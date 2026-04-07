La misión Artemis II ya hizo historia con su travesía en la órbita lunar y ahora emprende el regreso a casa. Los astronautas concluyeron el sobrevuelo a nuestro satélite natural y tras realizar observaciones científicas, deben iniciar el camino de retorno a la Tierra.

Durante el sexto día de la misión Artemis II, la tripulación de Orion tuvo una jornada intensa de trabajo. Alcanzaron su punto más cercano a la Luna estableciendo un nuevo récord de distancia con la Tierra, superando la marca establecida por la misión Apolo 13. Asimismo, durante unos 40 minutos estuvieron completamente aislados de cualquier comunicación con la Tierra, presenciaron un eclipse único y realizaron observaciones de las características geográficas de la Luna. Todo esto fue captado en fotos y videos que serán estudiados por los científicos de la NASA. Ahora los astronautas de Artemis han iniciado el regreso a casa. Esto en lo que se llama una “trayectoria de retorno libre”.

Puesta de sol capturada a través de la ventana de la nave espacial Orion a las 18:41 (hora del este de EE. UU.), el 6 de abril de 2026, durante el sobrevuelo de la Luna por la tripulación de Artemis II. Una Tierra de un azul tenue con brillantes nubes blancas se oculta tras la superficie lunar craterizada. La parte oscura de la Tierra está experimentando la noche. En el lado diurno de la Tierra, se observan nubes arremolinadas sobre la región de Australia y Oceanía. En primer plano, el cráter Ohm tiene bordes escalonados y un fondo plano interrumpido por picos centrales. Los picos centrales se forman en cráteres complejos cuando la superficie lunar, licuada por el impacto, salpica hacia arriba durante la formación del cráter. (Foto: NASA)

La nave Orion abandona la esfera de influencia de la Luna hoy martes a las 13:25 hora del este (17:25 GMT). Se espera el amerizaje de la nave en el océano Pacífico para este viernes.