"En el barro" nos presenta a cinco mujeres reclusas que crean un lazo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder en una cárcel despiadada amenazan con destruirlas (Foto: Netflix)
"En el barro" nos presenta a cinco mujeres reclusas que crean un lazo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder en una cárcel despiadada amenazan con destruirlas (Foto: Netflix)
Judith Vicente
Judith Vicente

en el centro penitenciario femenino La Quebrada, lugar al que llega Gladys Guerra, la esposa de Borges, quien junto a un grupo de presas debe luchar por mantenerse firme en esa jungla, donde las luchas de poder, la violencia, las jerarquías internas, la corrupción y más son el pan de cada día. Si quedaste impactado con cada una de las historias que se contaron, te doy a conocer otras cinco series que también puedes ver en Netflix. Estas son:

“EL MARGINAL”

En la breve descripción que le da Netflix a “El marginal” se lee: “Un expolicía infiltrado intenta desbaratar una banda que opera desde la cárcel, pero antes deberá manejar los códigos del inframundo para sobrevivir”.

“HERMANDAD”

En la breve descripción que le da Netflix a “Hermandad” se lee: “Una abogada honesta con un hermano cumpliendo su condena en una cárcel brutal, y un dilema imposible: ¿qué está dispuesta a hacer para salvarle la vida?”.

“LOS GRINGO HUNTERS”

En la breve descripción que le da Netflix a “Los Gringo Hunters” se lee: “Un equipo de élite de la policía mexicana persigue fugitivos estadounidenses en Tijuana mientras un oscuro complot se desenvuelve dentro de sus filas. Inspirada en hechos reales”.

“ASALTO AL BANCO CENTRAL”

En la breve descripción que le da Netflix a “Asalto al Banco Central” se lee: “España, 1981. Un grupo de hombres armados atraca un banco y toma cientos de rehenes. Una periodista compite con las autoridades para descubrir el verdadero motivo del golpe”.

“EL ADN DEL DELITO”

En la breve descripción que le da Netflix a “El ADN del delito” se lee: “En esta serie dramática inspirada en crímenes reales, agentes federales siguen el rastro de una muestra de ADN para resolver un robo que trasciende la frontera de Brasil”.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉

SOBRE EL AUTOR

Periodista. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP). Más de diez años de experiencia en periodismo. Actualmente se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC