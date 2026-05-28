Varias organizaciones comunitarias y bancos de alimentos continuarán ofreciendo comidas calientes y entrega de víveres gratuitos en distintos vecindarios de San Francisco entre el 29 y el 31 de mayo. Los programas están dirigidos a familias, adultos mayores, personas con discapacidad y residentes que necesiten apoyo alimentario.
Según la Agencia de Servicios Humanos de San Francisco (SFHSA, por sus siglas en inglés), el San Francisco-Marin Food Bank mantiene puntos de distribución en toda la ciudad y recordó que las personas interesadas deben comunicarse previamente con cada centro para confirmar horarios y disponibilidad de alimentos. La ayuda está disponible para residentes de San Francisco sin importar su situación migratoria.
Centros con entrega de víveres gratuitos
Durante estos días habrá distintos puntos de distribución de víveres en barrios como Chinatown, Western Addition, Tenderloin y Bayview. Algunos programas requieren comprobante de domicilio o tener hijos menores de edad.
Entre los lugares disponibles destacan:
APA Family Support Services (Chinatown)
- Dirección: 518 Grant Avenue
- Horario: jueves de 12:00 p.m. a 2:30 p.m.
- Requisito: familias con niños de 0 a 17 años que vivan en códigos postales 94133 o 94108.
Bayanihan Equity Center (SoMa)
- Dirección: 616 Minna Street
- Horario: jueves de 3:00 p.m. a 4:30 p.m.
- Disponible para adultos mayores y personas con discapacidad.
Booker T. Washington (Western Addition)
- Dirección: 800 Presidio Avenue
- Horario: viernes de 3:30 p.m. a 6:00 p.m.
- Entrega de alimentos y comidas para residentes elegibles.
Lugares donde servirán comidas gratuitas
También habrá organizaciones que ofrecerán desayunos, almuerzos y cenas gratuitas para cualquier persona que lo necesite. Algunos centros funcionan todos los días de la semana y no exigen requisitos especiales.
Los principales puntos son:
Glide Foundation (Tenderloin)
- Dirección: 330 Ellis Street
- Horarios diarios: 8:00 am a 9:00 am, 11:30 am a 1:00 pm y 4:00 pm a 5:00 pm.
- Elegibilidad: abierto para todos.
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)
- Dirección: 121 Golden Gate Avenue
- Servicio diario de comidas: 7:00 am a 8:00 am, 10:00 am a 1:30 pm. y 2:00 pm a 3:00 pm.
- Elegibilidad: abierto para todos.
Mother Brown’s Dining Room (Bayview)
- Dirección: 2111 Jennings Street
- Desayuno y cena gratuitos todos los días.
Otros programas disponibles en la ciudad
Algunas organizaciones también tendrán distribución especial de alimentos en barrios como Excelsior, Mission, Sunset y Richmond. En varios casos, los programas funcionan semanalmente o cada dos semanas.
Entre ellos figuran:
Mission Action: The Little Market (Mission)
- Dirección: 1050 South Van Ness Avenue
- Horario: sábado de 12:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Requisito: vivir en el código postal 94110.
The Richmond Neighborhood Center
- Dirección: 741 30th Avenue
- Horario: viernes de 1:00 p.m. a 3:30 p.m.
- Requisito: residentes del 94121.
Self-Help for the Elderly (Excelsior y Sunset)
- Distribución de víveres para residentes locales con prueba de domicilio.
Recomiendan confirmar horarios antes de acudir
Las autoridades y organizaciones comunitarias pidieron a los residentes llamar antes de visitar cualquiera de los centros de ayuda alimentaria, ya que los horarios y la cantidad de comida disponible pueden variar según la demanda.
El SF-Marin Food Bank también mantiene herramientas en línea para localizar despensas, cajas mensuales para adultos mayores, asistencia alimentaria de emergencia y ayuda para solicitar beneficios de CalFresh, conocidos como cupones de alimentos en California.
