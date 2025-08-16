“En el barro” nos mostró las vivencias de las reclusas en el centro penitenciario femenino La Quebrada, lugar al que llega Gladys Guerra, la esposa de Borges, quien junto a un grupo de presas debe luchar por mantenerse firme en esa jungla, donde las luchas de poder, la violencia, las jerarquías internas, la corrupción y más son el pan de cada día. Si quedaste impactado con cada una de las historias que se contaron, te doy a conocer otras cinco series que también puedes ver en Netflix. Estas son:
“EL MARGINAL”
En la breve descripción que le da Netflix a “El marginal” se lee: “Un expolicía infiltrado intenta desbaratar una banda que opera desde la cárcel, pero antes deberá manejar los códigos del inframundo para sobrevivir”.
- Año: 2022
- Temporadas: 5
- Género: Drama
- País: Argentina
- Reparto principal: Juan Minujín, Nicolás Furtado y Claudio Rissi
“HERMANDAD”
En la breve descripción que le da Netflix a “Hermandad” se lee: “Una abogada honesta con un hermano cumpliendo su condena en una cárcel brutal, y un dilema imposible: ¿qué está dispuesta a hacer para salvarle la vida?”.
- Año: 2022
- Temporadas: 2
- País: Brasil
- Género: Drama
- Reparto principal: Naruna Costa, Seu Jorge y Hermila Guedes
“LOS GRINGO HUNTERS”
En la breve descripción que le da Netflix a “Los Gringo Hunters” se lee: “Un equipo de élite de la policía mexicana persigue fugitivos estadounidenses en Tijuana mientras un oscuro complot se desenvuelve dentro de sus filas. Inspirada en hechos reales”.
- Año: 2025
- Temporadas: 1
- País: México
- Género: Acción
- Reparto principal: Harold Torres, Mayra Hermosillo y Manuel Masalva
“ASALTO AL BANCO CENTRAL”
En la breve descripción que le da Netflix a “Asalto al Banco Central” se lee: “España, 1981. Un grupo de hombres armados atraca un banco y toma cientos de rehenes. Una periodista compite con las autoridades para descubrir el verdadero motivo del golpe”.
- Año: 2024
- Temporadas: 1
- País: España
- Género: Intriga
- Reparto principal: Miguel Herrán, María Pedraza y Hovik Keuchkerian
“EL ADN DEL DELITO”
En la breve descripción que le da Netflix a “El ADN del delito” se lee: “En esta serie dramática inspirada en crímenes reales, agentes federales siguen el rastro de una muestra de ADN para resolver un robo que trasciende la frontera de Brasil”.
- Año: 2023
- Temporadas: 2
- Género: Drama
- País: Brasil
- Reparto principal: Maeve Jinkings, Rômulo Braga y Thomás Aquino
