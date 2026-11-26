Recibir una compra de Walmart sin esperar a un repartidor podría convertirse en una realidad para los habitantes de Los Ángeles. La cadena minorista se asoció con Wing, una empresa especializada en entregas mediante drones y propiedad de Alphabet, matriz de Google, para implementar este sistema en el sur de California en 2027. La iniciativa permitirá transportar pedidos pequeños directamente hasta las viviendas de los clientes.

¿Cómo funcionarán las entregas de Walmart con drones?

Según Los Angeles Times, el proyecto contempla instalar centros de operaciones en varias tiendas de Walmart en Los Ángeles. Desde allí despegarán los drones que llevarán alimentos, artículos de higiene personal y dispositivos electrónicos hasta las casas de los compradores. Los productos viajarán en bolsas especiales que descenderán mediante un cable, sin que el dron tenga que aterrizar en el jardín o la entrada.

Wing ya tiene experiencia en este tipo de reparto, pues ha realizado más de un millón de entregas y actualmente opera miles de vuelos diarios en seis ciudades de Estados Unidos como Dallas, Charlotte y Orlando. Sus drones alcanzan velocidades de hasta 60 millas por hora (unos 97 kilómetros por hora), aunque solo pueden transportar paquetes pequeños.

La compañía tiene dos modelos: uno de 5 kilos que lleva hasta 1,25 kilos de carga y recorre 19 kilómetros antes de necesitar recarga, y otro más grande que soporta hasta 2,27 kilos. Por ahora, Wing no ha revelado cuántos drones operarán en Los Ángeles ni la fecha exacta de inicio, pero espera instalar centros en tiendas de Walmart a lo largo de 2027.

El servicio permitirá transportar alimentos, productos de higiene y artículos electrónicos directamente hasta las viviendas de los clientes. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Qué ventajas tendrá el reparto con drones y qué empresas participan?

La iniciativa busca reducir los tiempos de espera y evitar el tráfico de Los Ángeles. Jessie Poole-Strang, portavoz de Wing, explicó que la industria todavía está en una etapa inicial y que la competencia puede contribuir a mejorarla. “Creo que la industria es tan nueva que la competencia es buena. El objetivo ahora mismo es asegurarnos de que estamos resolviendo un problema, satisfaciendo una necesidad y demostrando la tecnología”, señaló.

El proyecto también forma parte de una competencia entre empresas que buscan transformar el reparto. DoorDash ya presentó su programa DoorDash Air y realiza entregas limitadas en el norte de California, mientras que Amazon trabaja en Prime Air y anunció el regreso de sus drones a Tracy, California.

Por ahora, ninguna de estas dos empresas tiene planes inmediatos para operar en Los Ángeles. Harrison Shih, responsable de DoorDash Air, mostró su interés en colaborar con Wing y afirmó: “Este es un juego de múltiples participantes. En última instancia, estamos comprometidos con hacer que todo el ecosistema funcione”.

Los desafíos de las entregas aéreas en California

A pesar de sus ventajas, esta tecnología también enfrenta dificultades. Los drones no pueden transportar todos los pedidos y su capacidad de carga limita los productos que pueden ofrecerse. Además, se han registrado incidentes, como el choque de una aeronave de Amazon contra un cable en Michigan y otro caso en Texas, donde un paquete terminó dentro de una piscina. También existen preocupaciones por el ruido, la seguridad y el uso del espacio aéreo.

Wing y DoorDash cuentan con certificaciones Part 135 de la Administración Federal de Aviación (FAA) para realizar operaciones de reparto. Poole-Strang aseguró que la compañía tiene mecanismos para compartir el espacio aéreo con otras aeronaves y proveedores de drones. Mientras tanto, la empresa apunta a alcanzar 60 millones de hogares con su servicio antes de finalizar el año.

Por ahora, las entregas de Wing son gratuitas en las ciudades donde está disponible el programa y pueden solicitarse mediante la aplicación de Walmart o la propia plataforma de la compañía.