Los Ángeles ofrecerá alimentos gratis entre el 14 y el 16 de agosto en distintos puntos de la ciudad y zonas cercanas. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank
Los Ángeles ofrecerá alimentos gratis entre el 14 y el 16 de agosto en distintos puntos de la ciudad y zonas cercanas. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Encontrar apoyo alimentario puede marcar una gran diferencia para quienes atraviesan dificultades económicas. diversas organizaciones comunitarias, iglesias y bancos de alimentos realizarán jornadas de alimentos gratis en del 14 al 16 de agosto, con entregas programadas en distintos barrios de la ciudad y sus alrededores. A continuación, te cuento cuáles son los lugares habilitados, los horarios de atención y los principales requisitos que debes cumplir para recibir esta ayuda sin costo.

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El banco de alimentos recuerda que no es necesario registrarse ni presentar una solicitud previa para recibir la asistencia en la mayoría de las distribuciones. Todas las personas son bienvenidas, y quienes acudan pueden recoger alimentos para más de un hogar si así se les solicita al momento de la entrega.

Alimentos gratis en Los Ángeles estarán disponibles del 14 al 16 de agosto en distintos puntos de distribución. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank
Alimentos gratis en Los Ángeles estarán disponibles del 14 al 16 de agosto en distintos puntos de distribución. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank

Horarios y lugares para recibir alimentos gratis en Los Ángeles del 14 al 16 de agosto

De acuerdo con el cronograma publicado por el , estos son algunos de los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados del 14 al 16 de agosto:

DíaOrganizaciónHorarioDirecciónTeléfono
Viernes 142hunned Inc Nonprofit1:00 p. m. – 5:00 p. m.2028 E. El Segundo Blvd, Compton, CA 90222(424) 414-8906
All Peoples Community Center9:30 a. m. – 12:30 p. m.822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011(213) 747-6357
Ananda Marga of L.A., Inc.8:30 a. m. – 10:30 a. m.1245 S Norton Avenue, Los Angeles, CA 90019818-414-7737
Anointed To Minister Ministries4:00 p. m. – 6:00 p. m.169 W. Ave J-5 #A, Lancaster, CA 93534(661) 948-1800
Antelope Valley Boys & Girls Club10:00 a. m. – 12:00 p. m.45404 Division St, Lancaster, CA 93535661-267-2582
California State University Dominguez Hills9:00 a. m. – 1:00 p. m. y 2:00 p. m. – 5:00 p. m.1000 E. Victoria Street, Carson, CA 90747(310) 243-3600
Sábado 15AfricActive Foundation, Inc.11:00 a. m. – 1:00 p. m.5036 Exposition Blvd, Los Angeles, CA 90016(714) 299-1042
Agape Community Church9:30 a. m. – 10:30 a. m.1722 E Lancaster Blvd, Lancaster, CA 93535661-433-9238
All Nations Christian Fellowship7:00 a. m. – 9:00 a. m.5602 E. Gage Ave, Bell Gardens, CA 90201(323) 424-9342
All Saints Conference9:00 a. m. – 11:00 a. m.3431 Portola Avenue, Los Angeles, CA 90032(323) 675-4873
Bethany Church9:00 a. m. – 10:30 a. m.763 N. Sunset Ave, West Covina, CA 91790(626) 962-8501
Blessed Sacrament Food Pantry9:00 a. m. – 12:00 p. m.6657 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90028(323) 874-5577
Domingo 16Cerritos Crossroads Family Church of the Nazarene8:30 a. m. – 9:30 a. m.12229 E. Delamo Blvd, Cerritos, CA 90703(562) 809-4143
El Sereno Spanish S.D.A. Church8:00 a. m. – 10:00 a. m.3304 N Eastern Ave, Los Angeles, CA 90032(626) 780-0836
Food on Foot12:00 p. m. – 1:00 p. m.1625 Schrader Blvd, Los Angeles, CA 90028(310) 860-0022
Gardena Valley Assembly of God12:30 p. m. – 1:30 p. m.1473 W. 182nd Street, Gardena, CA 90248(310) 329-6933
Good Shepherd Lutheran Church8:30 a. m. – 9:30 a. m.1350 W. 25th St, San Pedro, CA 90732310-833-3336
Hawthorne S.D.A. Church10:00 a. m. – 12:00 p. m.3939 Marine Ave, Hawthorne, CA 90250(310) 676-4313

Nota: Se recomienda contactar a cada organización antes de acudir, ya que los horarios, requisitos y disponibilidad de alimentos pueden variar.

Si no encontraste un banco de alimentos cerca de ti, puedes consultar el directorio completo en el siguiente enlace oficial: ▶.

¿Qué necesitas para recibir alimentos gratis en Los Ángeles?

El Los Angeles Regional Food Bank señala que las personas no tienen que presentar una solicitud ni registrarse previamente para acceder a las distribuciones. Solo se solicita respetar las normas vigentes de salud pública del condado de Los Ángeles.

Además, una persona puede recoger alimentos para más de una familia o hogar. Si el personal pregunta cuántos hogares representa, basta con indicar que también está recogiendo alimentos para otra familia.

Los alimentos gratis en Los Ángeles estarán disponibles del 14 al 16 de agosto en distintos puntos de entrega. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank
Los alimentos gratis en Los Ángeles estarán disponibles del 14 al 16 de agosto en distintos puntos de entrega. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?

El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:

  • Frutas y verduras frescas.
  • Proteínas congeladas.
  • Sopas y alimentos enlatados.
  • Frijoles.
  • Pasta.
  • Productos no perecibles.

En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.

¿Qué hacer si no encuentras alimentos gratis en Los Ángeles cerca de ti?

Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas ▶ y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.

También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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