La misión Artemis II captó la atención mundial a comienzos de abril, cuando cuatro astronautas completaron un viaje de 10 días alrededor de la Luna y regresaron con éxito a la Tierra. Se trató del primer vuelo tripulado del programa Artemis de la NASA y de la primera misión humana hacia la Luna en más de 50 años.

Semanas antes del lanzamiento, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, anunció una importante reorganización del programa Artemis. Su objetivo es acelerar el calendario de futuras misiones y avanzar hacia la creación de una base humana permanente en la superficie lunar durante la próxima década.

Dentro de ese plan, la agencia quiere aumentar la frecuencia de lanzamientos del cohete Space Launch System, conocido como SLS. La meta es reducir el intervalo entre misiones a unos 10 meses, una diferencia notable frente a los 3,5 años que separaron a Artemis I y Artemis II.

El programa también modificó el diseño original de Artemis III. En lugar de ser la primera misión de alunizaje del programa, ahora funcionará como una demostración de acoplamiento y pruebas en órbita terrestre entre la cápsula Orion y los módulos de aterrizaje lunares desarrollados por empresas privadas.

La agencia planea lanzar Artemis 3 en 2027 como parte de una estrategia para acelerar futuras operaciones lunares. (Foto: EFE / Bill Ingalls / NASA)

Para ello, NASA trabaja con SpaceX y Blue Origin en el desarrollo de los módulos Starship y Blue Moon. Ambos vehículos deberán demostrar que pueden acoplarse con Orion y operar correctamente antes de ser autorizados para transportar astronautas a la superficie lunar en futuras misiones previstas para 2028.

El portal Space.com señala que, durante una audiencia ante el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, Isaacman explicó el estado actual del cronograma.

“He recibido respuestas de ambos proveedores para satisfacer nuestras necesidades de una prueba tardía en 2027 de encuentro, acoplamiento y prueba de interoperabilidad de ambos módulos antes de un intento de alunizaje en 2028”, declaró.

Sin embargo, el calendario sigue siendo exigente. Tanto Starship como Blue Moon todavía están en etapas de prueba y deben superar múltiples desafíos técnicos, como repostaje de combustible criogénico en órbita, aterrizajes automáticos sin tripulación y futuros sistemas de soporte vital para astronautas.

El objetivo final es concretar nuevas misiones de alunizaje en 2028 y establecer una presencia humana sostenible en la superficie lunar. (Foto: NASA)

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump fue consultado sobre la posibilidad de un nuevo alunizaje durante su mandato y respondió: “Tenemos una oportunidad”.

“No nos gusta decir ‘definitivamente’, porque entonces dirán: ‘Oh, fracasamos, fracasamos’. Creo que podemos decir que estamos adelantados al cronograma. Así que tenemos una buena oportunidad”, agregó.

Al ser consultado por Trump, Isaacman respaldó el optimismo del plan y afirmó: “Sí, señor presidente. Ahora tenemos un plan alcanzable para regresar a la Luna y hemos vuelto al negocio de lanzar cohetes lunares con frecuencia. Acabamos de enviar Artemis 2 alrededor de la Luna. Vamos a lanzar Artemis 3 en 2027. Mantendremos dos oportunidades en 2028 para devolver astronautas a la superficie de la Luna”.

Explicado de forma sencilla: ¿será posible pisar la superficie lunar en 2028?

La viabilidad de llegar a la Luna en 2028 depende de un cambio de estrategia. Al convertir a Artemis III en una misión de prueba en 2027, la NASA busca asegurar que los sistemas de acoplamiento y transferencia de combustible funcionen antes de arriesgar tripulaciones. El éxito de Artemis II y la meta de lanzar cohetes cada 10 meses son los factores que sostienen este optimismo.

Sin embargo, el calendario no tiene margen de error. El éxito final recae en que SpaceX y Blue Origin superen desafíos técnicos inéditos, como el aterrizaje automático y el soporte vital en la superficie lunar.

Si las pruebas de interoperabilidad de 2027 salen perfectas, el objetivo de 2028 será alcanzable. De lo contrario, cualquier fallo técnico obligará a postergar la misión.

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