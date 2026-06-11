Los interesados pueden acercarse en la fechas señaladas para recibir estos recursos nutritivos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Los interesados pueden acercarse en la fechas señaladas para recibir estos recursos nutritivos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Para cerrar la presente semana, se realizará la entrega de a los habitantes de Texas. Desde el viernes 12 hasta el domingo 14 de junio, los residentes pueden acercarse a decenas de despensas con el propósito de recibir estos recursos; para ello, es necesario conocer los horarios y los centros de distribución disponibles. Los detalles completos los conocerás en esta nota.

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La ayuda está dirigida especialmente para los ciudadanos texanos que tienen complicaciones económicas, aunque también puede acudir cualquier interesado; lo importante es que el solicitante demuestre que radica en el ‘Estado de la Estrella Solitaria’.

Para esta ocasión, distintos bancos de alimentos —tales como North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Texas— distribuirán los recursos a cientos de despensas para que los habitantes puedan acercarse.

Es posible que los usuarios accedan a productos no perecederos básicos y alimentos frescos, tales como cereales y granos, legumbres, proteínas, lácteos, entre otros, con la finalidad de garantizar una nutrición balanceada.

Los ciudadanos texanos accederán a alimentos perecibles y no perecibles. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Los ciudadanos texanos accederán a alimentos perecibles y no perecibles. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horario y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 12 al 14 de junio

  • Viernes 12 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Salvation Army Dallas5302 Harry Hines Blvd., Dallas, TX 752358:30 a 11 a.m.
The Beacon1212 Prairie St., Houston, TX 770027 a.m. a 2 p.m.
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Martha’s Kitchen322 S Jensen Dr., Houston, TX 7700311:30 a.m. a 12:30 p.m.
Carelon512 Rosedale, Fort Worth, TX 761049 a.m. a 5 p.m.
  • Sábado 13 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Empowering The Masses3220 Samuell Blvd Dallas, Dallas, TX 752238 a 10 a.m.
The Beacon1212 Prairie St., Houston, TX 770027 a.m. a 2 p.m.
Royalty Church7424 FM 359, Richmond, TX 774069 a.m. a 7 p.m.
Jimmy Killingsworth Mobile Saturday Distribution1050 East Humbolt Street, Fort Worth, TX 7610410 a.m. a 12 p.m.
Mercy Culture2000 E. Loop 820, Fort Worth, TX 7611210 a.m. a 3 p.m.
Chat N Chew1000 Kennedy Lane Suite 107, Saginaw, TX 761319 a.m. a 12 p.m.
  • Domingo 14 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
The Beacon1212 Prairie St., Houston, TX 770027 a.m. a 2 p.m.
Servant of Nations6565 Rookin St., Houston, TX 7707411:30 a.m. a 12:30 p.m.
Royalty Church7424 FM 359, Richmond, TX 774069 a.m. a 7 p.m.
Fresh Manna Church7905 Forest Hill Dr., Fort Worth, TX 7614011 a.m. a 12 p.m.
Oak Cliff Presbyterian Church6000 S. Hampton, Dallas, TX 752321 a 3 p.m.
Light House Resources & Development Center323 W. Park Place Dr., Lancaster , TX 7513411 a.m. a 3 p.m.
Es necesario fijarse atentamente a los horarios y las ubicaciones para acudir a cada despensa. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Es necesario fijarse atentamente a los horarios y las ubicaciones para acudir a cada despensa. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿No localizaste una despensa cercana? No tienes de qué preocuparte, ya que los sitios web de , y te pueden brindar distintas opciones disponibles; solo necesitas ingresar tu dirección o código postal.

Te recomiendo que acudas antes de la hora pactada, ya que es altamente probable que se registren colas; una gran cantidad querrá aprovechar estos recursos gratuitos.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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