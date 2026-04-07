La misión Artemis II ya hizo historia con su travesía en la órbita lunar y ahora emprende el regreso a casa. Los astronautas concluyeron el sobrevuelo a nuestro satélite natural y tras realizar observaciones científicas, deben iniciar el camino de retorno a la Tierra.
Durante el sexto día de la misión Artemis II, la tripulación de Orion tuvo una jornada intensa de trabajo. Alcanzaron su punto más cercano a la Luna estableciendo un nuevo récord de distancia con la Tierra, superando la marca establecida por la misión Apolo 13. Asimismo, durante unos 40 minutos estuvieron completamente aislados de cualquier comunicación con la Tierra, presenciaron un eclipse único y realizaron observaciones de las características geográficas de la Luna. Todo esto fue captado en fotos y videos que serán estudiados por los científicos de la NASA. Ahora los astronautas de Artemis han iniciado el regreso a casa. Esto en lo que se llama una “trayectoria de retorno libre”.
La nave Orion abandona la esfera de influencia de la Luna hoy martes a las 13:25 hora del este (17:25 GMT). Se espera el amerizaje de la nave en el océano Pacífico para este viernes.