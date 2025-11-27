CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La quinta temporada de “Stranger Things”, serie de Netflix creada por los hermanos Duffer, empieza en noviembre de 1987, pocos días antes del aniversario del secuestro de Will Byers (Noah Schnapp). Pero eso no es una coincidencia, ya que tras estar un tiempo escondido, Vecna (Jamie Campbell Bower) está listo para volver y ejecutar la siguiente parte de su plan. En tanto, Eleven (Millie Bobby Brown) entrena para poder vencerlo, Jim Hopper (David Harbour), junto al resto del grupo, se encarga de buscarlo en el Upside Down, y Lucas (Caleb McLaughlin) intenta despertar a Max (Sadie Sink).

Mientras Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales y el Gobierno ha puesto la ciudad en cuarentena militar, Hopper regresa al Otro lado cada vez que puede para localizar a Vecna y derrotarlo de una vez por todas. En la última misión de reconocimiento, las cosas salen mal debido al ataque de demogorgones y Jim queda atrapado en el Mundo de Revés. Además, Vecna empieza a secuestrar niños ganándose su confianza bajo la apariencia de Henry.

En el Otro lado, Hopper resulta herido y en el mundo real un demogorgon va tras Holly Wheeler (Nell Fisher), la hermana menor de Mike (Finn Wolfhard). Nancy (Natalia Dyer) intenta salvar a su familia con ayuda de Once, pero… Entonces, ¿quién muere en la primera parte de la última temporada de “Stranger Things”?

Varios soldados del teniente coronel Sullivan (Sherman Augustus) fueron asesinados en el volumen 1 de la quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

¿QUIÉN MUERE EN “STRANGER THINGS” - TEMPORADA 5 VOLUMEN 1?

No tiene de qué preocuparte (al menos por el momento). Los personajes principales de la popular serie de Netflix están a salvo, aunque algunos están gravemente heridos. No podemos decir lo mismo de los soldados del teniente coronel Sullivan (Sherman Augustus). Algunos fueron eliminados por Hopper en su intento de proteger a Eleven, y otros fueron asesinados por Vecna y los demogorgones.

Aunque Hopper resultó herido en el primer episodio de la temporada 5 de “Stranger Things”. No fue nada grave. Los que aún luchan por sus vidas son los padres de Nancy, quienes se enfrentaron al demogorgon que se llevó a Holly. Karen Wheeler (Cara Buono) recuperó la conciencia para revelar una pista sobre el paradero de su hija.

Lucas también fue herido por un demogorgon al final del Volumen 1 de la quinta temporada, pero no parece ser grave. ¿Murray (Brett Gelman) está bien tras volcarse el camión en el que intentaba salvar a los niños de Hawkins?

Lucas (Caleb McLaughlin) fue herido en el cuarto episodio de la quinta temporada de "Stranger Things 5﻿", pero al parecer no es grave (Foto: Netflix)

La temporada 5 tendrá la “muerte más violenta” de “Stranger Things”

Aunque los primeros cuatro episodios de la temporada 5 de “Stranger Things” no incluyen muertes significativas para los fans, no sucederá lo mismo en los últimos capítulos, ya que Matt y Ross Duffer aseguraron que esta entrega tendrá “la muerte más violenta”.

“Yo diría que la temporada 5 no es tan violenta como la temporada 4, pero tiene la muerte más violenta de cualquier temporada”, reveló Matt Duffer en una entrevista con The Times. Ross agregó: “El objetivo siempre fue adaptar cada temporada a la edad de los personajes y a nuestra audiencia, pero seguimos captando nuevas audiencias. Esperemos que los padres no se enfaden demasiado con nosotros”.

No obstante, eso no significa que los últimos episodios de “Stranger Things” sean más sangrientos. “Ya lo he dicho antes: la serie no es ‘Game of Thrones’. Espero que sorprenda a la gente. Pero no hay una Boda Roja, si es eso lo que preguntas. Sería deprimente”, aseguró Matt Duffer a Variety.

