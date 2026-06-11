Para cerrar la presente semana, se realizará la entrega de alimentos gratis a los habitantes de Texas. Desde el viernes 12 hasta el domingo 14 de junio, los residentes pueden acercarse a decenas de despensas con el propósito de recibir estos recursos; para ello, es necesario conocer los horarios y los centros de distribución disponibles. Los detalles completos los conocerás en esta nota.
La ayuda está dirigida especialmente para los ciudadanos texanos que tienen complicaciones económicas, aunque también puede acudir cualquier interesado; lo importante es que el solicitante demuestre que radica en el ‘Estado de la Estrella Solitaria’.
Para esta ocasión, distintos bancos de alimentos —tales como North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Texas— distribuirán los recursos a cientos de despensas para que los habitantes puedan acercarse.
Es posible que los usuarios accedan a productos no perecederos básicos y alimentos frescos, tales como cereales y granos, legumbres, proteínas, lácteos, entre otros, con la finalidad de garantizar una nutrición balanceada.
Horario y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 12 al 14 de junio
- Viernes 12 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Salvation Army Dallas
|5302 Harry Hines Blvd., Dallas, TX 75235
|8:30 a 11 a.m.
|The Beacon
|1212 Prairie St., Houston, TX 77002
|7 a.m. a 2 p.m.
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Martha’s Kitchen
|322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|Carelon
|512 Rosedale, Fort Worth, TX 76104
|9 a.m. a 5 p.m.
- Sábado 13 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Empowering The Masses
|3220 Samuell Blvd Dallas, Dallas, TX 75223
|8 a 10 a.m.
|The Beacon
|1212 Prairie St., Houston, TX 77002
|7 a.m. a 2 p.m.
|Royalty Church
|7424 FM 359, Richmond, TX 77406
|9 a.m. a 7 p.m.
|Jimmy Killingsworth Mobile Saturday Distribution
|1050 East Humbolt Street, Fort Worth, TX 76104
|10 a.m. a 12 p.m.
|Mercy Culture
|2000 E. Loop 820, Fort Worth, TX 76112
|10 a.m. a 3 p.m.
|Chat N Chew
|1000 Kennedy Lane Suite 107, Saginaw, TX 76131
|9 a.m. a 12 p.m.
- Domingo 14 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|The Beacon
|1212 Prairie St., Houston, TX 77002
|7 a.m. a 2 p.m.
|Servant of Nations
|6565 Rookin St., Houston, TX 77074
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|Royalty Church
|7424 FM 359, Richmond, TX 77406
|9 a.m. a 7 p.m.
|Fresh Manna Church
|7905 Forest Hill Dr., Fort Worth, TX 76140
|11 a.m. a 12 p.m.
|Oak Cliff Presbyterian Church
|6000 S. Hampton, Dallas, TX 75232
|1 a 3 p.m.
|Light House Resources & Development Center
|323 W. Park Place Dr., Lancaster , TX 75134
|11 a.m. a 3 p.m.
¿No localizaste una despensa cercana? No tienes de qué preocuparte, ya que los sitios web de North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Texas te pueden brindar distintas opciones disponibles; solo necesitas ingresar tu dirección o código postal.
Te recomiendo que acudas antes de la hora pactada, ya que es altamente probable que se registren colas; una gran cantidad querrá aprovechar estos recursos gratuitos.
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