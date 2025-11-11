La serie colombiana “Simplemente Alicia” (en inglés: “Just Alice”) ya está disponible en Netflix, por lo que los usuarios de la famosa plataforma de streaming de la “N” roja por fin pueden disfrutar de esta producción protagonizada por Verónica Orozco, Michel Brown y Sebastián Carvajal. Pero, ¿cuál es la inspiración detrás de la historia? ¿Acaso se basa en hechos reales? Pues, eso y más, descúbrelo en las siguientes líneas.

Vale precisar que la serie de Netflix narra la intensa y compleja historia de Alicia Fernández, quien—en lugar de elegir entre uno u otro amor—decide casarse con dos hombres simultáneamente: Alejo (un escritor) y Pablo (un exsacerdote y líder comunitario).

De esta manera, ella construye una doble vida llena de mentiras, pasión y consecuencias inesperadas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Simplemente Alicia”:

“SIMPLEMENTE ALICIA” DE NETFLIX, ¿ESTÁ BASADA EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

La respuesta corta es NO: la serie de Netflix no se basa en un caso específico verificado. Sin embargo, la historia sí tiene raíces en experiencias reales.

Según La República, la directora Catalina Hernández se inspiró en sus propias vivencias para desarrollar una narrativa que aborda la realidad oculta de muchas mujeres, quienes mantienen relaciones paralelas sin que la sociedad lo sepa.

De esta forma, “Simplemente Alicia” visibiliza cómo las mujeres también pueden tomar decisiones que desafían las normas matrimoniales convencionales.

Es decir, no estamos ante un documental ni una crónica biográfica de una persona real llamada Alicia Fernández, sino ante una ficción inspirada en observaciones sobre la bigamia femenina, un tema tabú en Colombia y Latinoamérica.

LOS TEMAS QUE ABORDA “SIMPLEMENTE ALICIA”

Aunque los personajes no son reales, la serie explora diversos temas universales que sí tienen base en nuestra realidad social. Por ejemplo:

El deseo femenino: el show televisivo desafía la tradición de contar historias de infidelidad desde la perspectiva masculina​.

el show televisivo desafía la tradición de contar historias de infidelidad desde la perspectiva masculina​. La doble moral social: explora cómo la sociedad juzga de manera diferente la infidelidad femenina y la masculina.

explora cómo la sociedad juzga de manera diferente la infidelidad femenina y la masculina. La libertad de elección: en la producción, Alicia se niega a conformarse con una sola forma de amar.

¿CÓMO VER “SIMPLEMENTE ALICIA”?

Tal como te puedes imaginar, “Simplemente Alicia” es una serie exclusiva de Netflix.

Por lo tanto, para verla cuando quieras, asegúrate de contar con una suscripción activa al popular servicio de streaming.

Verónica Orozco, Sebastián Carvajal y Michel Brown encabezan el elenco de la serie colombiana "Simplemente Alicia" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí