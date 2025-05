Una historia de amor adolescente que cautivará incluso a los corazones más duros aterrizó este 8 de mayo de 2025 en Netflix. Se trata de “Por siempre” (en inglés “Forever”), el drama romántico que sigue a Justin y Keisha, dos amigos de la infancia que vuelven a encontrarse años después y se enamoran perdidamente, por lo que experimentarán todo tipo de emociones, desde alegrías, penas, enojo y más, marcando sus vidas por completo. Debido a que esta producción se ha convertido en la favorita de los suscriptores de la plataforma de streaming, el que menos se pregunta si tendrá una segunda temporada. A continuación, la respuesta.

Antes te precisamos que esta serie, de ocho episodios, es el primer proyecto de Mara Brock Akil con Netflix. Ella basó la trama en la exitosa novela homónima que Judy Blume publicó en 1975. “Me emociona que Mara haya decidido contar esta historia desde su propia perspectiva. Es gratificante saber que 50 años después de su lanzamiento, la historia de amor que encierra Forever sigue impactando al público”, dijo Blume a la plataforma de la N roja.

En "Por siempre", tras terminar la preparatoria, Keisha se alista para ingresar a la universidad (Foto: story27) ×

“POR SIEMPRE” ¿TENDRÁ TEMPORADA 2 EN NETFLIX?

Como la serie recién se estrenó en Netflix, aún no se ha anunciado una posible renovación de “Por siempre” para una segunda temporada; sin embargo, quienes ya la vieron han dado buenas críticas sobre la historia de amor adolescente ambiente en Los Ángeles de 2018. Habrá que esperar unos días más para saber si esta producción traerá nuevos episodios.

Pero si nos basamos en el final del drama romántico, podríamos deducir que los protagonistas retornarían para más aventuras, aunque posiblemente con un salto temporal, toda vez que la trama se desarrolló en la preparatoria y al final de esta.

Michael Cooper Jr. como Justin Edwards y Lovie Simone como Keisha Clark en la serie romántica "Por siempre" (Foto: story27) ×

¿QUÉ PODRÍAMOS VER EN “POR SIEMPRE” – TEMPORADA 2?

Si le dan luz verde a la temporada 2 de “Por siempre”, debemos enfocarnos en el último episodio para tratar de descubrir lo que traería esta serie. Pero antes te advertimos que si aún no viste “Forever” o no terminaste con todos los capítulos, daremos algunos spoilers en las siguientes líneas.

Justin, después de hablar con sus padres sobre tomarse un año sabático y enfocarse en la música, se reúne con Keisha para conversar por última vez, pues la muchacha está preparándose para la Universidad Howard, por lo que nada detendrá sus planes, algo que él comprende y sabe que es momento de tomar rumbos distintos. Al final, se separan con la esperanza de que puedan encontrarse en el futuro y, ¿quién sabe?, quizá volver a retomar su relación.

Si bien, la despedida de los muchachos nos deja con un nudo en la garganta, los dos entienden que hay historias de amor que a pesar de haber terminado, ocuparán un lugar especial en sus corazones y que solamente el tiempo podrá reunirlos otra vez, algo que podría pasar en una segunda entrega de “Por siempre”. Para ello, habría pasado algún tiempo desde que se vieron por última vez.

Justin conversando con sus padres sobre su futuro tras culminar la preparatoria en "Por siempre" (Foto: story27) ×

Así pues, Keisha se habría convertido en una universitaria, por lo que además de enfocarse en los estudios, también se relaciona con otros estudiantes; se sobreentiende que en esta etapa, aunque Justin sigue siendo su persona favorita, su vida sentimental continuaría. En tanto, Justin, se habría enfocado en su carrera musical, y quizá también comenzó un romance con alguien; es decir, cada uno habría seguido su camino.

A pesar de las nuevas decisiones que toman por separado en sus vidas, quizá el destino les tiene algo preparado más adelante y hace que se reencuentren, y reaviven su amor o ¿quizá no? No sabríamos si para ese momento ambos estarían solteros, además cada una de sus posibles parejas tendrían reacciones distintas al conocer a los ex de sus novios.

Sea cual fuera el caso, lo cierto es que “Por siempre” tiene para explorar mucho más si aprueban una segunda temporada, ya que puede inspirarse en la novela original de Judy Blume, pero al ser una adaptación, la historia cambiaría de acuerdo con la perspectiva de sus creadores.

Los amantes de las historias de amor esperan que en una segunda temporada de "Por siempre", Justin y Keisha vuelvan a verse y retomen su relación (Foto: story27) ×

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí