Desde que “Quebranto” aterrizó en Disney+ el pasado 15 de agosto de 2025, los suscriptores de esta plataforma de streaming se engancharon de inmediato a la trama, por lo que al haber visto el sexto y último episodio se preguntan si esta serie tendrá otra temporada. ¿También quieres saberlo? Sigue leyendo esta nota.
¿“QUEBRANTO” TENDRÁ SEGUNDA TEMPORADA EN DISNEY PLUS?
Por el momento no se tiene información de que “Quebranto” haya renovado para una segunda temporada en Disney Plus. Una noticia que debemos esperar, tomando en cuenta que esta producción recién fue estrenada.
Para nadie es un secreto que la decisión de rodar una nueva tanda de episodios dependerá de qué tan buena recepción del público tenga; por lo tanto, saber si esta serie tendrá una segunda entrega tardaría algunas semanas, incluso meses.
¿DE QUÉ TRATA “QUEBRANTO”?
“Quebranto” sigue a Miranda, una joven pianista adoptada por una familia argentina que sufre trastornos de ansiedad que los atribuye a su necesidad de saber sus orígenes en México, motivo por el que viaja a ese país para descubrir la verdad; sin embargo, cuando llega se da cuenta de que la realidad no es la que pensaba.
Debido a ello, tendrá que infiltrarse en el corazón de una organización criminal, acompañada por Javier y bajo la protección de Leonardo. En todo momento, se pondrá a prueba su valentía, pero con todos los sucesos que descubra, su vida cambiará para siempre.
La miniserie argentina-mexicana de Disney+ está dirigida por Bernardo De la Rosa Villarreal a partir del guion de Natacha Caravia, Andrés Gelós y Andrés Pascaner.
Está protagonizado por Tini Stoessel, Jorge López y Martín Barba, además cuenta con las actuaciones de Antonio de la Vega, Rafael Ferro, Otto Sirgo, Daniela Peña, Lucía Gómez-Robledo, Sebastián Silveti, Jyasú Torruco, Karla Garrido, Rebeca Manríquez, Areli González, Daniela Vargas y Albi De Abreu.
