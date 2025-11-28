“Dos trabajadores sin suerte se alían para robar una lujosa tienda departamental en Londres durante la Nochebuena, pero… robarse el corazón no está en los planes”. Así es la trama de “Un robo muy navideño”, la comedia romántica que aterrizó en Netflix el 26 de noviembre de 2025 y que está protagonizada por Olivia Holt y Connor Swindells. Debido a que esta producción saca varias sonrisas y cautiva al público, te damos a conocer lo que está diciendo la crítica sobre ella.

Vale precisar que este filme, de 96 minutos, es dirigido por Michael Fimognari, a partir del guion de Abby McDonald.

La película navideña se estrenó el 26 de noviembre de 2025 en Netflix (Foto: Ace Entertainment / TeaShop Films)

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA SOBRE “UN ROBO MUY NAVIDEÑO”?

Para Benjamin Lee, de The Guardian : “Un reparto de juego y algunos giros decentes ayudan a elevar esta oferta navideña bastante entretenida ambientada en Londres sobre un robo en una tienda departamental (…). Si bien no hay nada destacable (…), la película de crimen convertida en comedia romántica Jingle Bell Heist, sí tiene suficiente para destacar sobre sus rivales más anémicas” .

. Para Luna Guthrie, de Collider : “Es una película de atraco común y corriente que ocurre en Navidad, y la época del año es tan incidental para la trama que no logra despertar mucho espíritu navideño en el espectador (…). El filme es un desastre. Casi no nos ofrece humor, muy poca acción, dado que es una película de atracos, y considerando su final, ni siquiera un atisbo de romance” .

. Para Lik Cokan, de Decider : “Si bien al principio se nos hace creer que Nick y Sophia son criminales, sus historias son más matizadas, lo que ayuda a justificar sus razones para querer robar a Sterling, quien se muestra tan despreciable que los protagonistas parecen tener todo el derecho a cometer un crimen contra él (…). En definitiva, se trata de una historia satisfactoria, aunque quizá demasiado bien envuelta, de dulce venganza con un toque festivo” .

. Para Emedo Ashibeze, de Screen Rant : “Ofrece una buena cantidad de escenas llenas de química que demuestran la admirable actuación de Olivia Holt. A pesar de la narrativa sencilla, logra giros notables que realzan el esplendor de la película” .

. Para Dennis Harvey, de Variety : “No es probable que esta película de Netflix se convierta en la favorita de temporada a largo plazo de nadie. Pero es una diversión agradable que da algunos giros decentes en el camino hacia su final feliz (…). Si bien la química entre Holt y Swindells nunca llega a calentarse del todo, son individualmente agradables y cuentan con el apoyo de un sólido elenco que aporta personalidad a papeles sin gran distinción escrita. Las mecánicas del guion dan sus frutos en su última etapa” .

. Para William Bibbiani, de The Wrap: “Tiene personajes excelentes, una historia ingeniosa y una cinematografía de primera. No es solo ‘buenas comedias románticas navideñas de Netflix’. De hecho, es muy, muy buena (…). El excelente guion de Abby McDonald combina a la perfección los ritmos de una película de atraco y de una comedia romántica navideña”.

Olivia Holt y Connor Swindells lideran el reparto principal de “Jingle Bell Heist”, la nueva comedia romántica de Netflix (Foto: Ace Entertainment / TeaShop Films)

