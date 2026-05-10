Desde el 11 al 14 de mayo, Houston Food Bank realizará la entrega de alimentos gratis en la ciudad. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Desde el 11 al 14 de mayo, Houston Food Bank realizará la entrega de alimentos gratis en la ciudad. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

De residir en la y estás pasando por una dura situación económica, puedes aliviar esa carga ante el acto de solidaridad ejecutada por distintas organizaciones. Sucede que, desde el 11 hasta el 14 de mayo, se realizará la entrega de en beneficio de las familias más necesitadas. Para que sepas en qué puntos se realizarán la distribución y los horarios, te invito a leer los siguientes párrafos.

TE PUEDE INTERESAR

Habitualmente, se entregan productos nutritivos que son esenciales para el fortalecimiento del organismo; lo mejor de todo es que no gastarás un dólar, pero eso sí, tendrás que acudir antes de la hora pactada para que puedas recibir estos alimentos.

Como es de costumbre, se encargará de la distribución de estos alimentos nutritivos a unas 1,500 organizaciones asociadas. Con el apoyo de estas despensas, cientos de habitantes podrán disfrutar de un plato de comida en sus mesas.

De acceder a este beneficio, recibirás alimentos completamente nutritivos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
De acceder a este beneficio, recibirás alimentos completamente nutritivos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Houston del 11 al 14 de mayo

LUNES 11 DE MAYO

DespensaLugar de entregaHorario
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
All Saints Catholic Church1035 Cortlandt, Houston, TX 77008 9 a 10:30 a.m.
Victory Family Rescue Mission222 Royder St., Houston, TX 7700910 a.m. a 2 p.m.
Christian Community Services Center (Central Campus)3434 Branard St., Houston, TX 7702710 a.m. a 2 p.m.
East End Social Services6801 Avenue U, Houston, TX 770118 a 11 a.m. y 1 a 4 p.m.
Joseph House Community Outreach Center7802 Jensen Dr., Houston, TX 770939 a.m. a 12 p.m.
St. Charles Borromeo Catholic Church501 Tidwell Rd., Houston, TX 770223 a 5 p.m.
St. Paul Missionary Baptist Church4702 Ireland St., Houston, TX 7701612 a 2 p.m.
GSSCA (Gulf Coast Community Services Association)9320 Kirby Dr., Houston, TX 770549 a.m. a 4 p.m.
La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus)2840 Broadway St. Suite 106, Houston, TX 770179 a.m. a 5 p.m.

MARTES 12 DE MAYO

DespensaLugar de entregaHorario
St. Joseph Catholic Church1505 Kane St, Houston, TX 770079 a.m. a 1 p.m.
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Impact Houston Church of Christ - Resource Center
1704 Weber St, Houston, TX 770078:30 a 10:30 a.m.
Catholic Charities (Guadalupe Family Assistance Center)326 S Jensen Dr, Houston, TX 770039 a.m. a 12 p.m.
West End Multi-Service Center170 Heights Blvd, Houston, TX 770078 a.m. a 5 p.m.
Greater Zion Missionary Baptist Church3202 Trulley Ave, Houston, TX 7700410 a.m. a 1 p.m.
All Saints Catholic Church1035 Cortlandt, Houston, TX 77008 9 a 10:30 a.m.
St. Anne de Beaupre Catholic Church2810 Link Rd., Houston, TX 77009 8 a 11 a.m.
Christian Community Services Center (Central Campus)3434 Branard St., Houston, TX 7702710 a.m. a 2 p.m.
East End Social Services6801 Avenue U, Houston, TX 770118 a 11 a.m. y 1 a 4 p.m.
La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus)2840 Broadway St. Suite 106, Houston, TX 770179 a.m. a 5 p.m.
Es importante que identifiques los puntos de entrega y qué horarios están disponibles. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Es importante que identifiques los puntos de entrega y qué horarios están disponibles. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

MIÉRCOLES 13 DE MAYO

DespensaLugar de entregaHorario
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Impact Houston Church of Christ - Resource Center
1704 Weber St, Houston, TX 770075:30 a 7:30 p.m.
Catholic Charities (Guadalupe Family Assistance Center)326 S Jensen Dr, Houston, TX 770039 a.m. a 12 p.m.
Jordan Grove Missionary Baptist Church2814 Live Oak St, Houston, TX 770049:30 a.m. a 12:30 p.m.
All Saints Catholic Church1035 Cortlandt, Houston, TX 77008 9 a 10:30 a.m. y 6 a 7:30 p.m.
Boys & Girls Clubs of Greater Houston1520 Airline, Houston, TX 77009 4 a 7 p.m.
Christian Community Services Center (Central Campus)3434 Branard St., Houston, TX 7702710 a.m. a 2 p.m.
East End Social Services6801 Avenue U, Houston, TX 770118 a 11 a.m. y 1 a 4 p.m.
New Mount Calvary Missionary Baptist Church6010 Kashmere St., Houston, TX 7702612 a 2 p.m.
Iglesia Bautista Melrose8902 Irvington Blvd., Houston, TX 770228 a 10 a.m.
La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus)2840 Broadway St. Suite 106, Houston, TX 770179 a.m. a 5 p.m.

JUEVES 14 DE MAYO

DespensaLugar de entregaHorario
St. Joseph Catholic Church1505 Kane St, Houston, TX 770079 a.m. a 1 p.m.
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Catholic Charities (Guadalupe Family Assistance Center)326 S Jensen Dr, Houston, TX 770039 a.m. a 12 p.m.
Heights Interfaith Ministries Food Pantry3523 Beauchamp St., Houston, TX 770094 a 6 p.m.
All Saints Catholic Church1035 Cortlandt, Houston, TX 77008 9 a 10:30 a.m.
Pilgrim Community Center3118 1/2 Blodgett St., Houston, TX 770049 a.m. a 12:30 p.m.
Christian Community Services Center (Central Campus)3434 Branard St., Houston, TX 7702710 a.m. a 2 p.m.
Joseph House Community Outreach Center7802 Jensen Dr., Houston, TX 770939 a.m. a 12 p.m.
Iglesia Bautista Melrose8902 Irvington Blvd., Houston, TX 770228 a 10 a.m.
GSSCA (Gulf Coast Community Services Association)9320 Kirby Dr., Houston, TX 770549 a.m. a 4 p.m.
La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus)2840 Broadway St. Suite 106, Houston, TX 770179 a.m. a 5 p.m.

Ingresando al te permitirá descubrir en qué puntos de tu comunidad realizan la entrega de estos alimentos gratuitos; solo bastará que insertes la dirección de tu domicilio o el código postal.

Otra opción recomendada es que te contactes al 2-1-1 diciendo las siguientes palabras: ‘FOOD PANTRY’ o ‘ALIMENTOS GRATIS’. De esa manera, la operadora te revelará cuáles son las despensas más cercanas a tu domicilio.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC