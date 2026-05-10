De residir en la ciudad de Houston y estás pasando por una dura situación económica, puedes aliviar esa carga ante el acto de solidaridad ejecutada por distintas organizaciones. Sucede que, desde el 11 hasta el 14 de mayo, se realizará la entrega de alimentos gratis en beneficio de las familias más necesitadas. Para que sepas en qué puntos se realizarán la distribución y los horarios, te invito a leer los siguientes párrafos.
Habitualmente, se entregan productos nutritivos que son esenciales para el fortalecimiento del organismo; lo mejor de todo es que no gastarás un dólar, pero eso sí, tendrás que acudir antes de la hora pactada para que puedas recibir estos alimentos.
Como es de costumbre, Houston Food Bank se encargará de la distribución de estos alimentos nutritivos a unas 1,500 organizaciones asociadas. Con el apoyo de estas despensas, cientos de habitantes podrán disfrutar de un plato de comida en sus mesas.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Houston del 11 al 14 de mayo
LUNES 11 DE MAYO
|Despensa
|Lugar de entrega
|Horario
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|All Saints Catholic Church
|1035 Cortlandt, Houston, TX 77008
|9 a 10:30 a.m.
|Victory Family Rescue Mission
|222 Royder St., Houston, TX 77009
|10 a.m. a 2 p.m.
|Christian Community Services Center (Central Campus)
|3434 Branard St., Houston, TX 77027
|10 a.m. a 2 p.m.
|East End Social Services
|6801 Avenue U, Houston, TX 77011
|8 a 11 a.m. y 1 a 4 p.m.
|Joseph House Community Outreach Center
|7802 Jensen Dr., Houston, TX 77093
|9 a.m. a 12 p.m.
|St. Charles Borromeo Catholic Church
|501 Tidwell Rd., Houston, TX 77022
|3 a 5 p.m.
|St. Paul Missionary Baptist Church
|4702 Ireland St., Houston, TX 77016
|12 a 2 p.m.
|GSSCA (Gulf Coast Community Services Association)
|9320 Kirby Dr., Houston, TX 77054
|9 a.m. a 4 p.m.
|La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus)
|2840 Broadway St. Suite 106, Houston, TX 77017
|9 a.m. a 5 p.m.
MARTES 12 DE MAYO
|Despensa
|Lugar de entrega
|Horario
|St. Joseph Catholic Church
|1505 Kane St, Houston, TX 77007
|9 a.m. a 1 p.m.
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Impact Houston Church of Christ - Resource Center
|1704 Weber St, Houston, TX 77007
|8:30 a 10:30 a.m.
|Catholic Charities (Guadalupe Family Assistance Center)
|326 S Jensen Dr, Houston, TX 77003
|9 a.m. a 12 p.m.
|West End Multi-Service Center
|170 Heights Blvd, Houston, TX 77007
|8 a.m. a 5 p.m.
|Greater Zion Missionary Baptist Church
|3202 Trulley Ave, Houston, TX 77004
|10 a.m. a 1 p.m.
|All Saints Catholic Church
|1035 Cortlandt, Houston, TX 77008
|9 a 10:30 a.m.
|St. Anne de Beaupre Catholic Church
|2810 Link Rd., Houston, TX 77009
|8 a 11 a.m.
|Christian Community Services Center (Central Campus)
|3434 Branard St., Houston, TX 77027
|10 a.m. a 2 p.m.
|East End Social Services
|6801 Avenue U, Houston, TX 77011
|8 a 11 a.m. y 1 a 4 p.m.
|La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus)
|2840 Broadway St. Suite 106, Houston, TX 77017
|9 a.m. a 5 p.m.
MIÉRCOLES 13 DE MAYO
|Despensa
|Lugar de entrega
|Horario
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Impact Houston Church of Christ - Resource Center
|1704 Weber St, Houston, TX 77007
|5:30 a 7:30 p.m.
|Catholic Charities (Guadalupe Family Assistance Center)
|326 S Jensen Dr, Houston, TX 77003
|9 a.m. a 12 p.m.
|Jordan Grove Missionary Baptist Church
|2814 Live Oak St, Houston, TX 77004
|9:30 a.m. a 12:30 p.m.
|All Saints Catholic Church
|1035 Cortlandt, Houston, TX 77008
|9 a 10:30 a.m. y 6 a 7:30 p.m.
|Boys & Girls Clubs of Greater Houston
|1520 Airline, Houston, TX 77009
|4 a 7 p.m.
|Christian Community Services Center (Central Campus)
|3434 Branard St., Houston, TX 77027
|10 a.m. a 2 p.m.
|East End Social Services
|6801 Avenue U, Houston, TX 77011
|8 a 11 a.m. y 1 a 4 p.m.
|New Mount Calvary Missionary Baptist Church
|6010 Kashmere St., Houston, TX 77026
|12 a 2 p.m.
|Iglesia Bautista Melrose
|8902 Irvington Blvd., Houston, TX 77022
|8 a 10 a.m.
|La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus)
|2840 Broadway St. Suite 106, Houston, TX 77017
|9 a.m. a 5 p.m.
JUEVES 14 DE MAYO
|Despensa
|Lugar de entrega
|Horario
|St. Joseph Catholic Church
|1505 Kane St, Houston, TX 77007
|9 a.m. a 1 p.m.
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Catholic Charities (Guadalupe Family Assistance Center)
|326 S Jensen Dr, Houston, TX 77003
|9 a.m. a 12 p.m.
|Heights Interfaith Ministries Food Pantry
|3523 Beauchamp St., Houston, TX 77009
|4 a 6 p.m.
|All Saints Catholic Church
|1035 Cortlandt, Houston, TX 77008
|9 a 10:30 a.m.
|Pilgrim Community Center
|3118 1/2 Blodgett St., Houston, TX 77004
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Christian Community Services Center (Central Campus)
|3434 Branard St., Houston, TX 77027
|10 a.m. a 2 p.m.
|Joseph House Community Outreach Center
|7802 Jensen Dr., Houston, TX 77093
|9 a.m. a 12 p.m.
|Iglesia Bautista Melrose
|8902 Irvington Blvd., Houston, TX 77022
|8 a 10 a.m.
|GSSCA (Gulf Coast Community Services Association)
|9320 Kirby Dr., Houston, TX 77054
|9 a.m. a 4 p.m.
|La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus)
|2840 Broadway St. Suite 106, Houston, TX 77017
|9 a.m. a 5 p.m.
Ingresando al sitio web oficial de Houston Food Bank te permitirá descubrir en qué puntos de tu comunidad realizan la entrega de estos alimentos gratuitos; solo bastará que insertes la dirección de tu domicilio o el código postal.
Otra opción recomendada es que te contactes al 2-1-1 diciendo las siguientes palabras: ‘FOOD PANTRY’ o ‘ALIMENTOS GRATIS’. De esa manera, la operadora te revelará cuáles son las despensas más cercanas a tu domicilio.
