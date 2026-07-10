Quienes aman maquillarse todos los días para ir al trabajo o quieren lucir radiantes en su cita del fin de semana desean que este siempre tenga una mayor duración y mejor acabado; sin embargo, hay errores que pueden echar a perder todo el esfuerzo puesto para que hacer el contouring o el degradado perfecto en los ojos. Y es que muchas veces por el apuro o la flojera, muchos olvidan un paso vital que es la preparación de la piel. Esta es una de las principales razones de por qué la base se empieza a craquelar o sientes que con las horas todo tu trabajo desaparece. Hoy te explico, de la mano de la dermocosmiatra Betty Fuentes lo que debes tomar en cuenta antes de empezar a aplicar tus productos favoritos.

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Los errores que pueden estropear tu maquillaje

Los errores más frecuentes son:

No limpiar el rostro antes de maquillarse

Omitir la hidratación

Utilizar productos que no corresponden al tipo de piel

Aplicar exceso de maquillaje o prescindir del primer y del spray fijador.

A ello se suma un hábito muy común: tocar constantemente el rostro durante el día, lo que acelera el desgaste del maquillaje y favorece la acumulación de impurezas.

Aplicar una crema hidratante es un paso fundamental dentro de cómo preparar la piel antes del maquillaje. (Foto: Andrea Piacquadio / Pexels)

La importancia de preparar correctamente la piel antes del maquillaje

“Una piel correctamente preparada proporciona una superficie uniforme, mejora la adherencia del maquillaje y favorece un acabado más natural y profesional. Además, protege la barrera cutánea y evita que el maquillaje resalte zonas de resequedad o imperfecciones”, explica Betty Fuentes, licenciada en Dermocosmiatría y docente de Cosmiatría de la Escuela de Belleza y Estética Carrión.

Antes de maquillarte, la especialista recomienda realizar una rutina básica que incluya limpieza, hidratación y, cuando sea necesario, una exfoliación suave. Luego, la aplicación de primer y de productos compatibles con cada tipo de piel ayuda a conseguir un acabado uniforme y evita que el maquillaje se cuartee o pierda fijación con el paso de las horas.

Hidratar la piel antes de maquillarte es el secreto para un acabado uniforme y duradero. (Foto: Anna Shvets / Pexels)

“Un maquillaje duradero comienza mucho antes de aplicar la base. Preparar la piel según sus necesidades permite obtener mejores resultados y mantener su salud a largo plazo”, agregó.

La experta también aconseja que en climas cálidos o húmedos es recomendable aplicar capas ligeras de maquillaje, utilizar productos resistentes al sudor y sellar el rostro con polvo o spray fijador. Realizar toques con papel absorbente antes de reaplicar maquillaje ayuda a controlar el brillo sin sobrecargar la piel.

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