CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la franquicia de videojuegos “Tom Clancy’s Splinter Cell”, “Splinter Cell: Deathwatch” es una película animada de acción de Netflix que sigue al prestigioso agente Sam Fisher mientras vuelve al campo de batalla cuando recibe una llamada de auxilio. El creador de la unidad de inteligencia ultrasecreta conocida como Fourth Echelon debe dejar su vida pacífica para enfrentar algunos errores del pasado. ¿Qué sucede con él y el resto de protagonistas?

La serie creada por Derek Kolstad empieza con la unidad Fourth Echelon guiando a la agente Zinnia McKenna en una misión de rescate. Aunque logra deshacerse de sus enemigos, ya es muy tarde para el agente de la CIA Lukas. Debido a que era su pareja, ella queda muy afectada, además, extraños acceden a la red de comunicación y ella se queda sola.

McKenna consigue llegar al veterano líder de Fourth Echelon, a quien le revela que las personas que la persiguen en realidad quieren el dinero que le arrancó a Lukas y que contiene información importante sobre Diana Shetland. Mientras Fisher y Zinnia recuperan el reloj que se sincroniza con la muela, Anna “Grim” Grímsdóttir recluta a Jo Thunder, quien recupera el SATOP.

Zinnia McKenna y Sam Fisher empiezan a trabajar juntos en la película animada de acción "Splinter Cell: Deathwatch" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “SPLINTER CELL: DEATHWATCH”?

Thunder consigue conectar el circuito entre el diente y el reloj de Lukas, y con la onda críptica proporcionada por McKenna, accede a los archivos de Diana Shetland, la hija de Douglas Shetland, quien tiene una complicada historia con el protagonista de “Splinter Cell: Deathwatch”. Sin embargo, para ver otros archivos secretos deben robar el teléfono de Diana.

Como parte de sus planes, que incluyen una isla artificial llamada Xanadu, Diana organiza una fiesta de gala. McKenna y Fisher se infiltran en el lugar y consiguen lo que necesitan, sin embargo, Zinnia ve al hombre que asesinó a Lukas y decide cobrar venganza. Lo único que logra es terminar secuestrada y torturada.

A pesar de las advertencias de Grim, Sam Fisher sigue el rastro de McKenna con la esperanza de encontrarla antes de que sea demasiado tarde. El rastro la lleva hasta Diana, quien le reprocha a su padrino por asesinar a su padre. ¿Cuál es el vínculo que existe entre estos personajes?

Douglas Shetland y Sam Fisher eran grandes amigos hasta que el agente descubrió los verdaderos negocios del empresario. Intentó detenerlo, pero Douglas no estaba dispuesto a dejar en paz a su amigo. La situación terminó con el padre de Diana muerto. Por lo tanto, Diana intenta continuar con ese legado.

Sam Fisher, Grim y Thunder trabajando en equipo en la película animada de acción "Splinter Cell: Deathwatch" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “SPLINTER CELL: DEATHWATCH”?

¿Qué pasó con Sam Fisher y Diana?

McKenna logra escapar de las garras de Gunther a quien asesina para vengar la muerte de Lukas. Luego se reúne con Fisher y regresan a la unidad Fourth Echelon. Una vez juntos, unen las piezas del rompecabezas y comprenden el plan de Diana: hacer que la nave Lazarev se estrelle en los gasoductos de Europa para que ella pueda presentarse como la salvadora con su proyecto Xanadú.

Fisher y McKenna son los encargados de detener la nave. Tras una ardua lucha lo consiguen y Thunder parece tener el control. Sin embargo, no tarda en comprender que alguien más ha tomado el mando y ha dirigido el ataque a Xanadú, donde Diana está reunida con varias autoridades europeas.

Charlie, el medio hermano de Diana, es quien está detrás todo. Su plan es deshacerse de su hermana y causar caos para tomar el control de la empresa y sacar provecho de la situación. El barco llega a su destino y destruye todo a su paso. Fisher se debate entre lo que desea y quiere hacer, pero no tiene tiempo para actuar.

Fisher sobrevive, al igual que McKenna. Sin embargo, Diana y el resto de las autoridades mueren. Charlie asume el poder en la empresa de su padre, pero al parecer no tiene tiempo de ejecutar sus siguientes planes, ya que al final de “Splinter Cell: Deathwatch” se sugiere que Sam asesina a Charlie.

Sam Fisher asesinó a Charlie al final de la serie animada "Splinter Cell Deathwatch" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “SPLINTER CELL: DEATHWATCH”?

“Splinter Cell: Deathwatch” está disponible en Netflix desde el 14 de octubre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie animada de acción solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

