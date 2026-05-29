¿Preocupado porque el dinero no te alcanza para comprar alimentos? Tranquilo que diversas organizaciones de Texas entregarán víveres y todo tipo de despensas gratis del 29 al 31 de mayo. Como en la mayoría de los puntos de distribución solo te pedirán tu nombre, tu código postal y cuántas personas viven en tu hogar, además de no exigir que seas ciudadano estadounidense, puedes acercarte sin preocupaciones. Lo que sí te recomendamos es que la ayuda se entrega por orden de llegada, mientras haya alimentos disponibles. En esta nota, te brindamos las direcciones exactas y los horarios para que vayas.
Cabe precisar que para estas jornadas se unirán distintos bancos de alimentos como North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 29 AL 31 DE MAYO
A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del viernes 29 al domingo 31 de mayo de 2026.
ENTREGA VIERNES 29 DE MAYO
Light of Christ Lutheran Church
- 2530 S Broadway St La Porte, TX 77571
- 346-463-1513
- De: 3:30 PM - 5:00 PM
Grace Episcopal Church
- 112 W Lang St Alvin, TX 77511
- 281-331-5657
- De: 11:00 AM - 4:00 PM
La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)
- 1062 Fairmont Pkwy Pasadena, TX 77504
- 832-476-9732
- De: 9:00 AM - 5:00 PM
Hearts and Hands of Baytown
- 307 Cedar Bayou Rd Baytown, TX 77520
- 832-597-8908
- De: 10:00 AM - 2:00 PM
Christian Helping Hands
- 4305 Magnolia Pkwy Pearland, TX 77584
- 281-485-9776
- De: 9:30 AM - 1:00 PM (Primeros 50 hogares atendidos)
Iglesia Cristiana Vision Divina
- 15703 Market St Channelview, TX 77530
- 281-763-5899
- De: 5:00 PM - 6:00 PM
La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus)
- 2840 Broadway St Suite 106 Houston, TX 77017
- De: 9:00 AM - 5:00 PM
Most Holy Trinity Catholic Church
- 415 S Erskine St Angleton, TX 77515
- 979-849-9458
- De: 8:00 AM - 11:00 AM
Pilgrim Community Center
- 3118 1/2 Blodgett St Houston, TX 77004
- 713-529-3381
- De: 9:00 AM - 12:30 PM
GSSCA (Gulf Coast Community Services Association)
- 9320 Kirby Dr Houston, TX 77054
- 713-393-4700
- De: 9:00 AM - 4:00 PM
Martha’s Kitchen
- 322 S Jensen Dr Houston, TX 77003
- 713-224-2522
- De: 11:30 AM - 12:30 PM
Allies In Hope (Fannin Campus)
- 2328 Fannin St Houston, TX 77002
- 713-623-6796
- De: 10:00 AM - 4:00 PM
The Beacon
- 1212 Prairie St Houston, TX 77002
- 713-220-9737
- De: 7:00 AM - 2:00 PM
Wesley Community Center (Lorraine Campus)
- 1235 Lorraine St Houston, TX 77009
- 713-223-8131
- De: 8:30 AM - 11:30 AM (Solo con cita previa)
Willow Meadows Baptist Church
- 4300 W Bellfort St Houston, TX 77035
- 713-723-2671
- De: 10:00 AM - 2:00 PM
Grace and Mercy Food Pantry
- 607 Aiken St Clute, TX 77531
- 979-230-8101
- De: 3:00 PM - 5:30 PM
Christian Community Services Center (Central Campus)
- 3434 Branard St Houston, TX 77027
- 713-871-9741
- De: 10:00 AM - 2:00 PM
Bethel’s Heavenly Hands
- 12525 Fondren Rd, Ste M Houston, TX 77035
- 281-271-4290
- De: 8:00 AM - 2:00 PM (distribución en interiores)
Second Mile Mission Center
- 1135 Hwy 90A Missouri City, TX 77489
- 281-261-9199
- De: 10:00 AM - 4:30 PM (Se requiere cita previa; distribución desde el automóvil)
St. Anne de Beaupre Catholic Church
- 2810 Link Rd Houston, TX 77009
- 281-467-8085
- De: 8:00 AM - 12:00 PM
La Tiendita - Tejano Center (Bissonnet Campus)
- 6400 Bissonnet St Houston, TX 77074
- 346-260-3059
- De: 9:00 AM - 5:00 PM
Southwest Multi-Service Center
- 6400 High Star Dr Houston, TX 77074
- De: 8:00 AM - 11:00 AM
ENTREGA SÁBADO 30 DE MAYO
Light of Christ Lutheran Church
- 2530 S Broadway St La Porte, TX 77571
- 346-463-1513
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
New Covenant Christian Church
- 10603 Blackhawk Blvd Houston, TX 77089
- 281-484-4230
- De: 12:00 PM - 1:00 PM
Immaculate Conception Catholic Church
- 7250 Harrisburg Blvd Houston, TX 77011
- 713-921-1261
- De: 8:00 AM - 10:00 AM
Houston Food Bank, Level 2 - Community Assistance Program (CAP) Office
- 535 Portwall St. Houston, TX 77029
- De: 9:00 AM - 1:00 PM
Houston Food Bank, Community Resource Center (CRC)
- 535 Portwall St Houston, TX 77029
- De: 8:30 AM - 11:30 AM (Solo con cita previa) / 1:30 PM - 3:30 PM (Solo con cita previa)
Most Holy Trinity Catholic Church
- 415 S Erskine St Angleton, TX 77515
- 979-849-9458
- De: 9:00 AM - 11:00 AM
Good Hope Missionary Baptist Church
- 3015 N MacGregor Way Houston, TX 77004
- 832-217-3249
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
The Beacon
- 1212 Prairie St Houston, TX 77002
- 713-220-9737
- De: 7:00 AM - 2:00 PM
Interfaith Food Bank - The Food Basket
- 1 Wesley Dr Clute, TX 77531
- 979-388-0024
- De: 8:00 AM - 10:00 AM
Heights Interfaith Ministries Food Pantry
- 3523 Beauchamp St Houston, TX 77009
- 713-861-6155
- De: 10:00 AM - 12:00 PM (O hasta que se agoten los artículos)
Christian Community Services Center (Central Campus)
- 3434 Branard St Houston, TX 77027
- 713-871-9741
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
Casa Juan Diego
- 4818 Rose St Houston, TX 77007
- 713-869-7376
- De: 9:00 AM - 11:00 AM (Distribución sin cita previa)
Second Mile Mission Center
- 1135 Hwy 90A Missouri City, TX 77489
- 281-261-9199
- De: 10:00 AM - 4:30 PM (Se requiere cita previa; distribución desde el automóvil)
ENTREGA DOMINGO 31 DE MAYO
Multi Cultural Center
- 951 Tristar Dr Webster, TX 77598
- 210-617-3008
- De: 1:00 PM - 3:00 PM
Servant of Nations
- 6565 Rookin St Houston, TX 77074
- 832-567-4918
- De: 11:30 AM - 12:30 PM
The Beacon
- 1212 Prairie St Houston, TX 77002
- 713-220-9737
- De: 7:00 AM - 2:00 PM
Royalty Church
- 7424 FM 359 Richmond, TX 77406
- 832-542-3845
- De: 9:00 AM - 7:00 PM
RCCG Christ the Rock Chapel
- 14030 Park Avenue Conroe, TX 77384
- 832-377-6805
- De: 11:00 AM - 1:00 PM
Salvation Army Soup Kitchen
- 305 Avenue E Conroe, TX 77301
- 936-760-2441
- De: 12:00 PM - 1:00 PM / 5:00 PM - 6:00 PM
Si deseas consultar más puntos de entrega de alimentos gratis esas fechas, simplemente ingresa aquí y coloca Ciudad de Texas, radio y días de apertura.
¿CÓMO CONSULTAR UN PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN TEXAS?
Puedes consultar los puntos de distribución de alimentos en Texas a través de Find Food Now, un mapa y una herramienta de búsqueda en línea creados por Central Texas Food Bank. Incluye ubicaciones y horarios de los bancos de alimentos móviles, bancos de alimentos locales, comedores comunitarios y programas de alimentación para niños y adultos mayores. Recuerda que la información se actualiza periódicamente, por lo que es el mejor lugar para consultar antes de salir.
Paso 1: Comienza tu búsqueda
Introduce tu código postal en la barra de búsqueda de la página “Encuentra alimentos ahora” para que te muestren los recursos alimentarios más cercanos.
Paso 2: Explora el mapa y la lista
Una vez que realices la búsqueda, verás un mapa que muestra los recursos alimentarios cercanos a ti; así como una lista de ubicaciones con detalles como dirección, días y horas, tipo de asistencia alimentaria ofrecida.
También puedes desplazarte por la lista o hacer clic en una ubicación del mapa para obtener más información.
Paso 3: Filtra tus resultados (opcional)
Puedes refinar tu búsqueda seleccionando diferentes opciones como, por ejemplo: despensas de alimentos móviles, bancos de alimentos, lugares para comer, programas para adultos mayores.
El uso de filtros puede ayudarte a encontrar el tipo de ayuda alimentaria que mejor se adapte a tus necesidades.
Paso 4: Verifica los detalles antes de ir
Los horarios de distribución de alimentos pueden cambiar. Por lo tanto, antes de visitar un lugar, lo mejor es que revises los detalles de fecha, hora y lugar que se indican.
Si es posible, llama directamente al lugar para confirmar el horario y la disponibilidad
