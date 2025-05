CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después del sorprendente y reflexivo final de “Sirenas” (“Sirens” en su idioma original), los que disfrutaron de la comedia negra de Netflix basada en la obra de Molly Smith Metzler “Elemeno Pea” se preguntan si las historias de Michaela “Kiki” Kell (Julianne Moore), Devon DeWitt (Meghann Fahy) y su hermana Simone (Milly Alcock) continuarán en una segunda temporada. ¿Realmente es necesario ahondar más en la vida de las tres mujeres? ¿Hay más por contar?

La serie que se estrenó el 22 de mayo de 2025 sigue a Devon mientras lucha por reconectar con su hermana Simone, quien no tiene la mínima intención de volver a casa y está enfocada en cumplir a la perfección con su trabajo como asistente personal de Michaela, quien se ha convertido en el centro de su vida.

Tras recorrer un largo camino, Devon llega a Cliff House dispuesta a hacer un escándalo para que su hermana también se haga cargo de su padre enfermo, a pesar de que no fue responsable con sus hijas. Pero al ver la dinámica entre Michaela y Simone, cree que su hermana menor está en peligro y decide hacer lo necesario para recuperarla. Entonces, ¿habrá temporada 2 de “Sirens”?

Michaela Kell (Julianne Moore) dirige un centro de conservación de aves en la miniserie "Sirenas" (Foto: Netflix) ×

“SIRENAS” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no ha confirmado el futuro de “Sirenas”, que inicialmente fue presentada como una miniserie. No obstante, no sería la primera vez que una serie limitada consigue una renovación debido a su éxito. “Nobody Wants This” y “The Four Seasons” son algunos ejemplos recientes.

De hecho, “Sirens” encabeza el Top 10 de las series más populares de Netflix, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Por lo tanto, no sería una sorpresa que Molly Smith Metzler y su equipo creativo apuesten por una segunda entrega.

Al final de la primera temporada, Simone se niega a perder todo lo que consiguió y volver a casa a cuidar a su padre enfermo, así que hace una última y desesperada jugada: le cuenta a Peter Kell (Kevin Bacon) sobre la foto que Michaela esconde y puede utilizar en su contra en cualquier momento.

Con Peter abandonando a Michaela y reemplazándola por Simone queda claro que ellas no son las que tienen el poder en esa isla. Aunque la historia parece tener un cierre adecuado, sería interesante ver la nueva vida de Michaela tras años de dejar su carrera de abogada, de Devon al volver a casa y dejar a su hermana con las decisiones que tomó.

En conversación con Variety, Meghann Fahy habló sobre su personaje en “Sirens” y la posibilidad de continuar la historia en una segunda temporada. “Termina de forma muy natural, pero puedo imaginar cómo se transformarán los mundos de los personajes”, señaló. “A mí, personalmente, me encantaría saber qué le pasa a Michaela, adónde va. Así que creo que definitivamente es posible. No lo hablamos en el set, pero me encantaría hacer más”.

Simone DeWitt (Milly Alcock) toma el lugar de su jefa Michaela al final de la comedia negra "Sirenas" (Foto: Netflix) ×

¿CÓMO VER “SIRENAS”?

“Sirenas” está disponible en Netflix desde el 22 de mayo de 2025, por lo tanto, para ver la comedia negra solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

