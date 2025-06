“Si tienes tatuajes no te aceptarán”, “si eres hipertenso, mejor no vayas” o “ya donaste hace unos meses, mejor no lo intentes” suelen ser algunas de las frases más repetidas cuando alguien manifiesta sus deseos por ser donador de sangre o surge una emergencia familiar que cambiar el rumbo de todo. Si eres de los que desea sumarse voluntariamente a la posibilidad de salvar una vida, aquí te explico los principales mitos y verdades de esta acción, así como una guía práctica que puedes enviar a tus amigos o conocidos para que también compartan su sangre por primera vez o sepan cuántas veces al año es lo ideal para no afectar su salud.

Emergencias de trauma y accidentes vehiculares, cirugías de alta complejidad, complicaciones obstétricas neonatales y tratamientos oncológicos son algunas de las situaciones que requieren una respuesta inmediata y un banco de sangre abastecido que brinde la hemoterapia. La necesidad de una transfusión en una situación de emergencia es no negociable, y se vuelve un asunto de humanidad. Este gesto altruista puede salvar hasta tres vidas por cada unidad de sangre donada.

El proceso de donación incluye registro, evaluación médica, y la extracción de aproximadamente 450 ml de sangre. (Foto: Travelsouls / iStock)

La guía para donar sangre por primera vez

¿Quiénes son elegibles para donar sangre?

Para ser donante voluntario, debes sentirte bien de salud, acudir habiendo comido algo (café galletas, infusiones o después de haber almorzado) y tener entre 18 y 60 años, aunque si ya eres donante frecuente y te encuentras en buen estado de salud, puedes seguir haciéndolo hasta los 65. Es necesario pesar más de 50 kilos y no haber tenido infecciones recientes ni estar tomando antibióticos al momento de donar. El proceso completo dura entre 30 y 40 minutos, incluyendo una evaluación previa, y la extracción de sangre como tal toma solo entre 8 y 10 minutos. Es rápido, seguro y prácticamente indoloro.

¿Qué hago después de donar sangre?

La Dra. Ina Noelia Pérez, médico patólogo clínico de AUNA, indica que lo más importante es mantenerte hidratado y evitar hacer ejercicio intenso durante el resto del día. No necesitas comer en exceso ni modificar tu alimentación habitual. El cuerpo repone el volumen de sangre donado (450ml) en cuestión de horas puesto que 250 ml es agua y 200ml son masa roja que se ha donado. Por lo que es un proceso que no representa un riesgo para tu salud si estás sano y el médico lo certifica.

Si deseas ser donante de sangre, puedes acudir a un centro de hemoterapia o banco de sangre autorizado. (Foto: bymuratdeniz / iStock)

¿Puedo donar sangre si tengo tatuajes o soy hipertenso?

Muchas personas creen que tener tatuajes, hipertensión o estar menstruando les impide donar, pero estos son mitos comunes. Si tienes tatuajes o perforaciones, puedes donar siempre que hayan pasado más de 1 año desde la última intervención. Asimismo, si eres hipertenso, o estás en tratamiento y está controlada la presión, no hay impedimento. Todas las causas médicas se evalúan de forma confidencial.

¿Cuántas veces puedo donar sangre en el año?

La Dra. Ina Perez Huaynalaya, médico jefe de la Red de Sangre en Auna Perú, agrega que se puede ser donante 3 veces (varones) a 4 veces (mujeres) al año, respetando los tiempos necesarios para una recuperación saludable. Esta frecuencia permite sostener una red constante de donaciones sin comprometer la salud del voluntario.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉aquí