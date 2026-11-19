Los clientes de Amazon en Nueva York podrían tener que pagar hasta US$5 adicionales por cada compra si el gobierno municipal aprueba un proyecto de ley que busca modificar las condiciones laborales de los repartidores de última milla. La compañía ya comenzó a advertir sobre esta posible consecuencia a través de su página web y aplicación, en una campaña dirigida directamente a los consumidores de la ciudad.

De acuerdo con el New York Post, desde este jueves estos avisos aparecen en el sitio web y la app de Amazon como parte de su estrategia para frenar la iniciativa legislativa. Además de informar sobre el posible aumento de los costos, la empresa está invitando a sus usuarios a comunicarse con los integrantes del Concejo Municipal mediante un formulario que les permite expresar su rechazo a un servicio que, según la compañía, podría volverse más lento y costoso.

Amazon muestra un nuevo mensaje en su sitio web para oponerse a un proyecto de ley de repartos propuesto en la ciudad de Nueva York. (Foto: Amazon)

¿Qué propone la nueva ley que podría encarecer los pedidos de Amazon?

La propuesta, conocida como “Delivery Protection Act” (Ley de Protección de Repartidores), busca modificar el sistema de contratación de repartidores de Amazon y otras compañías de distribución como FedEx. Entre sus principales medidas, plantea exigir licencias para los 15 centros de entrega de última milla que Amazon opera en Nueva York y obligar a la empresa a contratar directamente a sus trabajadores de reparto bajo la modalidad de empleados a tiempo completo.

Según la compañía, la legislación tendría consecuencias para más de 5.000 repartidores que actualmente trabajan mediante aproximadamente 40 empresas contratistas. La iniciativa fue impulsada por la concejal Tiffany Cabán, cuenta con el respaldo de una amplia mayoría del Concejo Municipal y también tiene el apoyo del alcalde Zohran Mamdani.

La ley cuenta con el respaldo de una amplia mayoría del Concejo Municipal y también tiene el apoyo del alcalde Zohran Mamdani. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Amazon y los argumentos a favor y en contra de la iniciativa

La empresa considera que las nuevas exigencias elevarían sus gastos operativos y terminarían trasladándose a los consumidores mediante recargos en cada compra.

Kelly Nantel, portavoz de Amazon, explicó al medio citado el motivo de esta campaña: “Mientras el Concejo Municipal continúa examinando este proyecto de ley, queremos ser transparentes con nuestros clientes sobre cuánto les costaría si se aprueba tal como está redactado, y por eso estamos haciendo esto”.

La ejecutiva también expresó su preocupación por la falta de diálogo con algunos integrantes del gobierno local y señaló: “Esperamos que este proyecto de ley no se apruebe tal como está redactado, pero hasta ahora, algunos miembros clave del Concejo Municipal parecen desinteresados en conocer nuestras operaciones de reparto y no han aceptado nuestra oferta de visitar nuestras instalaciones y hablar con las pequeñas empresas que trabajan allí todos los días”.

Por otro lado, los promotores de la ley sostienen que los cambios permitirían mejorar los salarios y la seguridad de los repartidores, además de establecer una mayor responsabilidad de Amazon ante los accidentes relacionados con sus operaciones de entrega.

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, mantiene conversaciones con la compañía, el sindicato Teamsters y los asesores legales de la ciudad. En defensa de la propuesta, la concejal afirmó: “Es hora de que Amazon cumpla con un marco de licencias que garantice salarios justos, sólidas protecciones para los trabajadores y prácticas de entrega más responsables”.

Mientras sus promotores defienden que mejoraría los salarios y la seguridad laboral, Amazon sostiene que elevaría los costos y perjudicaría a los consumidores. (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

¿Qué pasará con los empleos si se aprueba la ley?

Uno de los principales cuestionamientos al proyecto es su posible impacto en el mercado laboral. Sus detractores advierten que miles de puestos de trabajo podrían desaparecer y la organización New York Delivers incluso amenazó con emprender acciones legales.

Amazon también advirtió que podría trasladar sus centros de distribución fuera de la ciudad para evitar la obligación de contratar directamente a los repartidores, una decisión que, según la compañía, podría provocar el despido de unos 2.000 trabajadores de almacén. Las preocupaciones por la pérdida de empleos ya llevaron al concejal Phil Wong a retirar su respaldo a la iniciativa.