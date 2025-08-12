Lish Marie, madre de tres hijos, terminó en el área de urgencias de un hospital y tuvo que tomar cuatro medicamentos distintos después de reventarse un grano en la cara. Lo que no sabía era que el lugar donde estaba el granito se encontraba en lo que los dermatólogos llaman el “triángulo de la muerte”, una zona donde esta práctica puede ser muy peligrosa.

La estadounidense contó en TikTok que intentó sacar un grano con quiste justo debajo de la nariz, un lugar bastante común para que aparezcan; sin embargo, en cuestión de horas todo empeoró: el lado afectado de su cara se inflamó tanto que, al intentar sonreír, solo se levantaba el otro lado.

El dolor fue intenso y en la clínica le recetaron esteroides, antibióticos y otros medicamentos para frenar la infección.

El "triángulo de la muerte", que va desde el puente de la nariz hasta las comisuras de la boca, tiene venas conectadas directamente con el cerebro, lo que facilita que las bacterias provoquen infecciones graves. (Foto: @lishmarie1 / TikTok)

Los médicos le advirtieron que al tocar esa zona se corre el riesgo de que las bacterias viajen al cerebro y causen infecciones graves que pueden poner en riesgo la vida.

El dermatólogo de Nueva York, Dr. Mark Strom, explicó en TikTok que el área entre el puente de la nariz y las comisuras de los labios tiene venas que conectan directamente con el cerebro a través de un vaso sanguíneo llamado seno cavernoso.

Si se aprieta un granito ahí, se deja una herida por la que las bacterias pueden entrar al torrente sanguíneo y provocar complicaciones como ceguera, parálisis, derrame cerebral e incluso la muerte.

Los dermatólogos advierten que manipular granos en esta área puede causar complicaciones como ceguera, parálisis o incluso la muerte, por lo que recomiendan evitarlo y acudir a un especialista. (Foto: @dermarkologist / TikTok)

Otros usuarios en redes sociales también contaron experiencias similares. Una mujer dijo que su hija pasó una semana en el hospital y tuvo que ser operada de la cara. Otra persona relató que su hijo fue internado por una infección por estafilococo, mientras que un tercero aseguró que casi muere por lo mismo.

Lish, por su parte, reconoció que tuvo suerte: “Creo que lo detecté muy rápido, en cuestión de horas, así que estoy con muchos medicamentos”.

Al día siguiente ya se sentía mejor, aunque su sonrisa seguía algo torcida. Tres días después volvió a estar “al 100%”.

La usuaria logró recibir atención rápida y recuperarse en tres días. (Foto: @lishmarie1 / TikTok)

Los dermatólogos recomiendan no tocar granos en esa zona. Si es absolutamente necesario, sugieren primero desinfectar manos y piel con alcohol, usar una aguja muy fina para abrir el granito, presionar suavemente con hisopos y evitar aplicar demasiada fuerza para no causar inflamación o cicatrices.

No obstante, como insistió la doctora Mamina Turegano en un video compartido en Instagram: “De verdad, no lo toques. Usa un tratamiento localizado o ve con un dermatólogo”.

Qué es el triángulo de la muerte y por qué no debes reventar un grano en esa área

El “triángulo de la muerte” es un área de la cara que va desde las comisuras de la boca hasta el puente de la nariz. El nombre se debe a la conexión directa de las venas en esta zona con el seno cavernoso, una estructura en la base del cerebro.

Apretar granos aquí es peligroso porque puede introducir bacterias y causar una infección. Las venas de la cara en esta área no tienen válvulas para evitar que la sangre fluya hacia atrás. Por lo tanto, una infección podría viajar directamente al cerebro.

Si la infección llega al cerebro, puede causar enfermedades graves y potencialmente mortales como meningitis, un absceso cerebral o un derrame cerebral. Por eso, es muy importante no manipular granos en esta zona.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí