Los retos matemáticos se han convertido en una opción preferida de miles de usuarios para entrenar el cerebro y medir su agilidad mental. La operación que te presentaré a continuación parece sencilla de solucionar; sin embargo, la mayoría se equivoca debido a que no siguen el orden adecuado de las reglas matemáticas básicas. ¿Consideras tener la destreza necesaria para hallar el resultado correcto?

Sé que puedes destacar en estos desafíos matemáticos, por eso te incentivo a realizarlos, pero también existe otro motivo. Cuando tratas de acertar con el resultado de estos problemas en cuestión de segundos, tu cerebro procesa información más rápido y activa el cálculo mental, ocasionando que se fortalezcan tus conexiones neuronales.

Asimismo, la actividad mejora el enfoque y agiliza el diseño de estrategias para cumplir con los objetivos que te propones, pero no es lo único. Si logras superar los retos, obtendrás una gran satisfacción y fortalece tu seguridad personal. ¿Estás listo para intentarlo?

¿Resolverás este ejercicio en pocos segundos?

Esta es la ecuación matemática que desafiará tu razonamiento: 3+(5x6)-12+8x2. Para que sea más emocionante, solo contarás con un tiempo límite de 10 segundos. Puede parecer complicado, pero si estás concentrado en todo momento te aseguro que conseguirás a victoria. ¿Listo para intentarlo?

La concentración es clave para resolver este ejercicio de matemáticas. (Foto: MAG El Comercio)

Descubre la solución del reto matemático

Si no lograste resolverlo o no estás seguro de la respuesta obtenida, puede ser que no hayas utilizado correctamente la regla PEMDAS. Este principio te indica la secuencia exacta en la que debes resolver operaciones combinadas: paréntesis, exponentes, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas.

Entonces, cuando desarrollar cualquier ejercicio con los pasos señalados, tus probabilidades de obtener el resultado correcto aumentan significativamente. A continuación, te revelaré el desarrollo:

El primer paso es resolver la multiplicación dentro del paréntesis: (5x6)=30 El segundo paso es realizar la multiplicación: 8x2=16. El tercer paso es desarrollar la primera suma: 3+30=33. El cuarto paso es resolver la resta: 33-12=21. Finalmente, se suman los últimos dígitos: 21+16=37.

Observa detenidamente cómo se desarrollaba correctamente este ejercicio de matemáticas. (Crédito: MAG El Comercio)

¿Qué papel juega la práctica constante en la mejora de las habilidades matemáticas?

Si te acostumbras a realizar desafíos matemáticas de manera frecuente, lograrás potenciar tu comprensión, tu memoria y tu resolución eficiente ante cualquier problema cotidiano. Estos ejercicios te ayudan a procesar conceptos y trasladar estrategias a diversos escenarios mientras se afianza la información en la memoria de trabajo. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

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