Encontrar apoyo alimentario puede marcar una gran diferencia para quienes atraviesan dificultades económicas. diversas organizaciones comunitarias, iglesias y bancos de alimentos realizarán jornadas de alimentos gratis en Los Ángeles del 14 al 16 de agosto, con entregas programadas en distintos barrios de la ciudad y sus alrededores. A continuación, te cuento cuáles son los lugares habilitados, los horarios de atención y los principales requisitos que debes cumplir para recibir esta ayuda sin costo.

El banco de alimentos recuerda que no es necesario registrarse ni presentar una solicitud previa para recibir la asistencia en la mayoría de las distribuciones. Todas las personas son bienvenidas, y quienes acudan pueden recoger alimentos para más de un hogar si así se les solicita al momento de la entrega.

Alimentos gratis en Los Ángeles estarán disponibles del 14 al 16 de agosto en distintos puntos de distribución. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank

Horarios y lugares para recibir alimentos gratis en Los Ángeles del 14 al 16 de agosto

De acuerdo con el cronograma publicado por el Los Angeles Regional Food Bank, estos son algunos de los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados del 14 al 16 de agosto:

Día Organización Horario Dirección Teléfono Viernes 14 2hunned Inc Nonprofit 1:00 p. m. – 5:00 p. m. 2028 E. El Segundo Blvd, Compton, CA 90222 (424) 414-8906 All Peoples Community Center 9:30 a. m. – 12:30 p. m. 822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011 (213) 747-6357 Ananda Marga of L.A., Inc. 8:30 a. m. – 10:30 a. m. 1245 S Norton Avenue, Los Angeles, CA 90019 818-414-7737 Anointed To Minister Ministries 4:00 p. m. – 6:00 p. m. 169 W. Ave J-5 #A, Lancaster, CA 93534 (661) 948-1800 Antelope Valley Boys & Girls Club 10:00 a. m. – 12:00 p. m. 45404 Division St, Lancaster, CA 93535 661-267-2582 California State University Dominguez Hills 9:00 a. m. – 1:00 p. m. y 2:00 p. m. – 5:00 p. m. 1000 E. Victoria Street, Carson, CA 90747 (310) 243-3600 Sábado 15 AfricActive Foundation, Inc. 11:00 a. m. – 1:00 p. m. 5036 Exposition Blvd, Los Angeles, CA 90016 (714) 299-1042 Agape Community Church 9:30 a. m. – 10:30 a. m. 1722 E Lancaster Blvd, Lancaster, CA 93535 661-433-9238 All Nations Christian Fellowship 7:00 a. m. – 9:00 a. m. 5602 E. Gage Ave, Bell Gardens, CA 90201 (323) 424-9342 All Saints Conference 9:00 a. m. – 11:00 a. m. 3431 Portola Avenue, Los Angeles, CA 90032 (323) 675-4873 Bethany Church 9:00 a. m. – 10:30 a. m. 763 N. Sunset Ave, West Covina, CA 91790 (626) 962-8501 Blessed Sacrament Food Pantry 9:00 a. m. – 12:00 p. m. 6657 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90028 (323) 874-5577 Domingo 16 Cerritos Crossroads Family Church of the Nazarene 8:30 a. m. – 9:30 a. m. 12229 E. Delamo Blvd, Cerritos, CA 90703 (562) 809-4143 El Sereno Spanish S.D.A. Church 8:00 a. m. – 10:00 a. m. 3304 N Eastern Ave, Los Angeles, CA 90032 (626) 780-0836 Food on Foot 12:00 p. m. – 1:00 p. m. 1625 Schrader Blvd, Los Angeles, CA 90028 (310) 860-0022 Gardena Valley Assembly of God 12:30 p. m. – 1:30 p. m. 1473 W. 182nd Street, Gardena, CA 90248 (310) 329-6933 Good Shepherd Lutheran Church 8:30 a. m. – 9:30 a. m. 1350 W. 25th St, San Pedro, CA 90732 310-833-3336 Hawthorne S.D.A. Church 10:00 a. m. – 12:00 p. m. 3939 Marine Ave, Hawthorne, CA 90250 (310) 676-4313

Nota: Se recomienda contactar a cada organización antes de acudir, ya que los horarios, requisitos y disponibilidad de alimentos pueden variar.

Si no encontraste un banco de alimentos cerca de ti, puedes consultar el directorio completo en el siguiente enlace oficial: ▶AQUÍ.

¿Qué necesitas para recibir alimentos gratis en Los Ángeles?

El Los Angeles Regional Food Bank señala que las personas no tienen que presentar una solicitud ni registrarse previamente para acceder a las distribuciones. Solo se solicita respetar las normas vigentes de salud pública del condado de Los Ángeles.

Además, una persona puede recoger alimentos para más de una familia o hogar. Si el personal pregunta cuántos hogares representa, basta con indicar que también está recogiendo alimentos para otra familia.

Los alimentos gratis en Los Ángeles estarán disponibles del 14 al 16 de agosto en distintos puntos de entrega. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?

El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:

Frutas y verduras frescas.

Proteínas congeladas.

Sopas y alimentos enlatados.

Frijoles.

Pasta.

Productos no perecibles.

En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.

¿Qué hacer si no encuentras alimentos gratis en Los Ángeles cerca de ti?

Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas ▶AQUÍ y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.

También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.

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