CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después del intrigante final de “She the People”, los fanáticos de las series de Tyler Perry se preguntan si la historia de Antoinette Dunkerson (Terri J. Vaughn), la primera vicegobernadora negra de Misisipi, continuará en una segunda temporada de la serie de Netflix. ¿Cuál es el siguiente paso en su carrera política? ¿Qué pasará con el gobernador Irwin Harper (Robert Craighead)? ¿Qué pasará con su familia y sus nuevos aliados?

La comedia política creada por Perry y Niya Palmer sigue a Antoinette después de que gana las elecciones, a pesar de su baja popularidad y debido a un video viral en el que regaña a su hija adolescente Lola (Drew Olivia Tillman) por escaparse a una fiesta. La emoción de Antoinette en su primer día de trabajo se convierte en frustración cuando el gobernador Harper y su equipo la hacen a un lado.

Antoinette también debe lidiar con su familia, que no está nada contenta con la mudanza a la mansión del vicegobernador, ya que parece en lugar embrujado por los fantasmas del pasado. Cuando descubre que Harper planea aprobar un proyecto de oleoducto busca la manera de evitar que un grupo de ciudadanos resulte perjudicado, aunque eso signifique enfrentar al gobernador. Entonces, ¿habrá temporada 2 de “She the People”?

Shamika (Jade Novah) y Antoinette Dunkerson (Terri J. Vaughn) en una escena de la comedia política "She the People" (Foto: Netflix) ×

“SHE THE PEOPLE” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Aunque Netflix aún no ha confirmado una segunda temporada de “She the People”, el último episodio deja el camino preparado para una nueva tanda de episodios. La misma que fue confirmada por la plataforma de streaming de la N roja y llegará el 14 de agosto de 2025. No obstante, fue presentada como una segunda parte de la primera entrega.

Antoinette decidió alzar la voz, pero los resultados no fueron exactamente los que esperaba, ya que Harper tuvo una reacción negativa tras su discusión. Durante la conferencia de prensa, Antoinette desmiente las afirmaciones del gobernador sobre el proyecto del oleoducto. Además, insiste en que las tuberías se muevan unos kilómetros para que solo afecte a tierras agrícolas. Las discusión se traslada a la oficina de Harper, donde tampoco llegan a un acuerdo.

Mientras la protagonista de “She the People” celebra por fin hacer escuchar su voz, su nuevo equipo nota que algo anda mal. Se trata del gobernador. Al parecer, sufrió un ataque cardíaco. ¿Está muerto? ¿Antoinette es la nueva gobernadora? ¿En realidad es una farsa para manipular a Antoinette?

Para descubrir lo que sucederá con Antoinette solo necesitas esperar unos meses. Pero ¿ese será el final de la historia o continuará en una segunda temporada? Por lo pronto, Netflix tiene otras series y películas de Tyler Perry que te podrían interesar: “Harta” (2025), “Seis Triple Ocho” (2024), “Beauty in Black” (2024) y “Mea culpa” (2024).

Al final de "She the People", el gobernador Irwin Harper (Robert Craighead) parece tener una complicación de salud, ¿sobrevivirá? (Foto: The Tyler Perry Company) ×

¿CÓMO VER “SHE THE PEOPLE”?

“She the People” está disponible en Netflix desde el 22 de mayo de 2025, por lo tanto, para ver la comedia política solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí