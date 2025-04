A pesar de que la segunda temporada de “Solo Leveling”, también conocida con el subtítulo “Arise From the Shadow” o “Surge de las sombras”, terminó el 29 de marzo de 2025, el anime que podría convertirse en el mejor del año sigue dando que hablar. Fue comparado con “The Beginning After The End” y surgieron rumores sobre el retraso de la tercera entrega de la serie basada en el manhwa de Chugong. Mientras esperas novedades, recordemos a los cazadores más fuertes.

Por supuesto, Sung Jinwoo encabeza la lista de los cazadores más fuertes del popular anime. También destacan Sung Il-Hwan, el padre de Jinwoo, y Liu Zhigang, un poderoso cazador de rango S que apareció en el último episodio de la segunda temporada. ¿Quiénes son los otros que forman parte de este grupo debido a su poder y habilidades?

LOS 5 CAZADORES MÁS FUERTES DE “SOLO LEVELING”

1. Sung Jinwoo

Aunque el protagonista de “Solo Leveling” empieza como un cazador de rango E, es decir, uno de los más débiles, no tarda en convertirse en uno de los más fuertes, ya que tiene la peculiar capacidad de subir de nivel. De hecho, se convierte en el Monarca de las Sombras y puede controlar un ejército de más de diez millones de Soldados de las Sombras. Algunos de los soldados de Sung Jinwoo son más poderosos que otros cazadores de élite.

Sung Jinwoo culminó la temporada 2 del anime "Solo Leveling" como el mejor cazador de la humanidad (Foto: A-1 Pictures) ×

2. Sung Il-Hwan

El padre de Jinwoo fue uno de los primeros cazadores en despertar en Corea. Diez años después de desaparecer durante una fuga de mazmorra, regresó con poderes de los Gobernantes y derrotó fácilmente a Hwang Dongsu, un cazador de rango S.

Sung Il-Hwan también pateó a Rakan en la cara con tanta fuerza que lo hizo volar por los aires a través de varios edificios e incapacitó a Sillad durante un largo periodo con solo una patada en la barbilla.

Sung Il-Hwan del anime "Solo Leveling" desapareció dentro de un portal en un parque de atracciones en Seúl (Foto: A-1 Pictures) ×

3. Thomas Andre

Thomas Andre es el cazador más fuerte de Estados Unidos y uno de los cinco cazadores a nivel nacional, ocupando el primer lugar en el mundo. Tiene características físicas sobrehumanas, sentidos mejorados y puede manipular la energía y la gravedad. Durante su combate contra Sung Jinwoo, atravesó a los soldados de sombra de Jinwoo e incluso resistió poderosos ataques mágicos.

Thomas Andre es el cazador más fuerte de Estados Unidos y uno de los cinco cazadores a nivel nacional en "Solo Leveling" (Foto: A-1 Pictures) ×

4. Liu Zhigang

Liu Zhigang es el cazador de rango S más fuerte de China y uno de los cinco cazadores de nivel nacional, ocupando el segundo lugar en el mundo. Se trata del cazador más fuerte de toda Asia y sin duda, supera a Sung Jinwoo en poder, al menos hasta la segunda temporada de “Solo Leveling”.

Para lograr ser nombrado un cazador de nivel nacional, se necesita superar una puerta de rango S solo, lo que demuestra su gran poder.

Liu Zhigang, que apareció en el último episodio de la temporada 2 de "Solo Leveling", es un poderoso cazador de rango S (Foto: A-1 Pictures) ×

5. Christopher Reed

Christopher Reed fue uno de los cinco cazadores de nivel nacional de Estados Unidos de América, ocupando el tercer lugar en el país. Además, fue uno de los usuarios de fuego más poderosos del mundo, pudo controlar y mover objetos a través de la telequinesis, y logró manifestar un cuerpo espiritual.