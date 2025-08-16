“En el barro” nos mostró las vivencias de las reclusas en el centro penitenciario femenino La Quebrada, lugar al que llega Gladys Guerra, la esposa de Borges, quien junto a un grupo de presas debe luchar por mantenerse firme en esa jungla, donde las luchas de poder, la violencia, las jerarquías internas, la corrupción y más son el pan de cada día. Si quedaste impactado con cada una de las historias que se contaron, te doy a conocer otras cinco series que también puedes ver en Netflix. Estas son:

“EL MARGINAL”

En la breve descripción que le da Netflix a “El marginal” se lee: “Un expolicía infiltrado intenta desbaratar una banda que opera desde la cárcel, pero antes deberá manejar los códigos del inframundo para sobrevivir”.

Año: 2022

2022 Temporadas: 5

5 Género: Drama

Drama País: Argentina

Argentina Reparto principal: Juan Minujín, Nicolás Furtado y Claudio Rissi

Juan Minujín, Nicolás Furtado y Claudio Rissi Clic aquí para direccionarte a “El marginal” en Netflix.

“HERMANDAD”

En la breve descripción que le da Netflix a “Hermandad” se lee: “Una abogada honesta con un hermano cumpliendo su condena en una cárcel brutal, y un dilema imposible: ¿qué está dispuesta a hacer para salvarle la vida?”.

Año: 2022

2022 Temporadas: 2

2 País: Brasil

Brasil Género: Drama

Drama Reparto principal: Naruna Costa, Seu Jorge y Hermila Guedes

Naruna Costa, Seu Jorge y Hermila Guedes Clic aquí para direccionarte a “Hermandad” en Netflix.

“LOS GRINGO HUNTERS”

En la breve descripción que le da Netflix a “Los Gringo Hunters” se lee: “Un equipo de élite de la policía mexicana persigue fugitivos estadounidenses en Tijuana mientras un oscuro complot se desenvuelve dentro de sus filas. Inspirada en hechos reales”.

Año: 2025

2025 Temporadas: 1

1 País: México

México Género: Acción

Acción Reparto principal: Harold Torres, Mayra Hermosillo y Manuel Masalva

Harold Torres, Mayra Hermosillo y Manuel Masalva Clic aquí para direccionarte a “Los Gringo Hunters” en Netflix.

“ASALTO AL BANCO CENTRAL”

En la breve descripción que le da Netflix a “Asalto al Banco Central” se lee: “España, 1981. Un grupo de hombres armados atraca un banco y toma cientos de rehenes. Una periodista compite con las autoridades para descubrir el verdadero motivo del golpe”.

Año: 2024

2024 Temporadas: 1

1 País: España

España Género: Intriga

Intriga Reparto principal: Miguel Herrán, María Pedraza y Hovik Keuchkerian

Miguel Herrán, María Pedraza y Hovik Keuchkerian Clic aquí para direccionarte a “Asalto al Banco Central” en Netflix.

“EL ADN DEL DELITO”

En la breve descripción que le da Netflix a “El ADN del delito” se lee: “En esta serie dramática inspirada en crímenes reales, agentes federales siguen el rastro de una muestra de ADN para resolver un robo que trasciende la frontera de Brasil”.

Año: 2023

2023 Temporadas: 2

2 Género: Drama

Drama País: Brasil

Brasil Reparto principal: Maeve Jinkings, Rômulo Braga y Thomás Aquino

Maeve Jinkings, Rômulo Braga y Thomás Aquino Clic aquí para direccionarte a “El ADN del delito” en Netflix.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí