Además de causarnos ansiedad, hace que muchas veces comamos sin razón y elijamos esos alimentos llenos de azúcar que no deberíamos ingerir como parte de nuestra dieta habitual. El estrés no solo afecta la salud mental, sino también la física y una manera es haciendo que subamos de peso. Aquí te explico, de la mano del Dr. Juan Rivera, por qué está pasando esto y las claves para que lo evites.

Esta reacción fisiológica del organismo o sentimiento de tensión física y emocional también nos hace sentir frustrados o nerviosos. Según detallan desde MedlinePlus, “pequeños episodios el estrés puede ser positivo, como cuando le ayuda a evitar el peligro o cumplir con una fecha límite. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar su salud”.

La causa del estrés es la presencia de un “factor estresante” que nos hace liberar hormonas, pero cuando este último desaparece llega la ansiedad. Además, nos puede causar síntomas como diarrea o estreñimiento, mala memoria, dolores y achaques frecuentes, falta de energía o concentración, cansancio, así como pérdida o aumento de peso.

SALUD | El estrés es un sentimiento normal. El agudo es a corto plazo que desaparece rápidamente, mientras que el crónico dura por un período de tiempo prolongado. (Foto: Mikael Blomkvist / Pexels)

Por qué el estrés produce aumento de peso

El estrés ocasiona que suban los niveles de la hormona conocida como cortisol y desencadena un metabolismo más lento, acumulación de grasa, presión arterial elevada, niveles altos de azúcar, así como pérdida de la calidad del sueño.

“Muchas personas con estrés empiezan a no dormir bien porque están pensando y no pueden calmar su cerebro y cuando duermes poco hay una hormona que se llama grelina que regula el apetito o te aumenta el hambre. Entonces, duermes poco y comes más. Esta es una de las maneras en las que ganas peso. También tienes el hambre emocional y ansiedad por comer y ahí no estás buscando una zanahoria o espinaca, sino una pizza, donut, chocolate”, explicó el Dr. Juan Rivera, cardiólogo e invitado al programa ‘Despierta América’ de Univision.

SALUD | ¿Por qué comemos en exceso? El estrés tiene la culpa y juega un papel clave en el aumento de peso. (Foto: cottonbro studio / Pexels)

Ahí no queda todo, pues también aumenta el cortisol que es una hormona de estrés y provoca que el metabolismo se vuelva más lento y acumules más grasa en el área abdominal. Adicional a esto, disminuye la efectividad de la insulina en el cuerpo porque cuando aumenta el cortisol, esta no funciona de manera adecuada y el azúcar se queda en la sangre y es muy difícil perder peso.

SALUD | El estrés crónico interrumpe nuestro sueño y desequilibra los niveles de azúcar en la sangre. Esto conduce a un aumento del hambre y a que comer se transforme en un escape emocional. (Foto: Polina Tankilevitch / Pexels)

Qué hacer para no subir de peso por el estrés

Estar en constante estrés te impide planificar un menú saludable porque tu mente está ocupada en eso que te crea tensión o preocupa, es por eso que terminas pecando con alimentos que no deberías consumir porque te hacen subir de peso. La clave está en seguir estos consejos del Dr. Juan Rivera:

Dedica más tiempo para el ejercicio

Crea un diario de emociones y comidas

Trata de relajarte con métodos naturales y meditación

Planea rituales para la hora de dormir

Incorpora frutas y vegetales a tu dieta

