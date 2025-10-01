En reality que nos presenta las emociones más intensas, conexiones inesperadas y sobre todo mucho drama comenzó su novena temporada. “Love Is Blind” está de vuelta con un grupo de solteros en busca del amor y que deben comprometerse antes de verse en persona. Debido a que el show inició el 1 de octubre de 2025 con sus primeros seis episodios, las cosas se pusieron muy interesantes para varios de los participantes, aunque dos de ellos abandonaron el formato. A continuación, te cuento por qué Anna y Blake decidieron dar un paso al costado y ya no continuar en este experimento social que se emite por Netflix.

El grupo de participantes femeninas de la temporada 9 del reality de "Love is Blind" (Foto: Netflix)

ANNA Y BLAKE HICIERON GHOSTING A SUS INTERESES AMOROSOS EN “LOVE IS BLIND 9”

Aunque muchos espectadores esperaban ver con ansias cómo nuevas ilusiones comenzaban a gestarse en “Love Is Blind 9”, se dieron con la ingrata sorpresa de que algunas conexiones se rompieron sin explicación, pues dos de ellos hicieron ghosting. Me refiero a Anna y Blake, quienes desaparecieron de la vida de dos personas que estaban interesadas en ambos.

La primera en realizar ghosting fue Anna, quien decidió no ingresar a la cápsula, donde la estaba esperando Patrick. Él sentía una gran conexión con la joven, pero se dio cuenta que no se encontraba y se había ido de subida sin despedirse.

En tanto, el segundo ghosting fue el de Blake, quien tampoco aparece el momento que Megan W entra a su cita, dejándola con un sabor amargo.

Blake revela el verdadero motivo para dejar "Love Is Blind 9" (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ ANNA Y BLAKE ABANDONARON “LOVE IS BLIND 9”?

A pesar de que ingresaron al show con la esperanza de encontrar a su futura pareja, los dos participantes de la novena temporada decidieron irse del reality de Netflix. Pero ¿por qué tomaron esa decisión?

Aunque Anna pensó encontrar a su media naranja en el programa, también rondaba por su mente que no lo lograría, algo que no le quitaba el sueño y la mantenía calmada. “Entré pensando que cualquier cosa podía pasar. Estaría bien si no encontraba a alguien porque es algo muy alocado y muy diferente a cualquier otra experiencia que hayamos tenido antes”, le dijo a Tudum.

En otro momento, reconoció que hubiera deseado no dejar plantado a Patrick, pero fue la mejor decisión para ella. “No creo arrepentirme, porque no creo que las conexiones fueran lo suficientemente fuertes como para tener un matrimonio exitoso a partir de entonces”, añadió.

Por su parte, Blake pensaba de manera similar: “En el peor de los casos, tienes la oportunidad de vivir una experiencia realmente alocada, un poco extraña y única que recordarás toda la vida”, indicó.

Asimismo, admitió que en aquel momento no pensó informarle a Megan que se iba, lo cual lo hace sentir horrible. “En ese momento, creo que estaba casi exclusivamente preocupado por mi estado mental, mi estado emocional, y realmente pensé que estaba haciendo lo correcto. Así que no lo hice, lo cual me parece torpe y tonto. Si pudiera volver atrás, definitivamente lo cambiaría”, precisó.

“No estaba lista”: Anna explica por qué se fue de "Love Is Blind 9" (Foto: Netflix)

HUBO ATRACCIÓN ENTRE ANNA Y BLAKE

Por la forma de hablar, Anna se sintió atraída en un inicio por Blake y este también tuvo conexión con ella de inmediato. “Compartimos un sentido del humor similar: nuestra forma de ver el mundo y la naturaleza un tanto ridícula del experimento en el que estábamos. Cada vez que entraba en una cápsula y escuchaba la voz de Anna, pensaba: ‘¡Genial, esto va a ser divertido!’”, dijo el muchacho.

Cuando Blake se enteró de que Anna se había ido, en lugar de enojarse se preocupó bastante por ella: “En ese momento del experimento, Anna y yo no habíamos hablado de una propuesta de matrimonio ni de un compromiso. Sin duda, parecía que no estábamos cerca de eso. Sin duda, teníamos un buen vínculo y una buena amistad. No quiero hablar por ella, pero creo que tomó la decisión correcta en ese momento, y estoy orgulloso de ella por ello”.

Poco después de que Anna se retiró del formato, lo mismo hizo él, quien aseguró que la partida de su amiga no influyó en su decisión.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí