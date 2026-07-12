Las autoridades de salud de Florida han emitido una alerta tras detectar una preocupante concentración de bacterias en las aguas de dos conocidas playas. Se trata de un riesgo invisible, pero real para los residentes y turistas que están decididos a disfrutar del mar. ¿De cuáles se tratan? Para conocer la respuesta y otros detalles importantes, te invito a seguir leyendo este artículo informativo.

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Qué playas de Florida fueron declaradas no aptas para nadar

La advertencia fue realizada por el Departamento de Salud de Florida (FDOH, por sus siglas en inglés) al señalar que dos playas situadas en el condado de Miami-Dade no están aptas para que los personas puedan nadar por este problema bacteriano.

Según lo señalado por esta entidad sanitaria, se han detectado la presencia de la bacteria Enterococcus en altas concentraciones en Bark Beach y Golden Beach. Se trata de un aviso para proteger la integridad física de los residentes.

Muchas personas acuden a las playas ante las altas temperaturas que se están registrando en el estado de Florida. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué es la bacteria Enterococcus

El sitio Vircell Microbiologists lo define como una género de bacterias Gram-positivas comensales que habitan en el tracto gastrointestinal de seres humanos y otros mamíferos; sin embargo, también pueden provenir de las aguas pluviales, mascotas y de aguas residuales humanas.

Entre los síntomas más comunes provocados por esta bacteria se encuentran las infecciones urinarias, las de heridas, las de la sangre y la endocarditis, aunque este patógeno también puede atacar el sistema nervioso, pero en ciertos casos.

Este patógeno es capaz de causar diferentes infecciones en los seres humanos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo afecta a los nadadores de Florida

De acuerdo al FDOH, estas bacterias pueden ingresar por vía oral o mediante la piel cuando exista un corte. El segundo caso suele ser una forma de infección más frecuente, ya que los nadadores no se percatan de la herida que presentan e ingresar al agua con altos niveles de bacterias.

También el contagio puede registrarse de manera directa o indirecta mediante el consumo de alimentos, el uso de objetos portadores de Enterococcus o por medio de las manos de propios trabajadores de salud.

Con lo señalado, es necesario que evites estas dos playas hasta que las autoridades confirmen que se encuentran aptas para el público en general. Recuerda, la prevención es una forma excelente de evitar cualquier imprevisto a último momento.

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