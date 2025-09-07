Un día antes de su estreno, “The Paper” fue renovada para una segunda temporada, una noticia que fue dada a conocer por Domhnall Gleeson y Sabrina Impacciatore, mientras promocionaban el lanzamiento del spin-off de “The office” en Today de NBC. Todo lo que necesitas saber sobre la nueva tanda de episodios en los siguientes párrafos.

Cabe mencionar que los capítulos de la entrega 1 están disponibles en Peacock, desde el 4 de septiembre de 2025. La serie sigue al mismo equipo documental que inmortalizó a los trabajadores de Dunder Mifflin, pero ahora centrándose en un periódico de Ohio en crisis.

Se trata del Toledo Truth Teller, que tiene en su plantilla a empleados a los que no les interesa dar el más mínimo esfuerzo para sacar adelante a este medio de comunicación; sin embargo, cuando llega el ambicioso periodista Ned Sampson como su nuevo editor jefe, las cosas cambian, pues al ser consciente de lo que ocurre, recluta a nuevos reporteros, pero se da con la sorpresa que tienen nula experiencia en redacción. Lejos de desalentarlo, sigue adelante y enseñará a su equipo cómo cubrir noticias interesantes y en la misma calle.

"The Paper" cuenta ahora con un 85% en Rotten Tomatoes, y se alza por encima de "The Office", que cuenta con un 81% (Foto: Peacock)

¿DE QUÉ TRATARÁ “THE PAPER” – TEMPORADA 2?

Antes recordemos brevemente lo que sucedió al final de “The Paper”. El periódico Toledo Truth Teller gana en las categorías a las que fue nominada en los Ohio Journalism Awards y aunque Esmeralda le quita protagonismo a Ned, él no se enoja y se siente satisfecho por lo que ha logrado su equipo. En tanto, Nicole y Detrick terminan su relación, mientras que Ned y Mare se besan.

Tomando lo acontecido, podríamos deducir que tras el éxito en los premios, el Toledo Truth-Teller tendría mayor visibilidad, llevándolo a atraer nuevos recursos, y con él presión corporativa, así como mucho más caos en el equipo.

Al respecto, el creador Greg Daniels señaló en entrevista con The Wrap que ya han estado hablando de la segunda temporada. “Esperemos que a la gente le guste el programa... y podamos poner en práctica algunas de nuestras ideas”, dijo el pasado 5 de septiembre de 2025.

La actriz italiana Sabrina Impacciatore interpreta a Esmeralda Grand a lo largo de la serie "The Paper" (Foto: Peacock)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA “THE PAPER 2”?

La noticia de la renovación para una segunda entrega de la serie recién tiene días, por lo que aún no se ha establecido una fecha de estreno para la entrega 2 de “The Paper”. Sin embargo, ante el anuncio prematuro de la llegada de nuevos episodios, podría ser posible que regrese en 2026, a partir del segundo trimestre en adelante.

LOS ACTORES QUE RETORNARÍA A “THE PAPER” – TEMPORADA 2

Aunque tampoco se conoce quiénes volverán para la temporada 2 de “The Paper”, se espera el retorno de Domhnall Gleeson como Ned Sampson, Sabrina Impacciatore como Esmeralda Grand, Melvin Gregg como Detrick Mooore, Chelsea Frei como Mare Pritti, Alex Edelman como Adam Cooper, Tim Key como Ken Davies y Ramona Young como Nicole Lee.

Barry (Duane Shepard Sr.) y Oscar (Oscar Nunez) en "The Paper", spin-off de "The Office" (Foto: Peacock)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí