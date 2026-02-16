El Año Nuevo Chino es una tradición oriental festejada por miles de familias alrededor del mundo, ya que se trata uno de los momentos más vibrantes y esperados del calendario lunar. La festividad, regida por ciclos astronómicos que varían cada año, despierta una enorme curiosidad entre quienes desean planificar sus celebraciones. Por esa razón, es clave entender las fechas exactas de inicio y cierre. En los siguientes párrafos, te invito a descubrir el cronograma detallado de este nuevo ciclo y cómo tienes que prepararte para atraer la abundancia.

En este 2026, el caballo asume el protagonismo del Año Nuevo Chino al ocupar la séptima posición en el ciclo zodiacal de doce animales. Dentro de la astrología oriental, a este mamífero se le asocian virtudes destacadas como la elegancia, la sabiduría y una gran capacidad intuitiva.

La astrología china se presenta como una herramienta vital para aquellos que buscan cumplir sus deseos de prosperidad y abundancia. Para aprovechar esta energía, resulta clave conocer la fecha precisa del Año Nuevo Chino, permitiendo así que sigas las tradiciones y rituales específicos que marcan al inicio de este ciclo.

A continuación, te detallaré el periodo exacto en el que se llevará a campo esta importante festividad.

El Año Nuevo Chino 2026 abre el ciclo del Caballo bajo el elemento Fuego. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Cuándo empieza y termina el Año Nuevo Chino 2026

El inicio de esta celebración cambia cada año y, en esta ocasión, está programado para el martes 17 de febrero de 2026. Esta fecha coincide con la segunda Luna Nueva posterior al solsticio de invierno y el fenómeno de eclipse solar anular.

La celebración correspondiente al periodo 2026 concluirá oficialmente el 5 de febrero de 2027, tras cumplirse un ciclo festivo que tendrá una duración total de 15 días.

En el presente año, el Año Nuevo Chino iniciará el martes 17 de febrero. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Se espera un eclipse solar para el Año Nuevo Chino

El comienzo del Año Nuevo Lunar 2026 coincidirá con un eclipse solar anular que se podrá visualizar en la Antártida y parcialmente en el sur de África y Sudamérica.

Este ciclo de festividades se extenderá hasta el 3 de marzo de 2026 con el Festival de los Faroles, evento que marcará el cierre de las celebraciones en sincronía con la primera luna llena del calendario lunar.

