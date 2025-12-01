El cometa interestelar 3I/ATLAS, el tercer viajero conocido que llega desde más allá de nuestro sistema, continúa desplazándose por nuestro vecindario cósmico mientras deja a su paso una mezcla de compuestos orgánicos y nuevas incógnitas que han llamado la atención de los expertos.

Las mediciones más recientes revelaron que este objeto está liberando moléculas clave para procesos prebióticos, lo que generó debates en torno a su naturaleza. Aunque en redes sociales surgieron teorías que sugieren un posible origen artificial, la NASA fue muy clara al respecto: el objeto es un cometa.

La agencia explicó que “no se han detectado señales que sugieran ingeniería, sistemas de propulsión o patrones que indiquen manufactura” y que su comportamiento coincide con el de un cuerpo helado sometido al calor solar.

Una de las observaciones más reveladoras proviene del observatorio ALMA, en Chile. Recientemente, se detectó que 3I/ATLAS está expulsando niveles extremadamente altos de metanol (CH₃OH) y cianuro de hidrógeno (HCN), superados únicamente por el peculiar cometa C/2016 R2.

La NASA descartó de forma tajante que su comportamiento sugiera tecnología o un origen artificial. (Foto: Mitsunoi Tsumura)

Entre agosto y octubre de 2025, el equipo registró un incremento notable de metanol cuando el objeto cruzó la región en la que el hielo de agua comienza a sublimarse, a unas dos unidades astronómicas del Sol. Las proporciones CH₃OH/HCN —124 y 79— colocan a este cometa entre los más ricos en compuestos orgánicos jamás estudiados.

Aunque estos resultados son impresionantes, los investigadores aclaran que la presencia de metanol no puede considerarse una señal biológica por sí sola, ya que puede formarse sin participación de organismos vivos.

Aun así, la química del cometa lo convierte en un testigo excepcional de los procesos que ocurren en otros sistemas planetarios y una posible herramienta para reconstruir su lugar de origen.

El análisis orbital, por otra parte, sugiere que proviene de un sistema envejecido, lo que implica que su composición conserva rastros de una época anterior al nacimiento de nuestro propio sistema solar.

Su composición apunta a un origen en un sistema planetario envejecido y expuesto a radiación intensa. (Foto: Chris Schur)

Los datos del telescopio James Webb también aportan pistas. Sus lecturas indican una relación inusual entre dióxido de carbono y agua, lo que sugiere que 3I/ATLAS pudo haberse formado en una región externa expuesta a radiación intensa dentro de un sistema maduro. Esto lo convierte en un ejemplo ideal para comparar cómo evoluciona el hielo interestelar en ambientes distintos al nuestro.

De la misma manera, se dio a conocer que un ajuste reciente en los modelos de la NASA redujo de forma significativa la aceleración no gravitacional del cometa. Como consecuencia, la predicción del acercamiento a Júpiter movió su trayectoria hacia una distancia levemente superior al radio de Hill del planeta.

Sin embargo, algunos investigadores advierten que los cambios de brillo observados cerca del perihelio podrían indicar que la sublimación fue más fuerte de lo que el modelo asume. Si la curva real se comporta de manera más pronunciada, el encuentro del 16 de marzo de 2026 podría volver a alinearse con ese límite gravitacional.

Su encuentro con Júpiter en 2026 podría generar efectos gravitacionales inesperados debido a su trayectoria inusual. (Foto: NASA / Lowell Observatory / Qicheng Zhang)

Esa coincidencia tan precisa llamó la atención de la comunidad científica, ya que las probabilidades de que ocurra naturalmente son extremadamente bajas. De confirmarse, el paso cercano a Júpiter podría generar efectos inesperados, como capturas temporales de fragmentos o la deposición de pequeños bloques en zonas de equilibrio gravitacional.

Lo cierto es que, aunque algunos teóricos plantearon hipótesis más especulativas, por ahora no hay datos que respalden la idea de estructuras tecnológicas ocultas.

Los especialistas coinciden en que la trayectoria real del cometa quedará definida con certeza cuando se aproxime la fecha del encuentro.

¿Por qué algunos expertos creen que 3I/ATLAS es mucho más que un simple cometa?

El cometa 3I/ATLAS fue objeto de especulación debido a una serie de características altamente inusuales que desafían las explicaciones convencionales.

Sus anomalías incluyen una aceleración no gravitacional excepcionalmente grande que no puede justificarse completamente por la desgasificación normal del hielo (el “efecto cohete”), lo que requeriría una pérdida de masa inverosímil.

Además, su composición química es atípica, mostrando niveles inusuales de dióxido de carbono y níquel frente a otros elementos, sugiriendo que se formó en un entorno químico muy distinto y con una antigüedad estimada de hasta 7000 millones de años o más, siendo más viejo que el propio Sistema Solar.

Los datos muestran que el 3I/ATLAS está expulsando enormes chorros de material que superan en potencia al viento solar en un millón de veces. Además, estos se dirigen tanto en dirección al Sol como en sentido contrario. (Foto: Frank Niebling y Michael Buechner)

Todo lo anterior, sumado a su inusual impulso extra, la ausencia de una gran nube de gas que justifique la aceleración, o el chorro de material (anticola) apuntando hacia el Sol, llevaron a algunos científicos, como el astrofísico Avi Loeb, a considerar hipótesis más especulativas, planteando que estaríamos ante una estructura de origen artificial o tecnológico.

Lo cierto es que, tras la conferencia de prensa de la NASA, esta hipótesis ha sido totalmente descartada; no obstante, los expertos destacan que, al provenir de fuera del Sistema Solar, estamos ante un cuerpo celeste que se comporta de manera única y anómala.

Las investigaciones y la difusión de imágenes continuarán conforme se obtengan nuevos datos.

