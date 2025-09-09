Apple presentó oficialmente su nueva línea de iPhone 17 en el esperado Apple Event 2025, y como siempre, todas las miradas se posaron en el modelo más potente: el iPhone 17 Pro Max. Con un diseño refinado, cámara mejorada y procesador A19 Pro, el dispositivo llega al mercado español con precios que buscan posicionarlo como un referente absoluto en el segmento premium.

Conoce toda la información para ver el Apple Event 2025, que se realizará en el Apple Park de California. (Foto: perplexity.ai) / Piero Hatto

Precio del iPhone 17 Pro Max en España

El nuevo iPhone 17 Pro Max se podrá adquirir en España en cuatro configuraciones de almacenamiento, con los siguientes precios oficiales:

iPhone 17 Pro Max 256 GB : 1.499 €

: 1.499 € iPhone 17 Pro Max 512 GB : 1.719 €

: 1.719 € iPhone 17 Pro Max 1 TB : 1.949 €

: 1.949 € iPhone 17 Pro Max 2 TB: 2.199 €

Los precios incluyen IVA y estarán disponibles desde la web oficial de Apple, Apple Store físicas y distribuidores autorizados en España.

Disponibilidad y preventa

La preventa en España inicia el viernes posterior al Apple Event, mientras que las primeras entregas y disponibilidad en tienda están programadas para el 20 de septiembre de 2025.

¿Qué justifica el precio del iPhone 17 Pro Max?

Más allá del impacto inicial, el precio del iPhone 17 Pro Max en España responde a varias innovaciones:

Pantalla Super Retina XDR de 6,9 pulgadas , con tecnología ProMotion de hasta 120 Hz.

, con tecnología ProMotion de hasta 120 Hz. Chip A19 Pro , diseñado para ofrecer un rendimiento superior y mayor eficiencia energética.

, diseñado para ofrecer un rendimiento superior y mayor eficiencia energética. Sistema de cámaras avanzado , con mejoras notables en fotografía nocturna y grabación de video 8K.

, con mejoras notables en fotografía nocturna y grabación de video 8K. Titanio de segunda generación , más ligero y resistente.

, más ligero y resistente. Batería optimizada, con hasta 30 horas de autonomía en reproducción de video.

Apple anunció en el Apple Event 2025 el precio oficial del iPhone 17 Pro Max en España. (Foto: Shutterstock)