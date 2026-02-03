Medio siglo después de su debut, “The Muppet Show” regresa con un especial televisivo que celebra su legado y podría marcar el inicio de una nueva era para la franquicia. Este evento, titulado en español “Los Muppets: Un show especial”, llega a Disney+ a nivel internacional y por la cadena ABC en Estados Unidos. Así, con la dirección de Alex Timbers y la producción ejecutiva de Seth Rogen y Evan Goldberg (a través de Point Grey Pictures), el espectáculo funciona como un “piloto encubierto” que podría derivar en una nueva serie si la respuesta del público resulta favorable. ¿Quieres saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que el especial reúne a Kermit la Rana (conocido en Latinoamérica como René), Miss Piggy, Fozzie Bear, Gonzo y el resto de los personajes icónicos en el histórico Teatro Muppet, donde todo comenzó.

Además, es una coproducción de 20th Television, Disney Branded Television, The Muppets Studio y Point Grey Pictures.

De esta manera, el equipo detrás de cámaras incluye a los guionistas Albertina Rizzo y Kelly Younger, así como a los productores James Weaver, Alex McAtee, David Lightbody, Leigh Slaughter y Michael Steinbach.

¿DE QUÉ TRATA “THE MUPPET SHOW” (2026)?

Tal como muchos recordamos, la serie original creada por Jim Henson en 1976 fue un programa de variedades que presentaba sketches cómicos, números musicales y estrellas invitadas, todo ambientado tras bambalinas del Teatro Muppet.

Allí, Kermit actuaba como presentador y director del show, intentando mantener el control en medio de las alocadas travesuras de los demás Muppets y el elenco rotativo de celebridades.

Ahora, el especial por el 50 aniversario mantiene este formato clásico: es el regreso de “The Muppet Show” al mismo escenario donde todo empezó... y luego terminó.

MIRA EL TRÁILER DE “THE MUPPET SHOW” (2026)

LOS INVITADOS ESPECIALES Y EL ELENCO DE “THE MUPPET SHOW” (2026)

La superestrella del pop Sabrina Carpenter encabeza la lista de invitados especiales al evento, donde comparte escenas con la diva porcina Miss Piggy.

La producción también cuenta con las apariciones de Maya Rudolph y Seth Rogen, dos reconocidos comediantes de Hollywood.

Por supuesto, los veteranos titiriteros Bill Barretta, Dave Goelz, Eric Jacobson, Peter Linz, David Rudman y Matt Vogel le dan vida a la mayoría de los personajes Muppet, apoyados por un equipo de artistas adicionales.

¿CÓMO VER “THE MUPPET SHOW” (2026)?

Este especial televisivo se estrena el miércoles 4 de febrero del 2026, exactamente a las 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET).

Fuera de Estados Unidos, se respetan los siguientes horarios:

Países Horarios México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción en el streaming, asegúrate de conta con una suscripción activa a la famosa plataforma.

Recuerda que, en territorio estadounidense, se ofrecen los siguientes planes:​

Disney+ Estándar con anuncios: US$11.99 al mes

US$11.99 al mes Disney+ Premium (sin anuncios): US$18.99 al mes

US$18.99 al mes Disney+ Premium Anual: US$189.99 anual

Cabe resaltar que ABC también transmitirá el evento en EE.UU. a las 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) del 4 de febrero.

El póster de "The Muppet Show", especial dirigido por Alex Timbers, y escrito por Albertina Rizzo y Kelly Younger (Foto: 20h Television / Disney+ / ABC)

