Hay animes que no necesitan un episodio nuevo para mantener a sus fans atentos. Y “The Apothecary Diaries” (en español: “Los diarios de la boticaria”) lleva meses haciendo exactamente eso con algo tan sencillo como una ilustración mensual. Así, la de junio del 2026 llegó con una escena tan tierna que se gana el corazón de cualquiera que siga la historia de Maomao y Jinshi. Por lo tanto, si quieres saber en qué consiste esta imagen especial y por qué es tan llamativa, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la publicación forma parte de una serie de visuales estacionales titulada “Maomao y Jinshi recorren las cuatro estaciones” (segunda entrega), lanzada cada día 22 del mes, con una planta de temporada como hilo conductor.

Así, según AnimeTV, la imagen de junio marca el cierre de dos años de esa iniciativa que acompañó a la franquicia durante toda su segunda etapa.

Importante: el anime de Crunchyroll se apoya en la novela ligera de Hyuganatsu, cuya propuesta de misterio e intriga palacial le ganó una base de seguidores fiel y en constante crecimiento desde su debut.

¿QUÉ MUESTRA EL NUEVO VISUAL DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

La ilustración, publicada el pasado lunes 22 de junio del 2026 en la web oficial de la franquicia, presenta a Maomao enseñándole a Jinshi cómo trenzar una corona de flores con tréboles blancos, en una colina bajo un cielo despejado.

De esta manera, la imagen apunta a capturar un momento pequeño y cercano entre los dos personajes, lejos de los enredos del palacio imperial que dominan la trama.

Cabe resaltar que la publicación incluye un sorteo en X: quienes sigan la cuenta oficial del anime y compartan el post participan por cinco naipes visuales que se rifan entre los ganadores (ten en cuenta que lo más probable es que esta campaña solo se aplique al interior del territorio japonés).

En esta imagen oficial del anime "The Apothecary Diaries", Maomao y Jinshi tejen coronas de flores juntos en un campo de trébol blanco (Foto: OLM / TOHO animation)

¿QUÉ VIENE PARA EL ANIME “THE APOTHECARY DIARIES”?

Más allá de lanzar ilustraciones especiales, “The Apothecary Diaries” ha confirmado que su temporada 3 se estrenará dividida en dos partes en Japón: la primera, en octubre del 2026; y la segunda, en abril del 2027.

Además, Akinori Fudesaka, director de la segunda temporada, estará al frente del proyecto.

Por si fuera poco, también se anunció una película con una trama original escrita por la autora Hyuganatsu, con estreno previsto para diciembre del 2026.

¿DE QUÉ TRATA “THE APOTHECARY DIARIES”?

En el anime “The Apothecary Diaries”, Maomao es una joven criada por su padre boticario en los márgenes de la ciudad.

Eventualmente, tras ser secuestrada y vendida como sirvienta al palacio imperial, su conocimiento profundo de la medicina y su instinto de observación la ponen en el radar de Jinshi, el influyente jefe de los eunucos.

De esta forma, nuestra protagonista termina como catadora de la comida de la consorte favorita del emperador, rol que la arrastra a resolver los misterios más oscuros que surgen en la corte.

A partir de allí, la propuesta mezcla intriga palacial, deducción y una encantadora dinámica entre Maomao y Jinshi.

Jinshi y Maomao son los dos protagonistas de la historia en el Palacio Interior del anime "The Apothecary Diaries" (Foto: OLM / TOHO animation)

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