepara el terreno para grandes enfrentamientos entre héroes y monstruos.

Amai Mask quiere liderar la operación contra los monstruos en el sexto episodio de la tercera temporada de "One-Punch Man" (Foto: J.C.Staff)

