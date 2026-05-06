Conseguir comida gratis del 08 al 10 de mayo en Chicago y el condado de Cook es más fácil gracias a la red de bancos de alimentos y programas comunitarios disponibles para familias y personas que necesitan apoyo. A través de un mapa interactivo, los usuarios pueden buscar despensas, comedores comunitarios, refugios y distribuciones móviles usando su dirección o código postal.

Greater Chicago Food Depository permite filtrar opciones según cercanía, horarios de atención y servicios adicionales. También es posible seleccionar despensas abiertas el mismo día o elegir la fecha que mejor se adapte a cada visitante. Entre los filtros extra se incluyen lugares con entrega a domicilio, pañales y otros recursos de ayuda.

Quienes viven en Chicago o en Cook County pueden usar la opción “Use my Location” para encontrar rápidamente centros cercanos. Si el mapa presenta fallas al cargar, existe una versión alternativa para acceder directamente a la búsqueda de programas de alimentos.

Los usuarios pueden buscar despensas, comedores y refugios usando su dirección o código postal en un mapa interactivo. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

La red comunitaria recalca que cualquier persona puede solicitar ayuda alimentaria, sin importar su situación económica o personal.

Los organizadores explican que muchas despensas funcionan de manera similar a un supermercado local. En lugar de recibir una bolsa predeterminada, las personas suelen poder elegir los productos que desean llevar, mientras voluntarios ayudan a cargar compras o bolsas.

El banco de alimentos principal de la ciudad es el Food Depository, encargado de distribuir comida saludable y víveres a personas que enfrentan inseguridad alimentaria. Su red de aliados trabaja en distintos puntos de Chicago y Cook County para acercar alimentos frescos y productos básicos a más familias.

Algunos programas incluyen entrega a domicilio, comidas calientes y apoyo adicional para familias y adultos mayores. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Uno de los puntos clave es que no se exige identificación obligatoria para recibir alimentos. Aunque algunos programas podrían solicitar documentos para servicios específicos o verificar zonas de residencia, nadie necesita mostrar ID para acceder a comida básica.

Además de despensas tradicionales, el mapa muestra programas de comidas calientes, distribuciones al aire libre, refugios para personas sin hogar y servicios especiales para adultos mayores. Algunos centros también permiten que familiares recojan alimentos por otra persona o incluso ofrecen entrega a domicilio.

La organización insiste en que la comida es un derecho humano y que toda persona merece ser atendida con dignidad y respeto. Por eso, sus programas reciben a cualquier persona que solicite ayuda, sin importar raza, religión, estatus migratorio o antecedentes personales.

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