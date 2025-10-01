Únete a El Comercio

La temporada 9 de “Love Is Blind” llegó a Netflix el 1 de octubre y con ella nuevas historias de amor, desencuentros y sorpresas. Entre los participantes que han comenzado a atraer la atención destaca Jordan Keltner, un hombre que se presenta como alguien directo y que no oculta su mayor prioridad: su hijo de 4 años.

Su participación en este reality ya genera interés dentro y fuera de la plataforma, ya que busca un vínculo honesto y real, lejos de prejuicios y con la mirada puesta en construir una familia. En esta nota repasamos su biografía completa, datos personales clave, su carrera laboral, lo que lo define como participante y curiosidades que lo hacen destacar entre el elenco de “Love Is Blind Temporada 9”.

1. ¿QUIÉN ES JORDAN KELTNER?

Jordan Keltner nació en Estados Unidos y actualmente tiene 30 años. Su signo zodiacal es Libra y se define como una persona paciente y reflexiva. Es padre de un niño de 4 años, aspecto que marca de manera decisiva su presente y sus aspiraciones a futuro.

2. DATOS PERSONALES DE JORDAN KELTNER

Nombre : Jordan Keltner

: Jordan Keltner Edad : 30 años

: 30 años Nacionalidad : estadounidense

: estadounidense Ocupación : gerente de servicio

: gerente de servicio Estado civil : soltero

: soltero Hijos : un hijo, de 4 años

: un hijo, de 4 años Signo zodiacal : Libra

: Libra Redes sociales: Instagram (@jordan.keltner)

3. CARRERA ARTÍSTICA

Su primera aparición televisiva se da con su participación en “Love Is Blind Temporada 9”. Aunque no pertenece al mundo del espectáculo, ha decidido abrir su vida al reality como una forma de encontrar pareja y compartir su historia personal desde un ángulo auténtico.

4. JORDAN EN “LOVE IS BLIND TEMPORADA 9”

Jordan se presenta como un participante que busca un amor sincero y estable, con una premisa clara: encontrar a alguien que acepte y ame a su hijo tanto como a él. Su perfil como padre soltero lo convierte en uno de los concursantes más comentados de esta edición, ya que aporta una narrativa distinta y sensible dentro del show.

5. VIDA PERSONAL

Jordan valora la paciencia como clave en su carácter y considera que “se puede juzgar a alguien por su paciencia”. Está orgulloso de llevar una vida sana y tener disciplina, aunque reconoce que sus batidos de pechuga de pollo como desayuno no agradan a toda persona.

6. CURIOSIDADES O DEPORTES

Su mejor hábito es comer sano y cuidar su alimentación.

Es muy sensible a los olores, considera que la higiene personal es fundamental en cualquier relación.

Aprecia la ambición y el sentido del humor como cualidades indispensables en una pareja.

Se animó a vivir la experiencia de “Love Is Blind” como una oportunidad para encontrar amor más allá de estigmas sociales.

7. FOTOS DE JORDAN KELTNER

