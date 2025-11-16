Si ya viste “Tú siempre estuviste ahí”, de seguro quedaste impactado con la desgarradora trama, toda vez que nos muestra la violencia doméstica en la que viven muchas mujeres, quienes no pueden escapar de su cruel destino por la presencia de policías corruptos que no las toman en serio. Esto es lo que vive Hui-su, una joven mujer cuyo matrimonio se volvió un infierno, por lo que la única manera de lograr su libertad es cometiendo un crimen, algo que logra junto a su amiga; sin embargo, su plan que parecía perfecto, se tuerce terriblemente cuando alguien de su pasado comienza a amenazarlas. Debido al impacto de lo que se narra a lo largo de sus episodios, muchos espectadores se preguntan si este drama surcoreano se basa en una historia real. La respuesta en los siguientes párrafos.

El rodaje de esta producción de suspenso criminal, dirigida por Lee Jeong-rim a partir del guion de Kim Hyo-jeong, comenzó a mediados de septiembre de 2024 y finalizó a principios de febrero de 2025.

Lee Yoo-mi es Hui-su en "Tú siempre estuviste ahí" (Foto: Ghost Studio / MIZIFILM / Studio S)

¿“TÚ SIEMPRE ESTUVISTE AHÍ” SE BASA EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

La respuesta es no. “Tú siempre estuviste ahí” no se basa en una historia real, pero sí toma la trama de la novela “Naomi & Kanako”, del autor japonés Hideo Okuda, la cual ya tuvo una adaptación televisiva japonesa en 2016.

Si bien, la serie no está basada en un caso específico que haya sucedido, lo cierto es que en sus episodios nos presenta la violencia física y psicológica, chantajes, engaños y desinterés de la policía del cual son víctimas muchas mujeres que son maltratadas por sus parejas, quienes en varias ocasiones callan por sus hijos o porque dependen económicamente de sus esposos que jamás las dejaron estudiar o ejercer sus carreras.

Esto es algo común en todo el mundo, por lo que el escritor Okuda plasmó en su libro la historia de dos mujeres unidas por la desesperación ante la violencia doméstica. Esto luego de que Naomi, una joven japonesa, descubre que su amiga Kanako sufre maltrato físico y psicológico por parte de su esposo. Para acabar con el sufrimiento, juntas planean el asesinato del marido abusivo.

De esta forma, la novela explora los dilemas éticos y morales de ambas, así como su lucha interna ante la culpa, el miedo y el anhelo de justicia mientras tratan de encubrir su crimen, por lo que se enfrentarán a un mundo que muchas veces guarda silencio ante el abuso.

En "Tú siempre estuviste ahí", dos mujeres que sufren violencia doméstica contemplan el asesinato como única escapatoria (Foto: Ghost Studio / MIZIFILM / Studio S)

FICHA DE “TÚ SIEMPRE ESTUVISTE AHÍ”

Título original: Dangsini Jugyeossda

Dangsini Jugyeossda Año: 2025

2025 País: Corea del Sur

Corea del Sur Dirección: Lee Jung-rim

Lee Jung-rim Guion: Novela: Hideo Okuda

Novela: Hideo Okuda Compañías: Ghost Studio, MIZIFILM y Studio S.

Ghost Studio, MIZIFILM y Studio S. Distribuidora: Netflix

