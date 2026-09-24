El limón es un cítrico indispensable en nuestros platos de comida, especialmente en las ensaladas; sin embargo, no solo cumple funciones en la alimentación, ya que también puede usarse para el cuidado del hogar. Los expertos en limpieza han recomendado usar rodajas de esta fruta en las ventanas. ¿Cuál es la razón? Si quieres tener respuesta de ello, sigue leyendo este artículo informativo.

Para qué sirve las rodajas de limón en las ventanas

En algún momento habrás visualizado distintos insectos en las ventanas de tu hogar. Estos suelen ser molestosos, ya que no solo brindan mal aspecto, sino que también pueden dejar residuos o secreciones que podríamos entrar en contacto en el momento menos esperado.

Creerás que los productos químicos pueden ser excelentes aliados para desaparecer este problema, pero suelen ser costosos y, en ciertos casos, no tienen los resultados esperados.

Por esa razón, los expertos en limpieza del hogar aconsejan que el limón se trataría de una opción natural para desaparecer la presencia de estos pequeños bichos en tus ventanas. Esto lo puede confirmar Daniel Stewart, director general de Shield Pest Control, al señalar que “los aceites cítricos contienen compuestos que son repelentes naturales”.

Los aceite cítricos del limón ocasionarán que cualquier insecto no se acerque a tus ventanas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cómo usar correctamente las rodajas de limón en las ventanas

Stewart recomienda colocar las rodajas de limón en puntos estratégicos de las ventanas, pero no sería el único método; también se puede secar las cáscaras e introducirlas en pequeñas bolsas de tela pequeñas.

Eso sí, en ambas situaciones lo recomendable es cambiarlas cada dos o tres días, ya que su aroma cítrico puede perder intensidad.

Si colocas rodajas de limón, deberás cambiar después de dos días. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Otra opción recomendable es que hiervas las rodajas de uno o dos limones en agua durante unos 15 minutos como máximo. De esa manera, permitirás que sus propiedades se liberen en el líquido. Completado el paso, viertes la mezcla en una botella con atomizador y lo tendrás listo para usarlo.

Te aconsejo que rocíes este líquido en los marcos de la ventana. De esa manera, evitarás que las lunas queden manchadas, lo cual te representaría un doble trabajo.